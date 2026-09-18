La nueva herramienta Live Translate de Google, que funciona sin conexión, parece que se va a convertir en mi nuevo imprescindible para las vacaciones, pero solo funciona en estos modelos de Pixel

Google Translate ahora cuenta con un modo sin conexión para las traducciones en vivo

Esto solo funciona entre el inglés y otros diez idiomas

Además, solo funciona en los teléfonos de las series Pixel 11, Pixel 10 y Pixel 9

Live Translate es una función que tiene el potencial de romper las barreras del idioma, ya que te permite hablar con alguien en tu idioma nativo y que se traduzca automáticamente al suyo. Pero, aunque esta función de Google Translate es sin duda útil, hasta ahora se ha visto un poco limitada por la necesidad de contar con una conexión a Internet. Sin embargo, eso está cambiando.

Como lo señaló Android Authority, Google ha comenzado a implementar un modo sin conexión para Live Translate, lo cual podría ser de gran ayuda, ya que esta función probablemente se utilizará sobre todo en el extranjero, donde los costos de datos pueden ser más elevados y la conectividad de red puede ser menos confiable.

Pero incluso si viajas a un lugar con amplia cobertura celular y tarifas accesibles, sigue siendo tranquilizador saber que no se necesitará una conexión a Internet para comunicarte de manera efectiva con la gente local.

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Idiomas y teléfonos limitados

(Image credit: Google / Android Authority)

Por supuesto, hay algunas restricciones. En primer lugar, la función «Traducción en vivo sin conexión» actualmente solo funciona entre el inglés y el francés, el alemán, el portugués, el italiano, el español, el hindi, el indonesio, el japonés, el ruso y el sueco. Esto deja fuera a muchos idiomas y también significa que el inglés debe ser uno de los dos idiomas que se estén hablando; por ejemplo, no es posible obtener traducciones en vivo sin conexión entre el francés y el alemán.

El otro factor limitante importante es que, al menos por ahora, la función "Traducción en vivo" sin conexión solo estará disponible en la serie Google Pixel 11, la línea Pixel 10 y la serie Pixel 9. Así que, si tienes un Pixel más antiguo o un teléfono de otra marca, por el momento no tendrás suerte.

Todo esto significa que la gran mayoría de las personas no podrá beneficiarse de esta función, así que esperemos que sea una restricción temporal.

Por otro lado, iOS ya cuenta con su propia función de Traducción en vivo que se puede usar sin conexión, y los teléfonos Samsung Galaxy también tienen una función similar con capacidad sin conexión, así que hay otras opciones de las principales marcas competidoras.

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Aun así, la función Traducción en vivo de Google no es exclusiva de los Pixel, así que sería bueno que esta actualización para uso sin conexión llegara también a otros teléfonos.

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