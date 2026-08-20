Google presenta la serie Pixel 11 en México junto al Pixel Watch 5 y Pixel Buds Pro 2

¡Es oficial! La serie Pixel 11 de Google llega a México, recordemos que la línea incluye 3 dispositivos: Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL.

Lo primero que debes de saber es que la familia estará disponible en preventa a partir del 24 de septiembre y a la venta desde el 1 de octubre a través de sus socios de negocio en el país. La nueva familia de teléfonos estará acompañada por el Google Pixel Watch 5 y los Google Pixel Buds Pro 2 en color Olivo que también estarán a la venta en México en las mismas fechas.

(Image credit: Google)

Tres modelos para distintas formas de vivir Google Pixel

El Google Pixel 11 combina una pantalla Actua de 6.3 pulgadas con hasta 3,000 nits de brillo, 12 GB de RAM y opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento. Su diseño está disponible en los colores Glaciar, Pistache, Bugambilia y Obsidiana, con un visor de cámara más delgado, marco de aluminio con acabado satinado y resistencia IP68 al agua y al polvo.

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Su sistema de triple cámara incorpora una principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un telefoto 5x con Super Zoom de hasta 30x. También ofrece más de 30 horas de batería e integra compatibilidad magnética con Google Pixelsnap para acoplar cargadores y accesorios con precisión.

(Image credit: Google)

Los Google Pixel 11 Pro y 11 Pro XL elevan la experiencia con pantallas Super Actua de 6.3 y 6.8 pulgadas, respectivamente, y hasta 3,600 nits de brillo. Ambos ofrecen configuraciones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, y llegan en los colores Terracota, Olivo, Niebla y Obsidiana.

Los modelos Pro integran una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo completamente rediseñado, con un Zoom Pro de hasta 120x. El Google Pixel 11 Pro alcanza hasta 55% de carga en aproximadamente 30 minutos, mientras que el Google Pixel 11 Pro XL llega hasta 75% en el mismo periodo con un cargador compatible.

El chip Google Tensor G6 impulsa el rendimiento, la cámara y las capacidades de Gemini en la serie Pixel 11, complementado por el chip de seguridad Titan M3 con criptografía poscuántica para proteger la información personal. Gemini Intelligence añade asistencia contextual, transcripción precisa y traducción instantánea, además de potenciar Circle to Search directo desde la cámara.

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Además, la transición a Google Pixel es más fluida gracias al método de transferencia de datos mejorado, un asistente de configuración y opciones avanzadas de intercambio de archivos como Presiona para Compartir y QuickShare para compartir con otros dispositivos.

(Image credit: Google)

Un ecosistema que acompaña distintos momentos del día

Google Pixel Watch 5 estará disponible en tamaños de 41 mm y 45 mm, con pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits, Wear OS 7, GPS de doble frecuencia y sensores avanzados para el seguimiento de actividad, descanso y salud. Con Google Health Coach, creado con Gemini, la información registrada puede convertirse en planes de actividad física, recomendaciones proactivas y orientación personalizada.

Los Google Pixel Buds Pro 2 llegan en color Olivo e incorporan nuevas funciones impulsadas por Gemini para ajustar con la voz la cancelación de ruido, el modo transparencia, la detección de conversaciones, el ecualizador y los graves. La versión mejorada de Live Translate permite mantener conversaciones en otros idiomas con manos libres al escuchar las traducciones en los audífonos y reproducir las respuestas desde el altavoz del teléfono.

Disponibilidad y precios en México

La serie Google Pixel 11 estará disponible en preventa a partir del 24 de septiembre y a la venta desde el 01 de octubre en los siguientes precios: