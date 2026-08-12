7 cosas que vimos en el lanzamiento del Pixel 11: desde los nuevos teléfonos iluminados de Google hasta el Pixel Tag

Google ha tenido un gran día de lanzamientos: no solo pudimos ver por primera vez oficialmente la serie Pixel 11, de la que se habían filtrado muchos detalles en las últimas semanas, sino que también se presentó un nuevo dispositivo portátil e incluso un rival del AirTag.

Esas filtraciones y rumores nos permitieron tener una idea bastante clara de qué esperar con anticipación, pero eso no significa que no haya habido sorpresas.

Para ofrecerte un resumen completo del evento Made by Google 2026 de este año, hemos seleccionado las siete novedades más importantes que conocimos sobre la serie Pixel 11, el Pixel Watch 5 y el Pixel Tag...

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1. Se espera que el Pixel 11 Pro y el Pro XL sean los mejores modelos hasta la fecha, e incluso que cuenten con luces en la parte trasera

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Los modelos insignia no plegables de Google para 2026 son el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL, y presentan numerosas mejoras con respecto a sus predecesores. Pero podría decirse que el elemento más interesante es «HiLight».

Se trata de una serie de luces LED integradas en el módulo del flash de la cámara, que pueden avisarte de llamadas de tus contactos favoritos mediante destellos de colores personalizados cuando tu teléfono está boca abajo y en modo silencioso. Además, estas luces parpadearán cuando Gemini esté escuchando, pensando o respondiendo.

Más allá de eso, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL también cuentan con algunas mejoras en la cámara y el chipset que detallamos a continuación, además de pantallas más brillantes que pueden alcanzar los 3,600 nits.

Sin embargo, no todo se ha actualizado; de hecho, estos teléfonos tienen una capacidad inicial de RAM de 12 GB, mientras que sus predecesores venían con 16 GB de serie. Aún puedes obtener 16 GB aquí, pero tendrás que pagar por ese privilegio.

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2. Las cámaras han recibido numerosas mejoras, entre ellas un nuevo modo llamado "Magic Capture"

Google Pixel 11 Pro XL (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

A primera vista, las cámaras de los Pixel de este año podrían parecer muy similares a las de sus predecesores, ya que el número de megapíxeles no ha cambiado. Pero si las observas más de cerca, verás que hay muchas mejoras.

Por ejemplo, la cámara principal de 48 MP del Pixel 11 ahora cuenta con un sensor más grande que ofrece un 56 % más de sensibilidad a la luz. Los modelos Pro también incorporan nuevos sensores, además de un zoom digital de 120x —un aumento respecto al zoom de 100x de la serie Pixel 10 Pro—.

Además, hay nuevos modos, como «Magic Capture», que con un solo toque captura tanto un video como varias imágenes de una escena, con recorte automático y eliminación de desenfoque.

También hay una nueva función llamada «Camera Looks», que te permite crear un conjunto de estilos de película y estéticas fotográficas personalizadas.

3. El nuevo chipset Tensor G6 es más rápido y más eficiente

Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

No es ninguna sorpresa que la serie Pixel 11 cuente con un nuevo chipset, pero el Tensor G6 parece ser una mejora considerable en algunos aspectos, con una eficiencia energética hasta un 20 % mayor, una navegación un 25% más rápida y una carga de aplicaciones un 15% más rápida, además de mejorar el procesamiento de imágenes y el rendimiento de Gemini.

Por lo tanto, estos teléfonos deberían ser notablemente más rápidos y fluidos que sus predecesores en una amplia gama de tareas.

4. El Pixel 11 Pro Fold es más brillante y más delgado que su modelo anterior

Google Pixel 11 Pro Fold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El nuevo teléfono más caro de Google es el Pixel 11 Pro Fold, y este, por supuesto, cuenta con el chipset Tensor G6 y algunas de las mejoras en la cámara mencionadas anteriormente, además de la nueva función HiLight.

Pero también cuenta con un brillo máximo en su pantalla plegable de 3,600 nits —un aumento respecto a los 3,000 nits del Pixel 10 Pro Fold— y además es más delgado y ligero, con un grosor de 10.1 mm cuando está plegado, 5.0 mm cuando está desplegado y un peso de 239 g.

A modo de comparación, el Google Pixel 10 Pro Fold mide 10,8 mm de grosor cuando está plegado, 5,2 mm cuando está desplegado y pesa 258 g.

5. El Pixel 11 ahora cuenta con más capacidad de almacenamiento

Google Pixel 11 (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

El Pixel 11 también cuenta con un chipset Tensor G6, además de las mejoras en la cámara que se mencionaron anteriormente, y, por si fuera poco, ha recibido un aumento en la capacidad de almacenamiento, que ahora comienza en 256 GB en lugar de los 128 GB de su predecesor.

Dicho esto, el precio inicial también ha subido, así que vas a pagar lo mismo que habrías pagado por un modelo de 256 GB el año pasado; simplemente ya no existe la opción de una versión más económica de 128 GB.

Muchas de las especificaciones —salvo la cámara y el chipset— también son muy similares a las del Google Pixel 10, y el Pixel 11 no incluye la nueva función HiLight de Google, por lo que será interesante ver si esto atrae a muchos compradores.

6. El Pixel Watch 5 es el dispositivo portátil para salud y ejercicio más avanzado de Google hasta la fecha

Google Pixel Watch 5 (Image credit: Google)

Este evento no se centró únicamente en los teléfonos; también se presentó el Pixel Watch 5, que se enfoca principalmente en mejoras relacionadas con la salud y el ejercicio físico.

En cuanto a la salud, esto incluye la capacidad de monitorear los patrones de presión arterial antes de que puedan suponer una carga para el corazón, así como de dar seguimiento a la resistencia a la insulina a lo largo del tiempo. En cuanto al ejercicio físico, Google afirma que este reloj ofrece su GPS más preciso hasta la fecha y cuenta además con una nueva vista de «Métricas clave», que te ayuda a analizar tu desempeño después de un entrenamiento.

Y mientras duermes, el Google Pixel Watch 5 cuenta con una función de «Calidad de la respiración durante el sueño» que analiza las variaciones minuto a minuto en tus niveles de oxígeno en la sangre. Y, por supuesto, todas las funciones principales del Pixel Watch 4 también regresan.

7. El Pixel Tag ha llegado al mercado como competidor del AirTag

(Image credit: Future)

Google también ha lanzado su primer rastreador, llamado simplemente Pixel Tag. Todavía no hay mucho que decir al respecto; si has usado un AirTag, un Samsung Galaxy Smart Tag o cualquier dispositivo similar, ya sabes básicamente qué esperar.

Pero viene en un tono llamado «Fog», tiene un altavoz integrado, incluye banda ultraancha para una localización precisa, cuenta con clasificación IP67 (por lo que es moderadamente resistente al agua) y funciona con una batería de botón reemplazable que debería durar más de un año. Además, es ligero, con solo 11,8 g.

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