Comienzan los rumores sobre el Google Pixel Watch Ultra, pero un reloj resistente de Google necesitaría estas 3 mejoras para competir con los mejores

¿Un Google Pixel Watch Ultra? Según se informa, Google está considerando lanzar una nueva versión de su mejor reloj Android de 2026, y la próxima generación podría seguir la misma línea que el Apple Watch Ultra 4, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2 y el Garmin Fenix 9 Pro.

Según Gadgets & Wearables, Google está distribuyendo una encuesta en su aplicación a «usuarios seleccionados» sobre el futuro de los relojes Pixel. No hemos podido ver la encuesta —si logras obtener una captura de pantalla, por favor envíala por correo electrónico a matt.evans@futurenet.com—, pero G&W afirma que, entre otras preguntas, se les preguntó a los usuarios «si pagarían más» por un reloj resistente y «qué haría que el Google Pixel Watch 5 se sintiera más de alta gama».

Esa es una clara indicación de que Google busca lanzar, si no un Google Pixel Watch Ultra, al menos algo por el estilo. El uso de la palabra «resistente» lo delata por completo: según G&W, Google observa con envidia el éxito de las líneas Apple Watch Ultra y Samsung Galaxy Watch Ultra, y busca replicarlas.

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El único problema es que el Pixel Watch necesitará algunos cambios antes de entrar en el ámbito de los relojes «Ultra». A continuación, te presentamos tres elementos clave de diseño que debe adoptar, tomar prestados o copiar para poder ser mencionado en el mismo contexto que el Apple Watch Ultra 4 o el Garmin Fenix 9 Pro.

¿Añadir un bisel y mantener el domo?

(Image credit: Future)

Las últimas dos generaciones de relojes Pixel han contado con una pantalla abombada, que se ha convertido en un ícono en el mundo de la tecnología portátil y es exclusiva de su diseño en forma de guijarro. La pantalla abombada ofrece una mejor visibilidad de un vistazo, una mayor superficie en general para su lenguaje de diseño de software «Materia 3 Expressive» y se ve genial desde todos los ángulos.

¿Qué pasa cuando intentamos hacer más resistente el Pixel Watch al agregarle un bisel de titanio? Una de las funciones principales de un bisel elevado es proteger la pantalla, especialmente en los relojes de aventura; pero cuando la pantalla es abombada, el bisel tendría que ser extrañamente grueso para proteger la sección elevada.

Sin embargo, no se puede tener un reloj de aventura resistente, diseñado para soportar golpes, que sea todo de vidrio: si se quiere que sea resistente, debe incluir un bisel.

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La gente de Google es mucho más inteligente que yo, y estoy seguro de que se les ocurrirán un par de formas de mantener la pantalla abovedada y agregar el bisel. Sin embargo, no me sorprendería que la pantalla abovedada se eliminara discretamente para el Pixel Watch Ultra.

Mejorar la duración de la batería

(Image credit: Garmin)

Una de las mayores deficiencias del Pixel Watch es su escasa duración de batería. Si bien cada modelo incorpora mejoras graduales, el esfuerzo por aumentar también la potencia del reloj hace que nunca llegue muy lejos. Google tendrá que resolver este problema para poder competir en la categoría «Ultra».

El Apple Watch Ultra, cuando se lanzó en 2022, ofrecía 36 horas de duración de la batería, y desde entonces ha llegado a alcanzar las 50 horas con el Apple Watch 4. Samsung logró que el Galaxy Watch Ultra 2 alcanzara las 100 horas en modo de bajo consumo, aunque en la práctica la mayoría de las personas obtendrán alrededor de tres días de uso. Mientras tanto, Garmin, Coros, Suunto y otros dominan este segmento, y con frecuencia miden la duración de la batería de sus relojes en semanas —aunque sus dispositivos tienden a ser mucho más especializados y orientados al entrenamiento que los de Apple, Samsung y Google.

Google tendrá que dar pasos importantes en este ámbito si quiere competir con relojes más caros. Es probable que un Google Pixel Watch Ultra tenga una duración de batería similar a la de Samsung, alrededor de 3 a 4 días de uso en teoría.

Pero también tendrá que poder alcanzar esas cifras en la práctica, durante entrenamientos largos con el GPS multibanda y la pantalla siempre encendida activados. Los usuarios de relojes inteligentes resistentes no quieren que su dispositivo se quede sin batería en medio de un ultramaratón.

Busca espacio para más botones

(Image credit: Future)

El Google Pixel Watch tiene una forma circular perfecta, interrumpida únicamente por una sola corona digital. La serie Samsung Galaxy Watch Ultra fue la primera de la gama de Samsung en adoptar el diseño "cushion" de titanio con forma de "squircle", lo que le da al reloj unos lados bien definidos y, por lo tanto, lugares lógicos para colocar botones adicionales. ¿Dónde diablos los pones en el reloj que se ve en la imagen de arriba?

La razón por la que necesitamos más botones es que los relojes estilo Ultra deben poder manejarse con guantes puestos durante el ejercicio, en lugar de depender únicamente de la pantalla táctil. Es por eso que la mayoría de los relojes Garmin tienen entre dos y cinco botones para facilitar la navegación por la interfaz. Un Google Pixel Watch Ultra necesitará, como mínimo, un botón adicional programable al estilo del botón de acción, y preferiblemente más de uno.

(Image credit: Future)

Ese bisel rediseñado también tendrá que tomar en cuenta la ubicación de los botones. Si se aumenta el grosor de la carcasa que rodea el reloj, se podría crear algo parecido a un Garmin Fenix o un Forerunner, que son relojes redondos con carcasas gruesas, biseles y botones que sobresalen.

Pero, ¿cómo se hace eso sin perder el lenguaje de diseño característico del Pixel Watch? Supongo que lo sabremos algún día en un futuro no muy lejano.

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