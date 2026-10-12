Se presenta el Google Fitbit Edge con una "brillante pantalla OLED híbrida" y una duración de batería "de fin de semana a fin de semana", además de un botón físico lateral al estilo Garmin y una batería reemplazable

Ya está aquí el monitor de actividad física Google Fitbit Edge, con la "pantalla más grande y brillante hasta la fecha" de Google.

Mide 11.5 mm de grosor y cuesta 179.99 $ / 159.99 £ / otros países por confirmar.

Cuenta con un botón físico lateral, porque "a la gente le encantan los botones físicos".

Si pensabas que Google Fitbit Air significaba el fin de los Fitbit de estilo tradicional con pantalla, piénsalo de nuevo: Google presentó el Google Fitbit Edge, un rastreador delgado que incorpora «la pantalla más grande y brillante que hemos visto hasta ahora en un rastreador». Según Google, se sitúa entre la «simplicidad discreta» del Google Fitbit Air y un Google Pixel Watch.

Tiene un precio de $179.99 dólares / £159.99 libras (el precio para Australia aún no se ha confirmado, pero equivale a unos AU$300 dólares australianos) e incorpora una potente pantalla «híbrida OLED» que ofrece un 46% más de área de visualización que los Fitbit anteriores. Está diseñada para facilitar la visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.

La pantalla ofrece una experiencia de navegación mejorada basada en mosaicos (Tiles). Aunque no cuenta con el sistema operativo Wear OS completo, parece retomar elementos del lenguaje de diseño Material 3 Expressive que Google utiliza en sus mejores relojes Android. Incluye funciones para gestionar llamadas y notificaciones y, sorprendentemente, también es compatible con Google Maps, por lo que realmente se acerca a la experiencia de un smartwatch más básico.

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La aplicación de ejercicio incorpora un seguimiento automático de actividad mejorado, capaz de detectar hasta 100 tipos de entrenamiento sin que tengas que iniciarlos manualmente. Esta función también llegará al Google Fitbit Air. A diferencia de este último, el Edge incluye GPS integrado. Esto significa que sus usuarios podrán correr, andar en bicicleta, nadar o hacer senderismo y registrar sus rutas y velocidades sin depender de la conexión con su teléfono.

El seguimiento del ciclo menstrual, el monitoreo del sueño y las herramientas habituales de Google Health —incluido el entrenador de fitness con IA— también están presentes. Lo mismo ocurre con las nuevas funciones de Health Guardian, como el seguimiento de las tendencias de resistencia a la insulina (Insulin Resistance Trends) y la función para realizar electrocardiogramas (ECG).

(Image credit: Google)

El chasis tiene un grosor de 11.5 mm, cuenta con puntos táctiles metálicos «por todas partes» en el dispositivo y un botón físico «satisfactorio». Esta es una noticia fantástica para mí, porque me encantan los botones de los mejores relojes Garmin y de los modelos más antiguos de Fitbit. Es genial que Google esté recuperando parte de esa herencia clásica de Fitbit, aunque haya eliminado la antigua app de Fitbit y haya migrado a todos los usuarios a Google Health.

El Fitbit Edge cuenta con una batería de larga duración que aguanta una semana, y una carga de 90 minutos lo recarga al 100 %. La batería también es reemplazable, lo que extiende la vida útil del dispositivo.

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Al igual que el Google Fitbit Air y los modelos anteriores de Fitbit, las correas son intercambiables: puedes elegir una correa Active Sport, una Performance Loop flexible y microajustable, o las Metal Links, más elegantes, para darle un toque estético de reloj.

Táctil, reparable, accesible

Este Fitbit de “término medio”, que se sitúa entre un Fitbit Air de Google y un Pixel Watch completo, se ve increíble. No soy el mayor fan de la nueva app Health de Google debido a su dependencia del entrenador de IA, pero Google realmente acierta de lleno con su hardware de dispositivos portátiles, y el Fitbit Edge parece ser otro éxito, reinventando el clásico diseño de guijarro de Fitbit.

Me encanta el diseño tanto del Pixel Watch como del Fitbit Air, y un modelo intermedio que cuente con un botón táctil (mi característica favorita del Garmin Cirqa, y algo que extrañé en el Fitbit Air), una duración de batería de una semana y la facilidad de reparación gracias a una batería reemplazable por menos de 180 dólares / 160 libras suena como un éxito seguro. Tengo muchas ganas de probarlo.

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