Una filtración de Suunto revela un competidor de Whoop sin pantalla que pronto podría hacerle competencia a Garmin y Fitbit

Una filtración sugiere que Suunto está trabajando en un monitor de actividad física sin pantalla

El dispositivo mediría tu frecuencia cardíaca y tu estado de salud

Han aparecido fotos, pero se conocen pocos detalles adicionales

Las pulseras de fitness sin pantalla están en auge en este momento, y modelos como la Fitbit Air y la Garmin Cirqa demuestran que no se necesita una pantalla para tener un excelente dispositivo portátil. Ahora, parece que Suunto podría estar a punto de sumarse a la competencia con su propia opción sin pantalla, y es posible que también termine eliminando la costosa suscripción.

El dispositivo fue descubierto por primera vez por the5krunner, quien encontró un registro en la base de datos de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital de los Emiratos Árabes Unidos. Este describía un monitor de frecuencia cardíaca de Suunto con el nombre en clave HR264, y sigue la estela de registros similares realizados en Corea del Sur y Singapur en las últimas semanas.

Desafortunadamente, no sabemos mucho más sobre el dispositivo. El registro no incluye el nombre del producto, el precio ni una lista de características, por lo que gran parte de los detalles siguen siendo desconocidos por ahora. Como señala the5krunner, ni siquiera sabemos si el dispositivo es una banda pectoral, una banda para el brazo, un rastreador de muñeca o algo más.

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Sin embargo, the5krunner señala que "las fotos de certificación de su monitor de frecuencia cardíaca HR264 muestran una banda óptica recargable que se utiliza para el seguimiento de la recuperación las 24 horas del día, los 7 días de la semana", y las imágenes parecen indicar que el producto mide aproximadamente 44 mm de alto por 30 mm de ancho.

La app de Suunto es actualmente gratuita y ofrece un entrenador de IA opcional de pago como complemento, y parece que el monitor de frecuencia cardíaca HR264 podría adoptar un enfoque similar. Eso ayudaría a evitar el tipo de suscripción costosa que se requiere para dispositivos fabricados por empresas como Whoop.

Todavía faltan "meses"

I've put the photos, where it sits against CIRQA, LOOP and the rest, and what's still unknown on the page. I'll keep it updated until launch. https://t.co/uCKnUPIcUiOctober 15, 2026

Suunto se ha consolidado como fabricante de relojes inteligentes impresionantes; modelos como el Vertical 2 obtuvieron excelentes calificaciones cuando lo evaluamos. Además, Suunto cuenta con una trayectoria en el monitoreo de la frecuencia cardíaca, ya que su reloj inteligente Race 2 tuvo un buen desempeño en esta área cuando lo probamos el año pasado.

Sin embargo, el HR264 sería la primera incursión de la empresa en el mercado de los dispositivos sin pantalla, y este es un ámbito muy diferente en el que competir, ya que la experiencia del usuario depende casi por completo de la aplicación complementaria del producto. Pero, como señaló nuestro revisor al probar el Vertical 2: "Aunque la aplicación para smartphones de Suunto es perfectamente aceptable, diría que no es tan buena ni tan completa como la de Garmin".

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Aún así, Suunto tiene tiempo para resolver esto antes del lanzamiento del HR264, que según the5krunner podría estar aún "a meses de distancia". Cuando eso suceda, habrá otro rastreador de actividad física sin pantalla que los usuarios interesados podrán evaluar, y esa competencia podría ayudar a impulsar el sector si aporta algo nuevo al mercado.

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