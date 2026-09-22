El nuevo reloj inteligente AMOLED con energía solar de Amazfit pretende competir con Garmin

Amazfit ha presentado el reloj inteligente T-Rex Dual Solar

Ofrece carga solar en un reloj AMOLED, una hazaña que ni siquiera Garmin ha logrado

Además de cargarse desde la parte frontal, la innovadora placa trasera permite al usuario invertir el reloj para una máxima absorción de luz

En un mundo donde la mayoría de los relojes inteligentes ahora tienen las mismas características y especificaciones similares, siempre es agradable ver algo innovador. La línea Amazfit T-Rex es una gama de relojes inteligentes resistentes y orientados a la aventura que, al igual que casi todos los productos de Amazfit, son alternativas con una excelente relación calidad-precio a dispositivos portátiles más caros, como los mejores relojes Garmin .

A pesar de centrarse en la carga solar, como se ve en algunos relojes Garmin de gama alta como el Fenix ​​9 Pro , el T-Rex Dual Solar aporta una innovación propia. El nuevo reloj inteligente de Amazfit no solo ofrece carga solar frontal para prolongar la duración de la batería, sino también una placa de carga solar secundaria y más eficiente en la parte posterior. Con suficiente luz solar, esta placa trasera puede, según se informa, revivir una batería completamente descargada. Esto significa que, si te quedas sin batería, podrías invertir el reloj y usarlo del revés, o dejarlo sobre una roca con la placa trasera orientada hacia el sol, para que vuelva a funcionar.

Amazfit afirma que "para aquellos que se aventuran en los confines del mapa, la energía solar ofrece algo más: una forma de revivir un reloj completamente descargado utilizando la luz del sol cuando no hay energía convencional disponible, lo que ayuda a los usuarios a recuperar el acceso a funciones esenciales como mapas e información de rutas".

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Sin embargo, lo más interesante es que Amazfit finalmente ha logrado lo que Garmin aún no ha podido: incorporar la carga solar a un reloj AMOLED. El Amazfit Dual Solar, como su nombre indica, se carga desde ambos lados, a pesar de tener una pantalla AMOLED brillante, siempre que se encuentre en condiciones de 50 000 lux o más durante tres horas o más. Sin excepción, los relojes Garmin con carga solar utilizan pantallas de memoria en píxeles de bajo consumo junto con la tecnología de carga solar Power Glass de Garmin.

Sara Webster Wylie, vicepresidenta de Marketing Global de Amazfit, afirma: "Con el T-Rex Dual Solar, no queríamos que los usuarios tuvieran que elegir entre la pantalla brillante y de alta calidad que desean a diario y la autonomía de la batería que necesitan al aire libre. La combinación de AMOLED y energía solar, por primera vez, nos permite ofrecer ambas cosas".

Otras especificaciones y precios

(Image credit: Amazfit)

En condiciones normales, el reloj ofrece hasta 25 días de autonomía, que se extienden hasta 35 días en condiciones solares óptimas, y 41 horas de uso en modo GPS de alta precisión. Incorpora una linterna con modos rojo y blanco en su carcasa de titanio, mientras que su pantalla de cristal de zafiro alcanza un brillo de hasta 3000 nits.

Con mapas precargados a todo color (incluidos mapas de esquí), planificación inteligente de rutas con indicaciones paso a paso y puntos de referencia al estilo del Apple Watch Ultra, y LiveShare (el equivalente de Amazfit a la función LiveTrack de Garmin para compartir la ubicación), sin duda es un reloj de gran potencia.

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Algo inusual para Amazfit, también es muy caro, con un precio de $649,99 dólares en EE. UU. Tras ver lo que Amazfit puede lograr con dispositivos económicos como su Amazfit Active 3 Premium, que cuenta con cinco estrellas , estoy deseando probar un modelo de gama alta.

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