Se filtran detalles del Garmin Fenix 9 y, de ser ciertos, tendremos tres relojes nuevos; pero lo más interesante de esta revelación es la tecnología de pantalla de Garmin

Los últimos rumores sobre Garmin apuntan a detalles sobre el Garmin Fenix 9

Podríamos tener tres tamaños

Y es posible que la tecnología solar MIP aún no haya desaparecido

Es probable que la gama Garmin Fenix 9 llegue pronto al mercado. Los rumores, alimentados por los comentarios del director ejecutivo Cliff Pemble durante la conferencia sobre resultados trimestrales de Garmin a principios de este año, sugieren que así será. Sin embargo, muchos seguidores de Garmin se preguntaban cómo sería la línea Fenix 9.

La línea Garmin Fenix 8 se ofrecía en tres tamaños (43 mm, 47 mm y 51 mm) y con dos opciones de pantalla: una pantalla AMOLED brillante estándar, del tipo que se ve en muchos relojes inteligentes, y una variante MIP (memory-in-pixel) de menor brillo con carga solar. Las pantallas MIP solían utilizarse en todos los mejores relojes de Garmin, ya que consumían menos batería, pero hoy en día se usan casi exclusivamente en modelos que incorporan la tecnología de carga solar Power Glass de Garmin, la cual utiliza un panel solar detrás de la pantalla para absorber luz y prolongar la vida útil de la batería del reloj en condiciones de mucha luz.

Es probable que, una vez que Garmin descubra cómo lograr lo mismo con sus relojes AMOLED, las pantallas MIP desaparezcan para siempre, lo cual es una lástima. Hay muchos admiradores de esta tecnología de pantalla de bajo consumo, como sugiere esta encuesta.

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Un año después de que la ya premium línea Garmin Fenix 8 entrara al mercado, llegó el Garmin Fenix 8 Pro, un modelo que se ofrecía en dos tamaños (47 mm y 51 mm) con conectividad de mensajería InReach a través de la red de comunicación satelital de Garmin, LTE que utiliza una conexión a Internet estándar y, en algunos modelos, una pantalla MicroLED aún más brillante.

Entonces, ¿qué le depara esto al próximo Fenix 9?

Tres tamaños, dos modelos Pro, dos pantallas MIP

(Image credit: Craig Hale)

Según Garmin Rumors, el Garmin Fenix 9 estará disponible en tres tamaños, al igual que su predecesor, y en tres modelos diferentes: la versión básica, el Garmin Fenix 9 Pro (cuyo lanzamiento no se escalonará como ocurrió con el Fenix 8/Pro) y el Garmin Fenix 9 Pro InReach.

Esta vez, se dice que los tres modelos estarán disponibles en los tres tamaños, por lo que quienes tengan muñecas más pequeñas podrán seguir disfrutando de la experiencia Pro. El Fenix 9 Pro InReach, obviamente, tendrá acceso a la red satelital de Garmin para enviar mensajes fuera de la red, pero GarminRumors no está seguro de qué mejoras contará el modelo Pro respecto al modelo básico. Excepto por una.

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Se dice que tanto el Garmin Fenix 9 Pro como el Pro InReach contarán con modelos Solar, lo que significa que la pantalla MIP regresaría para otra generación; sin embargo, el Garmin Fenix 9 estándar seguirá siendo un reloj AMOLED. Esta sería la primera vez que un Garmin Fenix estándar no contaría con un modelo MIP, pero tiene sentido si Garmin ahora está reservando su carga solar para sus modelos Pro de gama alta.

De ser cierto, es una lástima. La pantalla MIP no es solo un medio para la carga solar: su tecnología de bajo consumo recuerda a la de un reloj digital y, además de ser más eficiente en cuanto a la batería, es una forma en que los usuarios de Garmin pueden distinguir sus herramientas de entrenamiento de otros relojes inteligentes, como los de Apple y Samsung. Tampoco hay información sobre el Garmin Enduro 4.

Tendremos más detalles sobre la gama Fenix 9 a medida que nos acerquemos a su probable fecha de lanzamiento. ¡Mantente al tanto!

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