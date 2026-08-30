Usé el Garmin Fenix 9 Pro en una caminata y carrera de 12 km en los Alpes franceses, probando tantas funciones como pude; estas son las tres cosas que más me gustaron (y una que necesita mejoras)

Tras meses de filtraciones, rumores y expectación, Garmin presentó su gama completa de relojes inteligentes Fenix 9, incluido el Fenix 9 Pro, y yo estuve en Chamonix para vivirlo todo en vivo. Inmediatamente después de la conferencia de prensa, me puse un Fenix 9 Pro nuevo y reluciente en la muñeca izquierda y me fui a los senderos para averiguar si realmente está a la altura de las expectativas.

Durante los últimos dos años, el Garmin Fenix 8 ha sido ampliamente considerado como el reloj inteligente de mejor desempeño que se puede comprar. Lo califiqué como el mejor reloj de gama alta para excursionistas después de usarlo durante la caminata de 11 días al campamento base del Everest, y las cosas solo mejoraron cuando llegó el Fenix 8 Pro con tecnología inReach integrada.

En los últimos meses, mientras circulaban rumores de que el modelo 9 estaba a punto de salir, me preguntaba qué podría hacer realmente la marca para mejorar un dispositivo tan brillante, además de aumentar la duración de la batería y reducir el grosor de la carcasa. ¿El anuncio de hoy traería cambios significativos o solo mejoras estéticas?

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Después de solo unas horas usándolo, mentiría si dijera que ya tengo mi veredicto definitivo, pero ya he descubierto algunas funciones increíbles que están disponibles tanto en el Fenix 9 como en el 9 Pro, además de otras con las que necesito pasar más tiempo.

Prueba del Fenix 9 Pro

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Pude probar el Fenix 9 Pro con una caja de 43 mm y una correa color rosa Shell, ideal para el verano. Mientras que el Fenix 8 Pro solo viene en tamaños de 47 mm o en uno gigantesco de 51 mm —que se ve francamente ridículo en mi muñeca—, la delicada caja de 43 mm lo convierte en un reloj que usaría todo el tiempo, no solo para las rutas de senderismo.

Este modelo tiene una caja y un bisel de titanio (el Fenix 9 está fabricado con una mezcla de polímero reforzado con fibra y titanio). Está fabricado con tecnología de nanomoldeado, lo que le da una sensación notablemente más ligera y aerodinámica: es aproximadamente un 16 % más delgado que el Fenix 8 del mismo tamaño.

La pantalla AMOLED también es mucho más fácil de ver y, en comparación, mi Fenix 8 Pro de repente se ve bastante opaco. El Fenix 9 es el doble de brillante que su predecesor, y el 9 Pro alcanza hasta 3,000 NITS, lo que significa que no tuve que entrecerrar los ojos ni bajo un sol intenso ni en condiciones de poca luz.

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Si decides optar por el tamaño de 51 mm, obtendrás una pantalla absolutamente espectacular, ya que es el primer Fenix en contar con una pantalla AMOLED de 1.5 pulgadas.

Una mejora épica

(Image credit: Future)

Con diferencia, la función que más me entusiasma es Garmin Epic, que permite agrupar actividades y métricas. Si te gustan las aventuras que duran días o semanas, también te va a encantar.

En lugar de ser simplemente un diario de aventuras sin mucho propósito, como el que encontramos en el Coros Nomad, Garmin Epic permite ver el impacto acumulativo de múltiples entrenamientos, ya sea una carrera de trail de varios días, una excursión de senderismo con mochila, unas vacaciones activas, un viaje de esquí o un periodo de entrenamiento para un maratón. También muestra cada carrera o caminata en un solo mapa, por lo que, por ejemplo, si recorrieras el West Highland Way durante una semana, podrías visualizarlo como un solo entrenamiento.

Para comenzar a probar Garmin Epic de inmediato, decidí dividir la aventura de hoy en dos actividades separadas. Utilicé el modo Rucking para recorrer unos 5 kilómetros por uno de mis senderos favoritos en Chamonix, después terminé la actividad y cambié a Trail Running para el descenso.

Una vez en el modo Rucking, inicié un nuevo Epic desde la configuración de actividades, al que simplemente llamé Chamonix. Cuando regresé a mi hotel, después de buscar un poco, encontré mi Epic de Chamonix en la sección Actividades de la aplicación Garmin Connect y agregué ambas actividades, además de una caminata corta que hice esta mañana. Desde ese momento puedo ver de un vistazo mi distancia total y elevación acumulada de este viaje, consultar estadísticas como las calorías y la frecuencia cardiaca, y también podré agregar la carrera de mañana para crear una pequeña recopilación de todo lo que he hecho en los senderos durante este viaje.

Epic incluye métricas como el sueño, la recuperación y las mejoras de rendimiento, y permite registrar actividades dentro de un mismo epic durante un periodo de hasta 92 días, por lo que es ideal para cualquiera que esté trabajando hacia un objetivo de entrenamiento específico. Solo desearía haber tenido esta función el año pasado, cuando me estaba preparando para llegar al campamento base del Everest, y durante el propio recorrido, ya que me habría encantado poder ver mi distancia, elevación y estadísticas de rendimiento en una sola presentación coherente.

"La luz verde recibe luz verde"

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Puede que Garmin cuente con las mejores herramientas y programas de entrenamiento de última generación, pero la linterna LED es la función favorita de casi todos, incluida la mía. Cuando llega el invierno, dependo mucho de la función de luz roja cuando me levanto para salir a correr en la oscuridad y no quiero molestar a mi pareja mientras duerme. Ahora, mi visión nocturna será aún mejor.

A principios de este año, Amazfit agregó una función de luz verde al T-Rex Ultra 2 con el argumento de que, si bien la luz roja es mejor para los ojos, la luz verde facilita ver los objetos y las características del terreno, razón por la cual los cazadores la prefieren. Claramente, Garmin tiene la misma idea.

Volví a salir al caer la noche para probar la función de luz verde, y es significativamente mejor que la luz roja para iluminar el sendero. Para esas carreras y salidas largas, seguiré usando la luz blanca para orientarme al caer la noche, pero la luz verde es claramente la ganadora para moverme a tientas por los campamentos de noch

Un cambio de perspectiva

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Los mapas de Garmin son, sin duda, los mejores de todas las marcas de relojes inteligentes que he probado, y no puedo decir que sintiera que necesitaran mejoras urgentes; sin embargo, el modelo 9 viene con mapas que se cargan un 30 % más rápido que los del Fenix 8, mientras que el 9 Pro se carga un 40 % más rápido que el 8 Pro.

¿Me impresionó la diferencia de velocidad? La verdad es que no, pero el nuevo motor de mapas ofrece algunas ventajas claras y, en general, brinda una experiencia de navegación muy fluida.

Ansioso por salir al sendero lo antes posible, creé rápidamente mi ruta en Garmin Connect y me puse en marcha. Aunque estoy probando el modelo con la carcasa más pequeña disponible (43 mm), el mapa era fácil de ver y seguir, y casi no había retraso alguno cuando quería acercar o alejar el zoom.

Para mi viaje de regreso, en lugar de usar la función “Regresar al inicio”, decidí usar la función “Explorar cerca” para ver si podía encontrar mi hotel y crear una ruta de regreso. Sin ningún retraso, mi hotel apareció en pantalla, y pronto ya estaba bajando la montaña a paso ligero.

Cuando regresé al pueblo, las calles me parecieron un poco caóticas, así que cambié la orientación del mapa del modo predeterminado «Norte arriba» —el modo habitual en el que ves tu ruta desde arriba— al modo «Perspectiva». Básicamente, esto inclina el mapa ligeramente hacia arriba para que sea más como si estuvieras mirando la ruta que tienes por delante, y hace que sea un poco más fácil ver lo que viene, algo que creo que se vuelve más importante cuanto más rápido quieres moverte.

¿Qué más hay de nuevo?

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Vale la pena mencionar aquí las mejoras en el modo Rucking. El año pasado, Garmin introdujo el registro del peso de la mochila, y ahora ha agregado la posibilidad de editar el peso de la mochila mientras te desplazas, establecer metas calóricas y seguir entrenamientos de rucking gracias a una colaboración con Go Ruck.

Probé la función de edición del peso de la mochila y me fijé una meta de 500 calorías para hoy; todo fue muy sencillo, pero lo que más me interesaba era ver la diferencia entre las calorías que había quemado durante la caminata en sí y las calorías adicionales provenientes de mi mochila. No practico el rucking como una actividad en sí misma, pero para excursiones largas con una mochila pesada, esto podría ayudarme a alimentarme adecuadamente.

Algo que hay que mejorar

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Todavía no he podido hacer que funcione el redireccionamiento de rutas en los mapas, y tampoco veo muchos datos en el seguimiento mejorado de Stamina, que promete usar estadísticas como el VO2 máximo, el umbral de lactato y el historial de entrenamiento para calcular la distancia máxima que puedes tolerar y así ayudarte a mantener el ritmo. Voy a atribuir eso a que es el día cero y al hecho de que la marca estaba lanzando nuevas funciones al mismo tiempo que yo realizaba las pruebas. Pero hubo una gran decepción para mí, y fue la duración de la batería del reloj.

No hay duda de que, con hasta 151 horas en el modo de batería máxima, el Fenix 9 Pro de 51 mm tiene una batería mejor que el Fenix 8 Pro de 51 mm, pero como he optado por un tamaño de caja más adecuado para mi muñeca, he perdido aún más batería de lo que hubiera previsto.

Mi reloj comenzó con un 83 % de batería y, después de dos horas en el sendero, había bajado a un mísero 66 %. A ese ritmo, en una caminata de varios días tendría que cargarlo a diario, lo que lo haría aún menos potente que mi Fenix 8 y reduciría bastante su potencial como reloj de aventura. Por supuesto, esto se puede solucionar simplemente comprando una caja de mayor tamaño, pero sería genial que Garmin trabajara en un reloj para muñecas pequeñas y grandes aventuras.

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