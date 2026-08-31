Google asegura que el Pixel Watch 5 puede superar a Apple y Garmin en precisión del GPS, así que decidí probar los tres relojes en el recorrido del Maratón de Londres

A las empresas de tecnología siempre les encanta hacer grandes afirmaciones. Como la que hizo Google sobre el Pixel Watch 5: dejando de lado las prometidas mejoras en salud, bienestar y Wear OS, hubo una característica que me llamó especialmente la atención. Google afirmó que el Pixel Watch 5 incluía su sistema de seguimiento de rutas por GPS más preciso para el ejercicio. Y lo que es más interesante, Google dijo que este seguimiento superaba al del Apple Watch Ultra 3 y al del Garmin Fenix 8 Pro.

He usado ambos relojes inteligentes y puedo decir con seguridad que son dos de los relojes inteligentes con mejor desempeño disponibles para el seguimiento de rutas por GPS. He escuchado a otras marcas de relojes inteligentes alardear sobre un desempeño que supera al de Apple y Garmin. ¿De verdad creía que Google iba a cumplir lo prometido? Me mostré escéptico, dada mi experiencia con el seguimiento por GPS en los Pixel Watch anteriores.

Pero aún tenía mi Fenix 8 Pro y mi Watch Ultra 3, lo que me brindó la oportunidad perfecta para comprobar por mí mismo esas mejoras de rendimiento prometidas. Acababa de salir sorteado entre millones de participantes para asegurar un lugar en la Maratón de Londres 2027, que se corre en dos días, y de inmediato pensé en la parte del recorrido de la maratón que sé que causa grandes problemas con el GPS.

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Agarré mis relojes, me subí a un tren y luego al servicio de tranvía DLR hacia la Isla de los Perros, donde los altos rascacielos cercanos siempre crean condiciones difíciles para el GPS. Corrí las millas 18 a 20 del recorrido del Maratón de Londres y luego las recorrí en sentido contrario, para poner a prueba las grandes promesas del Pixel Watch 5 en cuanto al GPS.

(Image credit: Future / Mike Sawh)

¿Cómo funciona exactamente el nuevo GPS del Google Pixel Watch 5?

Antes de entrar en detalles sobre cómo fueron las pruebas, vale la pena analizar cómo, según Google, su rastreo por GPS supera a la competencia. Al igual que el Fenix 8 Pro y el Watch Ultra 3, el Pixel Watch 5 incluye GPS de doble banda. Esto significa que puede comunicarse con los principales satélites encargados de calcular nuestra ubicación precisa a través de dos bandas de frecuencia. Esto puede ayudar a mejorar la precisión del rastreo al moverse entre edificios altos, entornos con bosques densos e incluso durante condiciones climáticas adversas.

Las configuraciones de GPS de doble banda han comenzado a aparecer en una amplia gama de relojes inteligentes y, en mis propias pruebas, los relojes con doble banda de Apple, Garmin y Suunto han ofrecido el mejor desempeño.

Además de incorporar lo último en tecnología GPS, Google afirma que utiliza los datos que ya ha recopilado sobre edificios en Google Maps, junto con inteligencia artificial, para tener mejor en cuenta las áreas donde las señales de GPS rebotan en los edificios. También utilizó estaciones de referencia de GPS que ha ubicado en todo el mundo para ayudar a contrarrestar el impacto que las condiciones atmosféricas pueden tener en el rastreo por GPS.

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Si has usado un reloj inteligente con GPS, sabrás que es una función que tiene un impacto notable en el consumo de batería. Esto es algo que Google tuvo que considerar en este caso. Google ha tomado la decisión de comprimir los datos brutos de GPS capturados en el reloj y luego enviarlos a un servidor donde se procesan y corrigen, para luego sincronizarse con la app Google Health. Así que el procesamiento se lleva a cabo principalmente fuera del reloj o después de tu carrera, paseo en bicicleta o caminata.

¿Cómo lo probamos?

Imágen 1 de 2 El contendiente: Google Pixel Watch 5 (Crédito de la imagen: Future / Mike Sawh) The defending champs: Garmin Fenix 8 Pro and Apple Watch Ultra 3 (Crédito de la imagen: Future / Mike Sawh) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Decidí hacer dos carreras. La primera sería desde la milla 18 hasta la milla 20 del recorrido del Maratón de Londres y seguir un poco más para completar 5 km. Luego detendría los relojes y haría el recorrido en sentido contrario.

Tenía una versión reducida del recorrido del maratón cargada en mi Garmin Fenix 8 Pro, ya que era el reloj más fácil para hacerlo. También decidí que usaría el Pixel Watch 5 en una muñeca y luego lo cambiaría a la otra para la segunda carrera, mientras que el Apple Watch Ultra 3 y el Fenix 8 Pro permanecerían en la muñeca opuesta. Tuve que asegurarme de que los dos relojes inteligentes no estuvieran demasiado cerca uno del otro para evitar cualquier pulsación accidental de botones que pudiera afectar el registro de la distancia correcta.

También vale la pena mencionar que decidí usar las aplicaciones nativas de seguimiento de entrenamiento en los tres relojes para registrar las carreras.

Los resultados

(Image credit: Future / Mike Sawh)

En la primera carrera, llevé el Pixel Watch 5 en la muñeca derecha, mientras que el Apple Watch Ultra 3 y el Garmin Fenix 8 Pro estaban en la muñeca izquierda. Subí las rutas a la muy práctica herramienta de comparación IloveGPX. Antes de hacerlo, tuve que convertir el archivo de ruta capturado por el Pixel Watch 5 de TCX a GPX. Por suerte, fue bastante sencillo.

Incluso antes de comenzar a acercarme a los registros del GPS, ya podía ver algunas líneas rojas irregulares que correspondían al Garmin Fenix 8 Pro. Al revisar con más detalle, los tres relojes se mantuvieron bastante cerca entre sí antes de que el registro del Fenix 8 Pro comenzara a desviarse de manera notable. Los registros de Google y Apple permanecieron juntos durante la mayor parte de la carrera.

De hecho, me desvié un poco de la ruta y corrí más de lo planeado porque algunas partes del recorrido estaban parcialmente cerradas. Eso significó dar una o dos vueltas adicionales por ese problemático punto de señal GPS.

Al llegar a Trafalgar Way, después de pasar por Billingsgate Market y dirigirme hacia el último kilómetro y medio, los tres registros volvieron a coincidir. Sin embargo, todavía hubo tiempo para que el registro del Garmin se desviara ligeramente de la ruta mientras me dirigía al final del recorrido en Poplar.

En cuanto a la distancia registrada, terminé corriendo más que los 5 km planeados, y el Apple Watch Ultra 3 y el Google Pixel Watch 5 registraron datos de distancia similares, mientras que el Fenix 8 Pro midió una distancia mayor, con una diferencia de 0.2 millas/0.3 km.

La velocidad promedio de la carrera también fue similar en el Watch Ultra 3 y el Pixel Watch 5, mientras que el Garmin registró una velocidad promedio menor.

En la segunda carrera, cambié el Pixel Watch 5 a mi muñeca izquierda y pasé el Fenix y el Apple Watch a la derecha. En esta ocasión corrí un poco más rápido que en la primera. Al comienzo de la carrera, los tres registros permanecieron juntos. Sin embargo, cuando comencé a acercarme nuevamente a los imponentes edificios de Canary Wharf, los registros del Apple y Garmin comenzaron a desviarse. Mientras tanto, el registro del Pixel Watch 5 logró mantenerse más cerca de la ruta que realmente recorrí. Sin embargo, tampoco estuvo exento de problemas, especialmente cuando llegué a la zona de Heron Quays y Bank Street, en Canary Wharf.

Al revisar nuevamente la distancia registrada, los tres relojes inteligentes mostraron tres resultados diferentes. El Garmin volvió a registrar una distancia mayor, mientras que el Apple Watch Ultra 3 fue el que más se acercó a los 5 km planeados. Fue el Garmin el que registró que mantuve un ritmo más rápido que el promedio durante toda la carrera.

Los rastros de GPS son solo una parte de la historia

Para cualquiera que haya corrido el Maratón de Londres (o cualquier otra carrera, para el caso), no se trata solo de la distancia recorrida. El ritmo es importante. Especialmente si te has estado entrenando para alcanzar un tiempo de llegada específico.

Los datos erróneos del seguimiento de ruta por GPS pueden afectar los datos de ritmo. Habiendo corrido el Maratón de Londres anteriormente, sé que esos problemas con el GPS hacen que el seguimiento de ubicación se salte, lo que sugiere que estás acumulando millas más rápido de lo que realmente vas.

Por eso también presté atención a mis datos de ritmo actual y promedio en los tres relojes, además de analizar cómo se desglosaba ese ritmo después de la carrera.

Durante la carrera, el ritmo fluctuó en los tres relojes. Noté que el Pixel Watch 5 tendía a tener dificultades para registrar correctamente los datos de ritmo al inicio de las dos carreras, antes de estabilizarse después. Algo similar ocurrió con el Apple y el Garmin. Todos parecían tener dificultades en la sección del recorrido en la que yo esperaba que las tuvieran.

Al revisar los datos posteriores a la carrera en las respectivas aplicaciones complementarias, el Pixel Watch 5 sí indicó algunos ritmos más rápidos que yo también había sentido que había mantenido.

¿Están justificadas las afirmaciones de Google sobre el GPS del Pixel Watch 5?

(Image credit: Getty Images)

No voy a decir que el Pixel Watch 5 sea definitivamente un excelente dispositivo de GPS después de dos carreras relativamente cortas, aunque en condiciones de GPS muy difíciles. Lo que sí diré es que me sorprendieron bastante los resultados. Esperaba que el Pixel Watch 5 fallara, pero en realidad fue el más confiable a la hora de trazar mi ruta real de carrera. El Apple Watch Ultra 3 también se desempeñó bien, mientras que el Fenix 8 Pro tuvo algunos momentos de locura en los trazos de GPS generados.

Creo que si lo que más te interesa es tener un registro preciso de tu ruta, esta innovación te va a impresionar. Diría que a los excursionistas sin duda les gustará la idea.

Desde la perspectiva del running, específicamente desde el punto de vista de las carreras, también me gustaría que ese sólido seguimiento de la ruta en tiempo real viniera acompañado de un control preciso del ritmo. No estoy del todo convencido de que los datos de ritmo sean tan impecables como parece serlo el seguimiento de la ruta. Quizás eso sea algo que Google analice para el próximo reloj o incluso mejore con una actualización de software.

El nuevo GPS del Pixel Watch 5 marca un avance importante en la forma en que los relojes inteligentes pueden ofrecer un seguimiento de rutas más preciso. El acceso de Google a una gran cantidad de datos de posicionamiento, junto con las mejoras que está logrando con la inteligencia artificial, claramente contribuyen a dar este tipo de salto en la tecnología GPS de los relojes inteligentes.

Sin duda, me ha dado mucho en qué pensar a la hora de elegir con qué reloj inteligente me presentaré en la línea de salida de Londres el próximo abril, eso es seguro.

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