"El mayor cambio desde… siempre": los relojes inteligentes Pebble recibirán compatibilidad con complementos y la marca podría estar recuperando su esencia

Pebble ha anunciado compatibilidad con complementos para desarrolladores

Esto debería traducirse en una mejor experiencia con las aplicaciones y las carátulas del reloj

Eric Migicovsky lo califica como "el cambio más grande desde siempre"

Si tienes un reloj inteligente Pebble (o estás pensando en comprarte uno), se avecina una actualización importante: la plataforma Pebble OS incorporará compatibilidad con complementos, lo que significará mucha más flexibilidad y variedad para las aplicaciones y las carátulas.

Según anunció el fundador de Pebble, Eric Migicovsky (vía Android Authority), la actualización es «el mayor cambio en el SDK desde... siempre». Los complementos ya están disponibles como vista previa para desarrolladores, pero aún no hay una fecha prevista para su lanzamiento completo.

Básicamente, esto significa que los desarrolladores que crean aplicaciones o carátulas para Pebble podrán utilizar complementos preconfigurados para tareas como consultar el clima, controlar la reproducción de música, activar luces inteligentes, chatear con inteligencia artificial y mucho más.

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Migicovsky los describe como similares a las «complicaciones» del Apple Watch, excepto que son «mucho más flexibles e increíbles». A medida que los desarrolladores comiencen a familiarizarse con los complementos, estén atentos a su aparición en aplicaciones de terceros y esferas de reloj.

¿Pebble está recuperando su esencia?

Pebble devs - we're working on something big for you 👀The biggest change to the SDK since...forever. Plugins: headless apps that provide data (eg weather, finance, traffic) or offer actions (home control, music, webhooks) to other apps, watchfaces and the Index agent. — @ericmigi.com (@ericmigi.com.bsky.social) 2026-10-29T17:22:23.121Z

La verdad es que he apoyado a Pebble desde el principio —allá por 2013— porque el panorama tecnológico necesita más empresas pequeñas e independientes. También necesita más dispositivos que los usuarios puedan personalizar y con los que puedan experimentar.

En los 13 años transcurridos desde que Pebble apareció por primera vez, ha tenido sus altibajos, pero su regreso en 2025 fue muy bien recibido. La introducción de complementos es señal de que la plataforma y el ecosistema están madurando y están listos para seguir desarrollándose.

Se esperan carátulas de reloj más útiles, aplicaciones más versátiles y fáciles de usar, mayor coherencia entre las aplicaciones y mayor privacidad (podrás configurar los permisos para cada complemento según sea necesario).

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Preguntas como «¿qué tengo en mi calendario?» o «desbloquea la puerta principal» podrían dirigirse a los complementos, en lugar de que las aplicaciones tengan que hacer todo el trabajo pesado. Es un gran paso adelante para el proyecto Pebble 2.0 y una señal de que está regresando el espíritu que lo caracterizó.

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