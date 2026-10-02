Según se informa, Casio está trabajando en una segunda versión de su reloj digital en forma de anillo, mientras sus dispositivos retro de bajo consumo y "más o menos inteligentes" siguen agotándose.

Según se informa, Casio planea lanzar el CRW-002, una segunda versión de su popular anillo CRW-001.

El anillo de primera generación, aunque era una novedad, se agotó al instante.

El atractivo retro de Casio es fuerte, ya que su reloj "inteligente" F-B100W, que cuenta pasos, también es muy popular.

El dispositivo CRW-001 de Casio, el nombre pegajoso de su anillo-reloj digital de estilo retro, se vende como pan caliente. Desde su lanzamiento en diciembre de 2024, las reposiciones periódicas de este pequeño y exclusivo híbrido entre anillo y reloj siguen agotándose. No estamos seguros de si técnicamente se le puede clasificar como uno de los mejores anillos inteligentes, pero este pequeño y peculiar dispositivo sin duda tiene sus seguidores.

Ahora, al parecer, se avecina una nueva versión, según un informe del sitio web ruso Casioblog, detectado y traducido por No2tebookcheck.

Bautizado, acertadamente, como CRW-002, el nuevo anillo inteligente se basa en la icónica serie de relojes metálicos A168 de Casio. Se dice que estará disponible en acero y oro, y lucirá parte del mismo texto que aparece en el reloj A168 original, con frases como «Chronograh», «Illuminator» y «Water Resist».

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La banda del anillo también es una réplica de la correa, moldeada por inyección, según las imágenes publicadas por Notebookcheck. Según Notebookcheck, las características incluyen «hora dual, un cronómetro de 60 minutos, retroiluminación LED, calendario, formatos de 12 y 24 horas, y Time Flash, que hace parpadear la luz a la hora en punto y a la hora que tú configures».

Se dice que el precio será de 135 dólares (alrededor de 100 libras esterlinas / 195 dólares australianos), lo que se alinea con los precios promedio del CRW-001 (alrededor de 200 dólares / 105 libras esterlinas / 250 dólares australianos), y, según se informa, su lanzamiento está previsto para noviembre.

Más que una simple novedad

(Image credit: Future)

Los relojes Casio de estilo retro son un clásico atemporal y evocan nostalgia, tal vez porque forman parte de una contracultura en auge.

Lo analógico está de vuelta. Ya sean cámaras de película retro para llavero, discos de vinilo o DVD y Blu-ray, la gente se está cansando del creciente capitalismo de vigilancia y de las prácticas anticonsumistas, y busca regresar a una época en la que la tecnología era emocionante —aunque sin perder las comodidades modernas—. Los dispositivos portátiles también forman parte de este movimiento.

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El Casio F-B100W, un reloj digital con Bluetooth que cuenta con un sencillo contador de pasos vinculado a una app y una función para localizar el celular, se ha vendido como pan caliente. Fue un éxito de ventas en Japón y en algunas tiendas del Reino Unido, y muy recientemente llegó a Estados Unidos. Lo describí como "un reloj absolutamente increíble por su precio" y el dispositivo inteligente "más divertido" que he usado este año cuando probé el Casio F-B100W en septiembre de 2026.

Aunque el reloj con forma de anillo tiene un aspecto… único, por así decirlo, es evidente que a mucha gente le gusta como para convertirlo en un éxito, y tiene sentido que Casio quiera repetir ese éxito.

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