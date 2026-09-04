¿Oura está en la mira? Se presenta la serie Circular Ring 3, con monitorización de la presión arterial y pagos sin contacto

La empresa de anillos inteligentes Circular presenta su serie Circular Ring 3

La serie incluye el Circular Ring 3 Pro, más potente, y el Ring 3 Slim, de diseño más delgado

Ambos anillos cuentan con pagos sin contacto mediante NFC, además de herramientas de monitoreo de la salud; el modelo 3 Pro ofrece funciones de medición de la presión arterial y de electrocardiograma

Los mejores anillos inteligentes suelen estar repletos de funciones de monitoreo de la salud, como el Oura Ring 5, mientras que algunos modelos se enfocan específicamente en una sola tarea. Entre ellas se incluyen el monitoreo de la presión arterial (como el Vital Signal Ring) o los pagos por NFC, que funcionan como una pequeña billetera digital que te permite usar tus tarjetas de crédito sin contacto.

La serie Circular Ring 3 logra hacerlo todo, al incorporar funciones de presión arterial y pagos por NFC en un dispositivo de monitoreo de la salud que compite con Oura. El Circular Ring 3 Pro es un anillo inteligente que «une la salud, el bienestar y la comodidad cotidiana» al incorporar un sensor cardíaco de electrocardiograma (ECG) autorizado por la FDA, seguimiento de actividad y sueño, junto con funciones relacionadas con el estilo de vida.

Entre ellas se incluyen vibraciones de retroalimentación háptica que sirven para alertas de salud y alarmas silenciosas para despertarse que se configuran a través de la app, además de pagos sin contacto por NFC compatibles con VISA y Mastercard. Por último, puedes moverte por las estaciones de tren con un simple gesto de la mano al estilo Jedi, tal como siempre has querido (bueno, como yo siempre he querido).

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Fabricado en titanio chapado, el Ring 3 Pro ofrece hasta 12 días de duración de batería y 5 a 6 ciclos de carga adicionales cuando se usa con el estuche. Pesa solo de 3 a 4 g, dependiendo del tamaño.

También está el Circular Ring 3 Slim, que (como su nombre lo indica) es más delgado en aproximadamente 0,5 mm, lo cual puede no parecer mucho, pero es muy importante en términos del grosor de un anillo. Sigue contando con funciones de monitoreo de salud, retroalimentación háptica y compatibilidad con NFC, pero las funciones de ECG y presión arterial no están disponibles.

¿Demasiado bueno para ser verdad?

A primera vista, el Circular Ring 3 Pro parece increíble. Sin embargo, dado que aún no se ha anunciado el precio y las preventas aún no han comenzado, necesitaría saber más antes de agregarlo a nuestra lista de los mejores anillos inteligentes.

Por un lado, revisamos el Circular Ring 2 a principios de este año y nos pareció que el software dejaba un poco que desear. Nuestra reseñista, Becca Caddy, escribió: «Desafortunadamente, la experiencia se ve afectada por una sincronización poco confiable, funciones a medio desarrollar y una aplicación cuya navegación resulta confusa». Circular necesita renovar su aplicación si quiere competir con Oura.

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En segundo lugar, aunque su ECG cuenta con la autorización de la FDA, el cálculo de la presión arterial mediante tecnología LED es algo que recién han logrado Apple con su función Hypertension, Huawei con su serie Watch D y el anillo Signal. Por lo demás, los dispositivos que afirman monitorear la presión arterial se basan en la extrapolación de otros parámetros con distintos grados de éxito.

¿Podrá la función anunciada del Circular Ring 3 tener éxito frente a la fuerte y nueva competencia de Apple y otros? No estoy seguro, pero la única forma de saberlo es probarlo cuando finalmente salga al mercado.

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