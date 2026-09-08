El anillo inteligente Cirqa de Garmin podría estar listo para competir con Oura y Samsung, ya que una nueva filtración sugiere que se avecinan diez modelos

Es posible que se haya filtrado el Garmin Cirqa a través de documentos regulatorios brasileños

En los documentos se incluían diez variantes del anillo inteligente

Esto sugiere que el dispositivo podría estar a punto de lanzarse al mercado

En los últimos meses, hemos visto bastantes rumores, entre noticias y filtraciones, sobre el Cirqa Smart Ring de Garmin, que aún no se ha anunciado, y cada vez parece más probable que la empresa esté a punto de lanzar un nuevo producto para competir con marcas como Samsung y Oura.

Tal como lo detectó Gadgets & Wearables, una nueva lista de certificaciones en el sitio web de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil ha revelado una serie de códigos de productos misteriosos, todos los cuales fueron presentados por Garmin el mismo día.

Todos los códigos aparecen bajo la misma lista de certificación, lo que sugiere que podrían ser diferentes modelos del mismo producto —quizás diferentes colores o tallas, por ejemplo—. Probablemente se trate de diferentes tallas, ya que muchos otros anillos inteligentes abarcan tallas que van de la 3 a la 5 o de la 13 a la 15, y esa podría ser la pista clave que apunte hacia la verdadera identidad de este producto.

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Si de hecho se trata del Cirqa Smart Ring, sería el primer intento de Garmin con un dispositivo de este tipo y el segundo dentro de la línea Cirqa. Seguiría los pasos de la pulsera Cirqa, que nos impresionó mucho cuando la evaluamos a principios de este año, y estaría diseñado para competir con Oura y Samsung, que actualmente ofrecen algunos de los mejores anillos inteligentes del mercado.

Ya no falta mucho

(Image credit: Circular)

¿No podrían los dispositivos que aparecen en los documentos de certificación brasileños ser relojes Garmin en lugar de anillos inteligentes? Después de todo, Garmin nunca ha confirmado que esté fabricando un anillo inteligente, así que, ¿cómo sabemos que esta lista se refiere a ese dispositivo que parece ser de alto secreto?

Aunque no podemos estar seguros, el hecho de que haya diez modelos distintos parece apuntar hacia un anillo inteligente. Un reloj no necesitaría tantas variantes diferentes, ya que normalmente solo habría un par de opciones de tamaño. ¿Pero un anillo inteligente? Estos suelen venir con muchas más variaciones para adaptarse a los diferentes tamaños de dedos que tienen los usuarios.

Uno de los números de modelo en el listado brasileño era AA5124. Este número también salió a la luz en una filtración en agosto, en la que un producto de Garmin llamado explícitamente Cirqa Smart Ring apareció en documentos regulatorios de Indonesia. En esos documentos también se incluía un dispositivo desconocido con el número de modelo AA5124, lo que sugiere que formaba parte de la misma familia. Al aparecer el AA5124 entre las diez variantes de la última filtración, se refuerzan los vínculos con el Cirqa.

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No hay una estimación concreta de cuándo podría lanzarse finalmente el Cirqa, así que tendremos que seguir esperando por ahora. Pero con la fuerte indicación de que el Cirqa acaba de aparecer en otro proceso de certificación oficial, es posible que no falte mucho.

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