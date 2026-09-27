Todos hablan de la posible banda de fitness de Apple al estilo Whoop: estas son las 3 funciones que necesitaría para competir con Fitbit y Garmin

Según se informa, Apple ha tomado nota de la popularidad de dispositivos como el Google Fitbit Air y el Garmin Cirqa —rastreadores de actividad física sin pantalla diseñados para monitorear la actividad en segundo plano, sin pantallas ni notificaciones al estilo de los relojes inteligentes, y que originalmente se asociaban con Whoop.

Al igual que los mejores anillos inteligentes, estos rastreadores pasivos del tipo «configúralo y olvídalo» funcionan en segundo plano para recopilar información sobre actividad física y recuperación, la cual luego se envía a la aplicación de salud impulsada por IA que elijas para orientar tus hábitos futuros.

Según un informe de Bloomberg y una publicación independiente en MacRumors, Apple ha estado trabajando en prototipos «desde hace meses», pero aún no está del todo convencida de si seguir adelante. En los informes se menciona que el vicepresidente senior de servicios de Apple, Eddy Cue, «está impulsando dispositivos portátiles con interfaces más sencillas, como el Whoop y el Oura Ring, que no tienen pantalla».

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No solo creo que es una buena idea —este año revisé un montón de rastreadores sin pantalla y califiqué al Cirqa como mi favorito en la reseña oficial de TR sobre el Garmin Cirqa—, sino que también creo que Apple ha estado sentando las bases para un dispositivo como este. Estas son las características que, en mi opinión, un "Apple Whoop" necesita para ser competitivo -y todas ellas se han incorporado a los mejores relojes de Apple en los últimos años-.

1. Un botón de acción

(Image credit: TechRadar)

Todos los rastreadores de actividad física sin pantalla ofrecen muy pocas formas para que el usuario interactúe realmente con el dispositivo. El Whoop utiliza un sensor háptico en la parte superior de su disco, el cual hay que tocar para detener una alarma o poner el dispositivo en modo de emparejamiento por Bluetooth. Desafortunadamente, cada vez que he probado el Whoop, termino tocando repetidamente la parte superior del dispositivo, como un pájaro que asiente con la cabeza, hasta que los LED cambian de color. Pero cuando realmente estás registrando entrenamientos en la mayoría de los dispositivos sin pantalla, o bien inicias el entrenamiento manualmente en la aplicación que lo acompaña, o simplemente empiezas y esperas que la detección automática de actividad del dispositivo lo capte.

El botón táctil del Garmin Cirqa, junto con su retroalimentación háptica, es mucho más útil. Presiónalo una vez y el dispositivo vibra para indicar que ha comenzado un entrenamiento. Presiónalo de nuevo y vibra para confirmar que el entrenamiento ha terminado. Es así de sencillo. No hay que poner los entrenamientos en pausa, ya que eso iría en contra del objetivo de capturar una representación holística completa de lo que hace tu cuerpo durante la actividad y la recuperación.

Apple cuenta con el mecanismo perfecto para esto: el botón de acción, presentado por primera vez en el Apple Watch Ultra en 2022 y que desde entonces se ha incorporado al iPhone. Un rastreador de actividad física de Apple sin pantalla podría incluir ese pequeño botón naranja como una forma sencilla de detener las vibraciones o los sonidos de una alarma, o de iniciar y detener entrenamientos como lo hace el Garmin Cirqa.

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2. Una mayor duración de la batería que otros Apple Watches

(Image credit: Future)

Apple ha tomado recientemente medidas para abordar la que tal vez sea la mayor crítica a los Apple Watch: la duración de la batería. Durante mucho tiempo, los Apple Watch se quedaron estancados en 18 horas, hasta que la mejora del año pasado en la batería y la eficiencia los elevó a 24 horas. A partir de 2026, el Apple Watch Ultra 4 ahora alcanza las 48 horas entre cargas.

Esto se refiere a un Apple Watch a plena potencia con entrenamientos con GPS, una pantalla Liquid Retina de 3,000 nits de brillo y un sinfín de funciones de comunicación. Me imagino que un rastreador de actividad física sin pantalla, que solo tenga que hacer funcionar el Sistema de Detección de Salud y sensores relacionados como el giroscopio, duraría considerablemente más -quizás cinco días entre cargas-, lo cual sería ideal para un rastreador del tipo "configúralo y olvídalo", diseñado para usarse constantemente, incluso durante la noche.

3. Las últimas mejoras en la puntuación de preparación y los signos vitales

(Image credit: Apple)

Hablando de eso, Apple ya ha sentado las bases para un seguimiento avanzado de la recuperación con su nueva puntuación de "Readiness" y las aplicaciones "Vitals" mejoradas. El último sistema de detección de salud de Apple, con una superficie más amplia para un mejor contacto con la piel y electrodos rediseñados, permite que sus relojes registren la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la noche con mucha más precisión y con mayor frecuencia que las generaciones anteriores -24 veces más, para ser exactos-.

Esto permite que los Apple Watch ofrezcan una puntuación de "Readiness" precisa, que muestra en una escala del 1 al 10 qué tan recuperado estás y si estás listo para gastar energía, además de renovar por completo la app Vitals. La recuperación y la salud nocturna son componentes clave de los rastreadores de actividad física sin pantalla, ya que están diseñados (como se mencionó anteriormente) para usarse constantemente, funcionando en segundo plano para monitorear el gasto energético y la recuperación sin otras distracciones.

Un monitor de actividad sin pantalla que se integra con Apple Health está pidiendo a gritos el nuevo Sistema de Detección de Salud de Apple y sus funciones complementarias de «Readiness» y recuperación durante la noche. Con ello, la pulsera de actividad de Apple podría superar a marcas como Whoop, Google y Garmin (todas las cuales han utilizado puntuaciones de «Readiness» durante años) en su propio terreno.

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