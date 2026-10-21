Dawn of War 4 me recuerda por qué me enamoré del primer juego: ejércitos enormes y batallas por todo el mapa

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que le dediqué tantas horas a Warhammer 40,000, pero jugar un buen rato la campaña de Dawn of War 4 me ha cautivado por completo y casi me hizo sentir como si estuviera jugando de nuevo en el piso de mi sala de estar, tal como lo hacía hace 30 años.

Después de echarle un vistazo al juego el verano pasado, supe que iba por buen camino, pero tras un par de semanas con Dawn of War 4, puedo afirmar con seguridad que la acción trepidante y cruda de la serie, así como su adictiva jugabilidad estratégica en los mapas, han regresado con todo y recogen todo lo que hizo brillante al primer juego.

Mi experiencia con esta versión preliminar tan completa me ha demostrado que King Art Games es una apuesta increíblemente segura para el próximo juego de Dawn of War.

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De regreso a Kronus

(Image credit: King Art Games/Warhammer/Games Workshop)

El planeta Kronus es el escenario de Dawn of War 4, y aunque una parte de mí se pregunta si no habría sido más emocionante optar por un escenario y una premisa completamente nuevos, el nuevo desarrollador ha logrado una ejecución magnífica de este planeta ya conocido.

Cada mapa está extremadamente bien detallado y se siente vivo, con arena arrastrada por el viento y matas rodantes a través de paisajes áridos, luces parpadeantes y una arquitectura épica en ruinas en los mapas urbanos, además de mapas maravillosamente helados y nevados que ofrecen algunos de los mejores escenarios.

Sin embargo, sin importar dónde te encuentres, siempre te anima una música de batalla megaépica, y el audio de las unidades individuales —desde el zumbido mecánico ambiental, los característicos golpes metálicos de las máquinas y los combates furiosos— es de un nivel absolutamente excepcional.

Más allá de la excelencia estética, aquí hay una campaña realmente sustanciosa. Mi versión de prueba me permitió sumergirme en las historias de varios ejércitos, y la narrativa ramificada es interesante y genuinamente cautivadora, con giros en los que puedes tomar decisiones que influyen a través de la selección de misiones y tus elecciones (por lo que he visto), mientras que las escenas cinemáticas que la acompañan también son fantásticas.

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Incluso los momentos narrativos dentro del juego me ayudan a revivir la sensación de esos excelentes relatos de batalla de las antiguas revistas "White Dwarf", que recuerdo haber devorado durante horas y horas.

Unidades sin igual y combates caóticos

(Image credit: King Art Games/Warhammer/Games Workshop)

Mover tus fuerzas por esa campaña es lo más destacado: se trata de una experiencia de estrategia realmente sustanciosa y fabulosa, y una experiencia auténtica de 40K.

Al tomar el control de los Orkos o del Adeptus Mechanicus en mi avance, realmente se siente como la recreación perfecta en tiempo real de ver tus miniaturas sobre una mesa de juego. La acción puede ser más lenta y metódica; o puedes dejarte llevar por el caos y librar combates en múltiples frentes mientras buscas aprovechar la velocidad a tu favor en el campo de batalla.

Hubo múltiples momentos en ambos escenarios en los que manejar grandes masas de unidades mixtas fue una auténtica emoción, y cada punto de recurso capturado, cada aniquilación de infantería enemiga o cada tanque volado con descargas de granadas resultó más satisfactorio que el anterior.

La fantasía de poder es una realidad en Dawn of War 4

Si recuerdas lo mejor de mover unidades por los mapas en los juegos de Dawn of War de antaño, entonces te espera una gran sorpresa. Los orcos se sienten tan salvajes y caóticos como deberían; y el Adeptus Mechanicus cuenta con maravillosas unidades centradas en las máquinas, así como con infantería biomecánica que puede dar más de lo que crees, especialmente desde una cobertura.

Sin embargo, Dawn of War 4 se siente al mismo tiempo más moderno, y se nota un esfuerzo por simplificar algunos controles para que todo sea más sencillo. Puedes arrastrar el cursor sobre un montón de enemigos y tus unidades atacarán automáticamente a los más vulnerables a su tipo de ataque; además, puedes hacer clic con el botón derecho en la habilidad de cualquier unidad para que se active automáticamente durante las misiones.

Interactuar con las unidades —ya seas un jugador más casual o uno realmente experimentado— es magnífico, y empieza por el hecho de que son un deleite para la vista. Las unidades realmente lucen como deben, y cada enfrentamiento de combate también. La atención al detalle de King Art Studio, con animaciones de combate personalizadas para cada combinación (al parecer) que se ven auténticas, y abundantes salpicaduras de sangre y física de muñeco de trapo a la vista. Incluso las armaduras y el armamento de todas las unidades lucen radiantes y detallados, hasta en el brillo de los metales.

La máquina resiste

(Image credit: King Art Games/Warhammer/Games Workshop)

Hay una buena variedad de misiones que mantienen el interés y también enriquecen la campaña con ramificaciones. Eso es algo realmente genial en cierto sentido, ya que mi única “queja”, si es que realmente se le puede llamar así, es que Dawn of War 4 continúa con la tendencia de la serie de ser, en ocasiones, un juego que se reduce a las cifras.

Especialmente en las misiones de construcción de bases; si logras dosificar un poco tu juego, asegurar tu territorio y armar un ejército enorme, rara vez fracasarás. Esto puede restar importancia a los matices y a los «otros» factores que también hay que tomar en cuenta al manejar a los Orkos y al WAAGH! que los impulsa en la batalla, así como al Adeptus Mechanicus y a los enlaces de la Nosfera que fortalecen las construcciones y abren más opciones de desarrollo.

Por eso la variedad de misiones es bienvenida: aunque las de construcción de bases y ejércitos están muy presentes, por lo general hay una misión de desafío o de defensa a la vuelta de la esquina para darle variedad al juego —y probablemente he disfrutado más de estas dos últimas en general.

Dawn of War 4 me transporta con éxito a las fiestas LAN de principios de la década de 2000

No es que dominar un mapa no sea divertido, claro. La fantasía de poder es real en Dawn of War 4 y puede ser una sensación fantástica, pero el juego también logra de manera maravillosa crear esos momentos del tipo «si tan solo pudiera llegar a ese punto de recursos», «si tan solo pudiera contener este encuentro con el enemigo» o «si tan solo pudiera crear un par de unidades rápidamente para cambiar el rumbo de la batalla», que son realmente emocionantes.

Podría hablar más sobre las características individuales del juego que lo hacen brillar, pero lo más importante de mi experiencia con el juego durante esta preview es que todo se suma para crear una auténtica experiencia de Dawn of War y realmente captura el espíritu y la esencia de la serie —además de trasladar una vez más el juego de mesa por turnos a un entorno de acción en tiempo real.

Dawn of War 4 logra transportarme con éxito a las fiestas LAN de principios de la década de 2000, devorando campañas una y otra vez y construyendo ejércitos enormes para aplastar a mis enemigos, tal como lo hice en el primer juego hace más de dos décadas — y ahora solo quiero más.

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