El director creativo de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 explica por qué King Art Games retomó mecánicas del juego de estrategia original para que las batallas duren más

Jan Theysen, director creativo de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, ha explicado cómo el Dawn of War original influyó en los sistemas de estrategia en tiempo real (RTS) del nuevo juego

Theysen afirma que King Art Games "quería que las batallas duraran un buen rato" en Dawn of War 4

Comenta que la función de refuerzos en el campo de batalla del juego estuvo a punto de ser eliminada porque resultaba "rara", pero ahora al equipo le encanta porque "incorpora la [gestión] macro y el aspecto económico a las batallas"

El cofundador de King Art Games y director creativo de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, Jan Theysen, explicó cómo el juego recupera la experiencia clásica de estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas en inglés) del Dawn of War original.

En una entrevista con TechRadar Gaming, Theysen explicó que la primera pregunta que se hizo el equipo fue qué juego quería tomar como inspiración para sentar las bases de Dawn of War 4. Finalmente, eligieron el primer título, lanzado en 2004, porque era el más cercano a un «RTS clásico» y el que consideran su «estrella guía».

"Básicamente, dijimos: “De acuerdo, queremos hacer un nuevo Dawn of War”, pero entonces surgió la pregunta: “¿De cuál estamos hablando? ¿De Dawn of War 1 o de Dawn of War 2?”. Ambos son geniales, pero muy diferentes", explicó Theysen. "Quizá incluso de Dawn of War 3. Y dijimos: “De acuerdo, volvamos realmente a Dawn of War 1, que para nosotros era más un RTS clásico, con construcción de bases y grandes batallas”".

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King Art analizó la escala de las batallas del juego original y cuánto duraban, y decidió implementar un sistema de combate con un time-to-kill —el tiempo necesario para eliminar a un enemigo— más largo y con enfrentamientos de mayor escala en esta nueva entrega.

"Queríamos que las batallas duraran un buen rato, para que realmente puedas enviar más unidades al combate, ¿verdad?", explicó. "Y quizá ganes la batalla, pero pierdas la guerra porque destinaste todos tus recursos a un solo enfrentamiento, por ejemplo. Fue algo que analizamos mucho, porque es un aspecto que los distintos juegos de estrategia en tiempo real manejan de formas muy diferentes".

Los refuerzos en el campo de batalla son una de las características más «peculiares» de Dawn of War 4. Theysen reveló que King Art no los había incluido inicialmente, ya que se trata de un sistema antiguo que no está presente en muchos juegos RTS modernos. Sin embargo, cuando el equipo lo probó, le gustó mucho.

"Nos pareció un poco extraño, ¿verdad?», comentó. «Desde el punto de vista de la historia, no tiene sentido y, desde el punto de vista de la jugabilidad, tampoco es algo que tengan muchos juegos RTS. Quizá sea una mecánica peculiar que existía hace 20 años y tal vez no sea tan importante, pero después la probamos y ahora nos encanta".

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El director creativo añadió que «creemos que es genial» porque los refuerzos en el campo de batalla también «incorporan a los combates la gestión macro y el aspecto económico», además del control de las unidades en tiempo real mediante la microgestión.

«Si dejas que todo se cure automáticamente o que se incorporen refuerzos de forma automática, las batallas se vuelven más fáciles, pero la parte económica se resiente, ¿verdad? O se vuelve más difícil», explicó Theysen. «Pero si te centras más en la gestión macro y en el panorama general, puede estar perfectamente bien poner todas tus unidades en modo automático durante las batallas y dejar que hagan lo suyo.

"En cambio, si te interesa mucho la microgestión, probablemente digas: “No, puedo optimizar la batalla”. Entonces dedicas menos tiempo a la gestión macro y más a la microgestión, y eso también está bien. Ese es quizá un ejemplo de algo que tomamos directamente de Dawn of War 1".

Está previsto que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 llegue a PC el 3 de diciembre.

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