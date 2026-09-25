El director de Rainbow Six Tactics asegura que el género de estrategia por turnos al estilo XCOM era una “evolución natural” para el spin-off: “Rainbow Six tiene ADN táctico, solo que es en primera persona”

Martial Potron, director del juego Rainbow Six Tactics, afirma que convertir este spin-off en un juego de estrategia por turnos le pareció "algo natural".

Explica que el "ADN" de la serie de juegos de disparos es táctico.

Potron agrega que el equipo ya tenía experiencia con juegos por turnos, pero "tuvo que convencer a Ubisoft y al equipo de Rainbow Six".

Martial Potron, director del juego Rainbow Six Tactics, ha explicado por qué Ubisoft decidió convertir el próximo spin-off en un juego de estrategia por turnos en lugar de mantener el estilo en primera persona característico de la serie.

En una entrevista con TechRadar Gaming, Potron afirmó que convertir el próximo juego de Rainbow Six Siege en un título por turnos, al estilo de XCOM, les pareció «una elección natural» para el equipo de desarrollo.

"Si nos fijamos en Rainbow Six, su esencia es táctica», dijo. «Solo que es en primera persona. La cámara se coloca desde la perspectiva del jugador. Es un juego en tiempo real. Pero si analizas toda su esencia —encontrar la mejor línea de visión, la mejor cobertura, los mejores objetivos, cuidar a tus operadores, la destrucción…—; de hecho, en cierto sentido es muy táctico".

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Continuó diciendo que, al diseñar videojuegos, siempre te imaginas los “qué pasaría si...” de cualquier proyecto en el que estés trabajando, y reiteró que la idea de crear un juego táctico de Rainbow Six "fue muy natural; el hecho de que quisiéramos hacer eso".

"Resulta que en [Ubisoft] París tenemos experiencia con juegos de disparos tácticos, pero también con juegos tácticos por turnos gracias a Mario + Rabbids, y nos encantan tanto los juegos de disparos tácticos como los tácticos por turnos", agregó Potron.

"Así que, de hecho, fue algo que encajó de manera natural tanto para el equipo como para el género, y solo tuvimos que convencer a Ubisoft y al equipo de Rainbow Six".

Rainbow Six Tactics se lanzará en 2027 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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