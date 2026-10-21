"Una de las grandes ventajas de Star Wars es que ofrece muchas oportunidades para contar historias de distintos géneros": Lucasfilm busca socios para crear más juegos como Galactic Racer y Zero Company

El vicepresidente de Lucasfilm Games, Douglas Reilly, sugiere que podrían desarrollarse más juegos de Star Wars tras el éxito de "Star Wars: Galactic Racer" y "Star Wars: Zero Company".

Reilly afirma que, si bien «los grandes juegos triple A como "Battlefront" siempre serán una parte esencial de la estrategia», el «objetivo» es encontrar «al mejor socio».

Esto se aplica tanto a los estudios triple A como a los estudios independientes más pequeños.

Parece que Lucasfilm Games quiere lanzar más juegos de Star Wars tras el éxito de Star Wars: Galactic Racer y Star Wars: Zero Company, pero no necesariamente está buscando propuestas de estudios que desarrollen juegos triple A.

Así lo señaló Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games, quien dijo a The Game Business que los juegos desarrollados por estudios independientes "forman parte importante de la estrategia".

"Obviamente, los grandes juegos triple A, como Battlefront, siempre serán una parte esencial de la estrategia", añadió Reilly. "Pero una de las grandes ventajas de Star Wars es que ofrece todo tipo de oportunidades para contar historias en diferentes géneros".

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Reilly explicó que "el objetivo ha sido encontrar al mejor socio que pueda dar vida a esa experiencia dentro de una galaxia muy, muy lejana", y que no necesariamente "tiene que ser siempre un juego triple A".

"A veces puede ser un doble A, y realmente se trata de la experiencia que ofrecemos y la fantasía que hacemos realidad", afirmó. También añadió que Lucasfilm Games ha "intentado ser más flexible respecto a quiénes estamos dispuestos a recibir propuestas".

Saber Interactive trabaja discretamente en su remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, que confirmó que sigue en desarrollo. Mientras tanto, ya está en marcha un nuevo juego de Arcnaut Studios y Casey Hudson, director de la trilogía Mass Effect: Star Wars: Fate of the Old Republic.

Además, un nuevo informe asegura que Bungie, desarrolladora de Destiny, y DICE están buscando «agresivamente» sacar adelante un proyecto de Star Wars: Battlefront 3, aunque todavía no se ha recibido una confirmación oficial.

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"Las buenas ideas pueden surgir de muchos lugares diferentes", continuó Reilly. "No necesariamente tienes que ser una de las cinco principales editoras para crear un gran juego de Star Wars. Hay algunos obstáculos".

"Tenemos un estándar de calidad elevado, lo que significa que normalmente trabajamos con equipos con más experiencia que aquellos que no tienen una trayectoria demostrada. Pero estamos explorando todo tipo de posibilidades, grandes y pequeñas, con socios que sorprenderán a la gente".

Reseñé tanto Star Wars: Galactic Racer como Star Wars: Zero Company, y ambos están entre los mejores juegos del año. Galactic Racer es el juego de carreras de Star Wars que siempre había querido: un título roguelike de carreras emocionante y con opciones de personalización prácticamente interminables. Por su parte, Zero Company ofrece una excelente historia complementaria a la era de las Guerras Clon, acompañada de una jugabilidad de estrategia por turnos sumamente divertida.

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