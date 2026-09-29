Neil Druckmann confirma que Naughty Dog trabaja en “un par” de nuevos proyectos de The Last of Us que “ampliarán el canon” de los dos primeros juegos: “Creemos que estas historias merecen contarse”

El copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, afirma que se están desarrollando "un par de proyectos muy emocionantes" de The Last of Us

Dice que los juegos ampliarán el canon de The Last of Us más allá de los dos primeros títulos

Druckmann agrega que el trabajo en Intergalactic: The Heretic Prophet sigue adelante, y que el estudio hará una «revelación completa» en 2027

El copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, confirmó que el estudio está trabajando en más juegos para expandir el mundo de The Last of Us.

Para cerrar la celebración de The Last of Us Day de este año, Druckmann compartió nueva información sobre los proyectos actuales del estudio, incluido Intergalactic: The Heretic Prophet, así como sobre lo que sigue para The Last of Us.

En una publicación de blog, el director de The Last of Us Part 2 reveló que dos nuevos proyectos de The Last of Us se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, y señaló que Naughty Dog espera «expandir el canon» de los dos primeros juegos.

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«Desde Grounded II, hemos hablado sobre la posibilidad de contar más historias dentro del mundo de The Last of Us», dijo Druckmann. «Tenemos un par de proyectos nuevos muy emocionantes en etapas muy tempranas, así que no podemos decir mucho sobre ellos por ahora. Lo que sí puedo decirte es que ambos proyectos expandirán el canon de The Last of Us más allá de Part 1 y Part 2.

»El mundo de The Last of Us significa muchísimo para nosotros, y no regresaríamos a él a menos que tuviéramos algo significativo que decir. Creemos que vale la pena contar estas historias».

En cuanto a Intergalactic, que fue presentado hace casi dos años, Druckmann dijo que el equipo de desarrollo está «completamente concentrado en lo que se perfila para ser el juego más ambicioso de Naughty Dog hasta ahora».

«Hay una energía increíble en el estudio mientras todas las piezas comienzan a encajar, y estamos emocionados por finalmente presentar Intergalactic en todo su esplendor. Pero... necesitamos cocinarlo un poquito más», dijo.

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Druckmann señaló que el equipo permanecerá en silencio durante el resto de 2026, pero que en 2027 «revelará por completo» el juego y ofrecerá a los fans «un vistazo como se debe».

«Sabemos que ha pasado mucho tiempo desde que hemos tenido mucho que compartir con ustedes. No damos por sentando su apoyo continuo», añadió. «Estamos trabajando muchísimo para crear algo que esté a la altura de su paciencia. Hasta entonces... ¡Resistan y sobrevivan!»

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