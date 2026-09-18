El director de Diablo 4 confirma que “el final no está cerca” pese al anuncio de Diablo 5 y pide a los jugadores no preocuparse

El director del juego Diablo 4, Brent Gibson, les dice a los fans que no se preocupen de que el apoyo al juego termine debido a Diablo 5

Afirma que, aunque el equipo está emocionado por Diablo 5, "vamos a seguir creando contenido durante mucho tiempo"

Gibson dice: "El fin no está cerca"

¡No se preocupen, fans de Diablo 4! A pesar del anuncio de Diablo 5, Blizzard asegura que seguirá dando soporte al popular RPG de acción “por mucho tiempo”.

En una entrevista con TechRadar Gaming en la BlizzCon, el director del juego, Brent Gibson, disipó rápidamente las inquietudes y afirmó rotundamente que los jugadores no deben preocuparse por el futuro del juego, aunque el estudio ya esté trabajando en la secuela.

«Si estás en medio de Times Square con un letrero que dice “El fin está cerca”, el fin no está cerca», dijo Gibson. «Tenemos muchas cosas por venir», agregó antes de mencionar el paquete de clase Amazon, que llegará a Diablo 4 en 2027.

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“El tren no se detiene”, continuó. “Una de las cosas que me encantan de nuestro mundo es que no somos una serie de juegos. Somos un universo. Incluso estamos ampliando Diablo 2 con el brujo. Es una de las pocas franquicias en las que tenemos el lujo de seguir jugando, y sabemos que nuestras comunidades —las múltiples comunidades que nos conforman— están ahí para formarnos un todo”.

Gibson reiteró que, si eres fan y estás preocupado, «no te preocupes», porque, aunque el equipo está entusiasmado con Diablo 5, «vamos a seguir creando contenido durante mucho tiempo» y «tenemos muchas cosas por venir», incluida la adaptación de Netflix.

«El tren no se detiene», dijo. «Agárrense bien. Ya se acabaron los años en los que había que esperar 10 años por más contenido, ¿verdad? Así que es un gran momento para estar aquí».

El lanzamiento de Diablo 5 está previsto para 2029, así que aún quedan unos años por delante. Mientras tanto, los fans de Diablo 4 pueden sumergirse de lleno en «Legado de la Temporada del Infierno», la decimoquinta temporada del juego, que llegó el 15 de septiembre.

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