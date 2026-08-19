Un filtrador afirma que la versión de Diablo 4 para Nintendo Switch 2 llegará finalmente dos días después de la BlizzCon e incluirá dos expansiones

El filtrador Billbil-kun afirma que la versión de Diablo 4 para Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el 15 de septiembre

Según se informa, la “Colección Age of Hatred” incluirá el juego base y las expansiones “Vessel of Hatred” y “Lord of Hatred”

La edición física incluirá un código dentro de la caja

Según se informa, la versión para Nintendo Switch 2 de Diablo 4, de la que se ha rumoreado durante mucho tiempo, podría lanzarse muy poco después de la BlizzCon 2026.

Así lo afirma el confiable filtrador "billbil-kun" del sitio francés Dealabs (vía Resetera), quien informó por primera vez sobre la versión para Switch 2 de Diablo 4 a principios de este mes.

Ahora, afirman que Diablo 4 llegará a Switch 2 el 15 de septiembre, casi tres años después de su lanzamiento en PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC, dos días después de la BlizzCon 2026, que se llevará a cabo entre el 12 y el 13 de septiembre.

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La edición se llamará «Age of Hatred Collection» e incluirá el juego base y sus dos expansiones, Vessel of Hatred y Lord of Hatred, y costará 69,99 $ / 62,99 £ / 69,99 €.

Se espera que las preventas comiencen el 12 de septiembre, coincidiendo con la inauguración de la BlizzCon 2026, y parece que la versión física no incluirá un cartucho, sino que ofrecerá un código dentro de una caja.

Billbil-kun no pudo determinar cuándo se anunciará el juego, pero sugirió que la revelación oficial podría realizarse durante la Gamescom 2026 la próxima semana, donde Xbox ha confirmado su presencia, aunque por el momento no está claro. El anuncio también podría llegar en la BlizzCon.

Diablo 4 salió al mercado en 2023 y es considerado uno de los mejores juegos de rol (RPG) isométricos de mundo abierto. En la reseña de cinco estrellas de TechRadar Gaming, la colaboradora independiente Cat Bussell elogió el «mundo de fantasía oscuro y cautivador» del juego, el "combate fluido que se adapta bien tanto al modo individual como al multijugador" y los "personajes infinitamente personalizables".

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