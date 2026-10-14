GTA 6 llegaría a PC a principios de 2027 y los fans creen que Rockstar quiere evitar coincidir con “el emulador de PS5 que les pisa los talones”

Según se informa, la versión para PC de Grand Theft Auto 6 se lanzará a principios de 2027, unos meses después de las versiones para consolas.

Algunos fans creían que era posible un lanzamiento en 2028, pero Rockstar Games ha adelantado la fecha de lanzamiento para PC.

Los fans especulan que Rockstar quiere adelantarse a un posible emulador de PS5.

Un nuevo informe asegura que la versión para PC de Grand Theft Auto 6 llegará a principios de 2027, y los fans creen que Rockstar Games quiere adelantarse a la posible aparición de un emulador.

La información proviene de GamesBeat, que señala que Rockstar planea lanzar la versión para PC de GTA 6 «durante el primer trimestre de 2027». Según el medio, la información procede de «cuatro fuentes de la industria familiarizadas con los planes del estudio, todas las cuales solicitaron permanecer en el anonimato para evitar perjudicar sus relaciones comerciales».

Conviene tomar este informe con cautela, ya que Rockstar todavía no ha anunciado ninguna edición para PC. Sin embargo, estamos hablando de GTA 6, y los fans ya están especulando sobre las posibles razones por las que la versión para PC podría llegar apenas unos meses después de las ediciones para PS5 y Xbox, a pesar de que GTA 5 llegó a PC aproximadamente dos años después de su lanzamiento en consolas.

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Muchos han especulado que Rockstar adelantó la fecha de lanzamiento para PC con el fin de anticiparse a un posible emulador de PS5. Este permitiría a los usuarios de PC acceder a una versión de GTA 6 para computadora sin tener que esperar ni pagar por la edición oficial. También les permitiría evitar el modelo de «comprar dos veces» que muchos creen que Rockstar pretende aplicar.

Un usuario de Reddit sugirió que Rockstar no quiere «esperar un año con el emulador de PS5 pisándole los talones». Otro fan comentó algo similar: «Probablemente GTA 6 estará listo para funcionar en un emulador un mes después de su lanzamiento. A estas alturas, es prácticamente seguro».

Algunos también han señalado las filtraciones más recientes de «Cyberleek» (vía GamesRadar) y sugieren que el estudio quiere adelantarse al hacker.

«La verdad, creo que esto es cierto por las filtraciones y el tema del emulador. Probablemente quieran lanzar el juego lo antes posible», comentó un fan en Reddit. Otro escribió: «Me inclino bastante por un lanzamiento original para PC en 2028, pero algún ejecutivo ha visto la velocidad a la que están apareciendo las recompilaciones y se ha dado cuenta de que, si no lo lanzan pronto, todo el mundo estará jugando gratis».

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Otros fans creen que Rockstar todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento para PC con el objetivo de maximizar las ventas de las ediciones para consola. Recientemente, hemos visto que los minoristas han aplicado fuertes aumentos de precio a la PS5 y la PS5 Pro ante la llegada del juego.

«No es el primer rumor de este tipo que escuchamos», comentó un fan. "Me parece creíble. Sospecho firmemente que la versión para PC ya está prácticamente terminada y que el “retraso” es una decisión artificial de Rockstar para maximizar las ventas de la edición para consolas".

Tendremos que esperar un anuncio oficial de Rockstar, pero, mientras tanto, los usuarios de PS5 y Xbox ya no tendrán que esperar mucho más: GTA 6 se lanzará el próximo mes, el 19 de noviembre.

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