Exclusiva: Un exdesarrollador de Rockstar nos cuenta en primicia lo que revela el "Extended Look" de GTA 6 sobre sus protagonista

El panteón de los dramas policíacos estadounidenses está repleto de villanos despiadados e hiperrealistas que lo han arriesgado todo por una oportunidad de alcanzar el sueño americano. Michael Corleone, Tony Montana, Keyser Söze, Tony Soprano y Marsellus Wallace son solo cinco de los personajes ficticios poderosos que ahora son sinónimo de lograr lo que se propone por las buenas o por las malas.

En los 30 años transcurridos desde el inicio de la franquicia Grand Theft Auto, Rockstar Games ha llevado la narrativa cinematográfica en los videojuegos a tal nivel que, perfectamente, se podría agregar a esa lista a Tommy Vercetti, Toni Cipriani, Carl «CJ» Johnson, Niko Bellic y Michael De Santa.

A raíz del «Extended Look» de Grand Theft Auto 6, surgen múltiples preguntas sobre el que se ha convertido en el videojuego más esperado del siglo XXI. En particular, ¿podremos pronto agregar a Jason Duval y Lucía Caminos a esta lista de personajes sin escrúpulos, embriagados por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad?

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Como exdesarrollador de Rockstar Games y profesional experimentado de la industria, Mike York está en una posición ideal para explicar lo que revela este fragmento condensado de 26 minutos de jugabilidad sobre los personajes principales y el título en sí.

Miami por partida doble

(Image credit: Rcokstar Games)

"Percibo un tono más serio y un ritmo más lento", señala York sobre la secuela de GTA 5 de 2013, ambientado en San Andreas, una versión ficticia de California. Esta vez, Rockstar ha regresado a Vice City, su interpretación llena de neón del soleado escenario de Leonida, inspirado en Florida, para dar vida a la pareja en una aventura al estilo de Bonnie y Clyde, acorde con la visión creativa alocada y vibrante del estudio.

"Jason se mueve de una manera muy lenta y metódica. Eso fue lo primero que noté. Parecía un robot, un Terminator, caminando por cada escena y acabando con la gente sin ninguna emoción», comenta York sobre el veterano del ejército estadounidense, coincidiendo con algunas de las observaciones —y críticas— que han acompañado al video promocional exclusivo de Netflix desde que se estrenó la semana pasada.

¿Podrá el protagonista masculino estar a la altura de los íconos mencionados anteriormente, que han ayudado a consolidar la reputación de Rockstar como pionera de estos mundos abiertos virtuales?

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York continúa: "Quiero ver eso. Niko Bellic, por ejemplo, es un gran personaje. Era ingenioso y tenía algunas frases geniales, por lo que GTA 4 se convirtió en uno de mis favoritos de la saga. Espero que veamos más de eso porque, por ahora, Jason parece bastante inexpresivo y monótono.

"Rockstar normalmente nos presenta un montón de personajes interesantes que son divertidos y tienen su propio estilo. No sé si veremos eso con Jason, pero espero que sí", comenta.

Ciertamente, si vuelves a ver el Extended Look, la actitud de Jason —advierte a Lucia que mantenga la calma durante los primeros segundos, cuando ambos se ven involucrados en un tiroteo en un laboratorio de metanfetamina, y después la regaña por llegar tarde cuando ambos conducen para reunirse con su viejo cómplice Brian Heder— refleja una personalidad más reservada, tensa e introspectiva que la de su contraparte, mucho más vivaz, camaleónica e impredecible.

Quizá ese sea precisamente el objetivo. Al poder alternar entre ambos personajes, ¿será Lucia el Yin del Yang de Jason?

"Creo que eso es lo que van a hacer", continúa York, señalando el momento en el que el dúo aparece en el bar de la azotea Effluvia.

"Hay un momento en el tráiler en el que entran a un elevador y él dice: “A veces me siento más cómodo cuando tengo que usar un arma”. Ella responde: “¡Solo sé encantador!”. Lucia tiene esta actitud en la que puedes notar que intenta sacarlo de su caparazón. Ella es probablemente quien se lanza a las misiones con todo, con las armas a tope".

Conectado al sonido

(Image credit: Rcokstar Games)

De hecho, hay más pistas sobre la representación de la pareja en la banda sonora de «Extended Look», con sus colores fluorescentes típicos de los 80. Cuando la atención se centra en Jason, suena «People Are People» de Depeche Mode (con la frase «No puedo entenderlo. ¿Qué hace que un hombre odie a otro hombre? Ayúdame a entenderlo») se utiliza para dar contexto. Por su parte, la sección del clip dedicada a Lucía, en la que se la ve entrando en la tienda Zeke’s Gadgets para disparar por todos lados y haciendo un gesto obsceno a un enjambre de policías mientras escapan de un segundo robo, utiliza acertadamente el éxito mundial «Devil Woman» como fondo musical.

«Con el mal en su mente… ¡Te va a atrapar!», advierte la siempre improbable estrella del pop británico Cliff Richard, en una escena que podría verse como la oportunidad de Rockstar para mostrar un tema central de empoderamiento femenino y respeto mutuo entre los sexos que ha estado casi totalmente ausente en la serie GTA. A la sombra tóxica de una era definida y dividida por la «manosfera», ¿podría ser este un intento de reajustar este tono predominante frente a las innumerables acusaciones de misoginia que han acechado a cada título?

“Muchos de sus juegos se han visto bajo esa luz. Sería genial que lo sacudieran y le dieran un giro completo”, confirma York. Actualmente trabaja en Six Days in Fallujah para Highwire Games en Seattle, Washington; se unió a Rockstar New England —un estudio con sede en Andover, Massachusetts— en 2012, y se fue tres años después tras desempeñar un papel activo en el desarrollo de GTA 5 y su versión en línea.

Red Dead detention

(Image credit: Rcokstar Games)

La incorporación de York a la cultura laboral de este estudio, rodeada de tantos mitos, terminaría siendo profética. En su primer día, le pidieron que jugara Red Dead Redemption completo —de hecho, era la primera vez que lo hacía— para prepararse para lo que vendría: un extenso trabajo de animación para su sucesor ambientado en el Viejo Oeste, donde se encargó de diseñar múltiples modelos de animales destinados a recorrer la frontera de Norteamérica a principios del siglo XX.

Por otro lado, su portafolio —que incluye tráilers de Dead Island: Riptide, Fortnite, The Walking Dead, Borderlands 3 y Vampire: The Masquerade – Bloodlines— sugiere que York podría arrojar algo de luz sobre los procesos ultrasecretos detrás de Extended Look, que es apenas el tercer contenido oficial de narrativa formal que acompaña a GTA 6 y que acumuló más de 30 millones de reproducciones en Netflix en cuatro días.

"No nos decían nada sobre los tráilers y, de repente, mis animaciones terminaban apareciendo en uno. Era como: “¡Ahí hay una de mis escenas!”. Solo me enteraba cuando se publicaban por completo y todos lo estábamos viendo". Según explica, este nivel de secretismo forma parte del ADN del estudio. "Intentan inculcarles a todos sus empleados que no digan nada en ningún lugar. Si buscas a la mayoría de las personas que trabajan en Rockstar, no tienen presencia en redes sociales porque les da miedo. A mí me pasaba. Cuando trabajaba ahí, nunca decía nada".

A nivel general, ¿cómo se toman las decisiones sobre este tipo de contenido dentro de la industria? "No quieres arruinar la sorpresa ni revelar demasiado. Quieres dar pistas y dejar algunas cosas a la imaginación, hacer que la gente quiera descubrir cuál es la historia. Pero las cosas están cambiando. Cada vez más estudios y compañías están lanzando análisis detallados, revelaciones importantes y segmentos completos de gameplay. Estamos viendo muchas cosas que antes simplemente no llegábamos a ver".

Cara a cara

(Image credit: Rcokstar Games)

A York le impresionaron muchos aspectos de la megapresentación de Rockstar, en particular la nitidez visual, el uso de la iluminación y la física realista aplicada en elementos gráficos específicos, como el movimiento del cabello de cada personaje.

Sin embargo, también admite sentirse decepcionado por algunas de las animaciones faciales "toscas". Explica: "No parece que estén usando la tecnología de captura MetaHuman. Parece que siguen haciéndolo a la antigua, como en GTA 5. Es muy similar a eso. Quizás sea por las limitaciones y por lo que es importante.

“He trabajado con Unreal Engine 5. La animación facial de alta fidelidad cuenta con cientos de huesos en el rostro. Cuando los agregas al personaje, todo se ralentiza. Este es el tipo de cosas que se incluyen en las escenas cinemáticas de The Last of Us: Parte 2, por ejemplo. Quieres que se vea súper realista. En GTA 4, no están haciendo eso. Todo lo que muestran son secuencias del juego. Es la versión cinematográfica del personaje, que aún así debe tener una resolución lo suficientemente baja como para poder hacer todas estas cosas sin que el resto del juego se ralentice".

York señala otras características —como la rueda de armas y el minimapa— que también se ven "un poco anticuadas y raras". "La interfaz de usuario en general no encaja realmente con el estilo del juego ni con lo que estamos acostumbrados", comenta. "Rockstar cuenta con un equipo grande y muy talentoso. Si quisieran, podrían intervenir y cambiar esos elementos antes del lanzamiento definitivo. ¿Lo harán? Esa es otra cuestión, porque probablemente haya muchas otras cosas que les estén dando dolores de cabeza".

(Image credit: Rockstar Games)

Dicho esto, elogia el nivel de detalle (LOD) general y sugiere que, hasta la fecha, solo el equipo de CD Projekt Red, responsable del otrora criticado pero ahora ampliamente aclamado Cyberpunk 2077, ha sido capaz de igualarlo. «Hay distintos niveles en esta onda», afirma. «Rockstar es el rey en eso».

A pesar de algunas objeciones menores, el «Extended Look» le ha dado la seguridad a York —quien dirige el canal York Street Gaming en YouTube— de que GTA 6 establecerá un nuevo estándar de excelencia que se mantendrá por muchos años. «La gente seguirá diciendo que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos», dice. «Tendrá un gran desempeño y se convertirá en algo a lo que podremos jugar durante una década, como GTA 5. Saldrá la versión en línea y probablemente será un metaverso en constante evolución que mantendrá viva la franquicia para siempre».

Grand Theft Auto 6 se lanzará para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S el 19 de noviembre de 2026.

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