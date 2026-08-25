Se filtra aún más material de GTA 6, esta vez de la playa de Vice City, que muestra una impresionante tecnología para las multitudes; aquí está la cronología completa de todas las filtraciones hasta ahora

Desde mediados de agosto han ido apareciendo en línea filtraciones del juego Grand Theft Auto 6

Cada día, el filtrador conocido como "Cyberleek" publica más y más videos

Aquí tienes una línea de tiempo completa con todas las filtraciones del juego hasta la fecha



Faltan solo tres meses para el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, y está previsto que el juego cuente con un avance especial extendido que se estrenará en Netflix esta semana. Sin embargo, una persona o grupo desconocido conocido como «Cyberleek» ha echado por tierra los planes de Rockstar Games y lleva más de una semana publicando videos filtrados del juego.

Desde entonces, Cyberleek ha afirmado que las filtraciones tienen como objetivo impedir el fin de los discos físicos de videojuegos, algo que Sony planea implementar a partir de enero de 2028, y que Rockstar ha confirmado al anunciar que la versión física de GTA 6 no incluirá un disco, sino un código digital en la caja.

Si bien todas las supuestas grabaciones de juego publicadas muestran un anuncio del esquema de criptomonedas de Cyberleek —lo que pone en duda la verdadera motivación del filtrador—, también han publicado un manifiesto en protesta contra la decisión de Rockstar y han amenazado con «perturbar sus operaciones» filtrando material del juego hasta que el estudio emita un comunicado público y se disculpe.

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Bueno, ha pasado otro día y se han publicado en línea más supuestas secuencias de juego. Han pasado muchas cosas durante la última semana, pero si no te has puesto al día, aquí tienes un resumen de todo lo que se ha filtrado hasta ahora.

Agosto 18

La primera filtración de GTA 6 se publicó el 18 de agosto y muestra al coprotagonista Jason Duval jugando baloncesto afuera de su casa en la parte sur de Leonida, en una zona llamada Key Lento.

Ya habíamos visto esta zona y la casa de Jason en tráilers anteriores, pero Rockstar aún no había compartido ninguna secuencia de juego. En el clip, Jason anda de un lado a otro antes de tomar una pelota de baloncesto; parece que el jugador puede driblar y usar una mecánica de puntería para lanzar la pelota a la canasta. También hay un medidor de concentración que aumenta gradualmente, con un sistema de niveles.

El segundo clip se publicó el mismo día y les dio a los fans un primer vistazo de cómo es conducir en GTA 6. Se puede ver a Jason conduciendo a toda velocidad por las calles antes de enzarzarse en una pelea con un personaje no jugable (NPC).

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Cyberleek también publicó un vistazo al mapa de Leonida del juego, que mostraba zonas como el condado de Lummox, el condado de Leonard, el condado de Kelly, el condado de Vice Dale y el condado de Mariana.

Agosto 19

Al día siguiente se publicó más material de juego, esta vez de dos minutos de duración, en el que se ve a Jason irrumpiendo en un área cercada, matando a los guardias de seguridad y quitándoles sus pistolas eléctricas. Luego roba un camión y se marcha, y se pueden ver los indicadores de salud del vehículo y de combustible en el HUD.

Después hay una breve escena cinemática en la que aparecen Jason y su amigo Cal Hampton en un bote, lo que algunos sugieren que es una escena del inicio del juego.

Poco después se publicó otro clip de juego en el que se ve a Jason apuñalando a un oficial de policía y robándole su motocicleta, así como lo que parecen ser seis estrellas de “Se busca”, una más que en GTA 5. El video continúa y luego se ve a Jason consumiendo lo que parece ser un analgésico llamado “Zombix”.

Agosto 20

El siguiente video muestra a Jason volando una avioneta sobre el mapa, presumiblemente Vice City, y se ve muy detallado. La distancia de renderización es impresionante, y se pueden ver muchos edificios, calles, tráfico y más. También se ve al jugador cambiando de estación de radio.

Posteriormente, un segundo clip muestra al jugador deletreando la palabra "LEEK" en la fachada de un edificio con balas, lo que ha llevado a muchos fans a creer que Cyberleek cuenta al menos con algún tipo de versión jugable y que las imágenes no han sido robadas de los servidores de Rockstar.

Agosto 21

Las filtraciones sobre la jugabilidad continuaron al día siguiente, y en la siguiente se veía a Jason conduciendo un hiperdeportivo, concretamente el Truffade Thrax de GTA Online.

Agosto 22

Las filtraciones de GTA 6 continuaron durante el fin de semana pasado, con un video más extenso que muestra diversas actividades, entre ellas a Jason conduciendo, deteniéndose en una gasolinera, repostando su auto y luego entrando a la tienda para robar al empleado. Cuando Jason le da un puñetazo, se puede ver la tecnología de movimiento en acción: su gorra sale volando y Jason se lleva el dinero de la caja registradora.

El clip se corta después de que se aleja en su auto y choca; luego se ve a Jason entrando a un club de striptease. Sin embargo, el video termina con Cyberleek pidiendo «3 mil de capitalización de mercado = club de striptease» en un mensaje en pantalla para su esquema de criptomonedas.

Bueno, el filtrador cumplió, y el siguiente clip ofrece una mirada más detallada al club de striptease, mostrando luces de neón y bailarinas, así como personajes no jugables (NPC) muy detallados conversando.

Agosto 23

Al día siguiente, se publicó otro video en el que se ve a Jason conduciendo hacia otra gasolinera, robando la camioneta de alguien y atropellando al dueño. Cuando choca el auto, aparece la icónica pantalla de «Wasted» y, poco después, la escena cambia a Jason teniendo lo que parece ser una conversación improvisada con un personaje no jugable (NPC) mientras ambos orinan en los urinarios.

Otra característica notable del video es el marcador de misión que dice «Regresar con Lucía», lo que sugiere que quien filtró el video podría estar en medio de una misión en la que Jason debe reunirse con su novia.

Más tarde se publicaron más secuencias de juego, en las que se ve a Jason sobrevolando Vice City por la noche.

Agosto 24

El 24 de agosto, se mostraron nuevas imágenes del juego en las que se ve a Jason paseando por un pueblo nudista en Leonida; entra a una fiesta, donde hay una alberca y mucha gente desnuda parada, bailando o pidiendo bebidas en un bar. El jugador también se acerca a estos personajes no jugables (NPC) con unos binoculares, y sí... los cuerpos son muy realistas.

Cuando Jason se enfoca en otra mujer, ella lo ataca, y él la mata antes de disparar su pistola contra el resto de los personajes no jugables que lo rodean.

Agosto 25

Hoy se publicaron las últimas filtraciones, y es la primera vez que vemos en acción la impresionante tecnología de multitudes de Rockstar, que al parecer funciona dentro del juego. El primer clip es similar a una toma del primer tráiler de GTA 6, pero en este caso muestra a Jason andando en bicicleta por la playa de Vice City.

Hay un montón de personajes no jugables (NPC) apiñados, lo que demuestra la densidad que permite la tecnología del desarrollador, y se les puede ver holgazaneando, jugando en el agua o paseando; la física del agua también se ve extraordinaria, al igual que los efectos de la arena.

El siguiente clip muestra a Jason visitando un centro comercial y una tienda de videojuegos de segunda mano que vende juegos físicos, lo cual resulta irónico dada la decisión de Rockstar de no lanzar una versión en disco de GTA 6.

El jugador se acerca a los estantes con unos binoculares, y cada juego y película tiene su nombre.

Se ve un poco borroso, pero el título de un juego parece decir «We Came Together I, II y III: Remasters of the Remakes» (o «Remixes», es difícil de distinguir), lo que parece un pequeño guiño a las múltiples ediciones de Naughty Dog de The Last of Us: Parte 1 y Parte 2.

Los letreros también indican que se pueden entregar a cambio aparatos electrónicos, consolas y artículos de colección antes de que Jason se acerque al mostrador y revise una selección de audífonos que se pueden comprar y usar.

Esas son todas las supuestas filtraciones sobre la jugabilidad que Cyberleek ha compartido hasta hoy, pero los mantendremos al tanto si se publican más detalles.

Los fans también pueden esperar con ansias el «Grand Theft Auto 6: An Extended Look» antes del lanzamiento del juego el 19 de noviembre, que se estrenará en Netflix el 27 de agosto a las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT / 8:00 p. m. BST y posteriormente se publicará en el canal de YouTube del estudio a las 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT / 2:00 a. m. BST.

Se especula que este avance extendido revelará por fin imágenes oficiales del juego y el tráiler 3.

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