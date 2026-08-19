Nuevas filtraciones de GTA 6 revelan gameplay y el mapa completo, mientras aparece un tercer clip con una nueva cinemática

ACTUALIZACIÓN: Se ha filtrado un tercer video, tal como lo había sugerido la persona que lo filtró, en el que se muestran más secuencias de juego, incluida una nueva escena de una misión de la historia. Esta nota se ha actualizado con esos detalles.

Grand Theft Auto 6 vuelve a filtrarse, con imágenes que revelan la jugabilidad y el mapa completo

El filtrador exige una disculpa y una declaración de Rockstar Games por las recientes decisiones relacionadas con los discos del juego, junto con unos «mandamientos» en un manifiesto

El filtrador ha cumplido su promesa, y ha aparecido en línea un tercer video que revela más detalles de la jugabilidad y una nueva escena cinemática

El Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games ya casi está aquí, con una nueva revelación que se estrenará en Netflix —pero no sin antes una gran perturbación tanto para el estudio de videojuegos como para su empresa matriz, Take-Two Interactive.

El GTA 6 se ha filtrado una vez más, revelando nuevas secuencias de juego y el mapa completo de Leonida, y el grupo de hackers Cyberleek se ha atribuido la responsabilidad de la filtración. Insider Gaming también informa que el material probablemente provenga de una versión anterior, al menos según el reconocido filtrador Nate The Hate, quien afirma que tiene más de un año de antigüedad.

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Aunque no entraremos en detalles sobre el material filtrado (por razones obvias), el nivel de pulido y realismo es alto, lo que sugiere que el lanzamiento completo podría ser tan bueno como muchos fans anticipan.

Sin embargo, lo más importante es que Cyberleek publicó un manifiesto en protesta contra Rockstar, amenazando con seguir "perturbando sus operaciones" mediante la filtración de material del juego hasta que el desarrollador emita una declaración pública y se disculpe. Como era de esperarse, Cyberleek ha cumplido su promesa y ha publicado otro clip en línea que muestra más jugabilidad y una escena de la historia.

La razón de las filtraciones y la exigencia de una disculpa se derivan del esfuerzo de Cyberleek por detener la eliminación de los discos físicos de los juegos, una tendencia iniciada por Sony y Rockstar. El manifiesto contiene «mandamientos» para detener por completo las preventas digitales, preservar el contenido para un solo jugador y dejar de vender "DLC falsos para un solo jugador".

(Image credit: Rockstar Games)

Esta es ya la tercera filtración importante de GTA 6 en el período previo a su lanzamiento. La primera reveló imágenes muy tempranas de jugabilidad sin terminar, y la segunda dio a conocer el primer tráiler del juego horas antes de su estreno en YouTube.

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No parece que estas filtraciones vayan a disminuir pronto, a pesar de que Take-Two Interactive y Rockstar Games hayan eliminado múltiples publicaciones en línea en las redes sociales mediante notificaciones de la DMCA —mientras que Cyberleek sugiere que esos «mandamientos» no son exclusivos de Rockstar, al afirmar que otras editoriales tampoco están a salvo de las filtraciones.

Últimamente se han cuestionado algunas de las prácticas de Rockstar Games, consideradas contrarias a los intereses de los consumidores, especialmente en lo que respecta a la propiedad de los juegos, que en la práctica es inexistente sin los discos del juego.

Sin embargo, el rescate no es una buena estrategia en ningún caso. Es ilegal y, francamente, esto no va a hacer que Rockstar Games ni ningún otro desarrollador o editor de videojuegos considere las propuestas o dé marcha atrás en sus decisiones polémicas.

Los fans seguirán protestando por la preservación y la propiedad de los juegos, pero no hace falta decir que esta no es precisamente la forma correcta de hacerlo.

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