16 nuevos detalles sobre GTA 6 que descubrimos en el gran video de jugabilidad "Extended Look", grabado directamente del juego en una PS5

¡Por fin está disponible «Grand Theft Auto 6: An Extended Look»! Quienes sintonizaron el estreno en Netflix pudieron disfrutar de 26 minutos de contenido nuevo sobre el juego antes de su lanzamiento el 19 de noviembre, incluyendo una gran cantidad de secuencias de juego, cinemáticas y una mirada más profunda a las vidas de Jason y Lucía.

Si no tienes Netflix, podrás verlo en el canal de YouTube de Rockstar a las 9 p. m. ET / 6 p. m. PDT / 2 a. m. BST / 3 a. m. CEST.

Hay mucho que analizar, desde un sistema de combate renovado hasta mecánicas de juego interactivas, pistas sobre la historia y más; pero para facilitarte las cosas, hemos preparado un resumen con lo más destacado que aprendimos, por si te lo perdiste.

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Las secuencias cinematográficas y la jugabilidad se entrelazan a la perfección

(Image credit: Rockstar Games)

El avance extendido comenzó con Lucía y Jason entrando a un edificio de apartamentos para recoger un paquete para alguien llamado "Boobie". Para esta misión, parece que Jason es el personaje jugable, ya que guía a Lucía por el edificio y se encuentra con algunos personajes no jugables (NPC) increíblemente detallados.

Aquí, y en varias otras ocasiones, la jugabilidad parece pasar instantáneamente a una escena cinemática antes de que la acción se reanude. Otro ejemplo ocurre más adelante: Jason y Lucía huyen de la policía con un cliente, y Jason debe dispararles desde la ventana mientras Lucía se escapa; la escena cambia rápidamente a algo cinematográfico antes de volver a la jugabilidad.

Al final del avance extendido, Lucía y Jason se separan durante una misión; tan pronto como él termina de disparar a unos tipos controlados por el jugador, de repente se pasa a una escena cinematográfica que lo muestra enviando un mensaje de texto a Lucía, la cual luego da paso al punto de vista de ella, y al final de la escena cinemática pasas a controlarla a ella.

Habrá secuencias de tiempo real

(Image credit: Rockstar Games)

Durante una escena de pelea entre Lucía y un enemigo al final del avance extendido, al jugador se le presenta un evento de tiempo rápido, lo cual resulta sorprendentemente clásico para este juego. Pero parece que hay una elección que hacer: hay dos opciones en pantalla, y en el video ella levanta el tacón y le da de lleno en la cara al tipo, haciendo un comentario ingenioso según el botón que elijas presionar repetidamente. Tenemos la sensación de que esto aparecerá a lo largo del juego.

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Habrá escenas en cámara lenta que muestren los puntos vulnerables del enemigo

(Image credit: Rockstar Games)

Se ve a Jason disparando su arma contra algunos enemigos y, de repente, la acción se ralentiza después de que él usa su medidor de concentración, que se ve en la esquina superior izquierda. Durante este mismo enfrentamiento, el cuerpo de un enemigo se resalta mostrando zonas vulnerables rojas y amarillas para el jugador; suponemos que el rojo indica un disparo letal y que el amarillo desarmará o incapacitará al enemigo.

Habrá disfraces… muchos disfraces

(Image credit: Rockstar Games)

Hubo bastantes momentos en los que vimos a Jason y Lucía en misiones de la historia usando disfraces con nuevas identidades al trabajar para ciertos clientes, como por ejemplo, como seguridad personal en una fiesta. Las imágenes mostraron que cambiarse de ropa es una mecánica del juego, y vemos muchos peinados diferentes en Lucía; parece que será algo necesario, no solo por diversión.

Hay un sistema de búsqueda de seis estrellas

(Image credit: Rockstar Games)

A diferencia de GTA 5, que cuenta con un sistema de búsqueda de cinco estrellas, GTA 6 tendrá seis estrellas. ¿Qué significa esto? Bueno, es una más, ¿no?

El manejo de las armas es mejor que en GTA 5

(Image credit: Rockstar Games)

Tomar y cambiar de armas se ve increíblemente fluido; Jason y Lucía tienen sus propias armas, que pueden seleccionar en sus respectivas ruedas de armas, pero también pueden tomar rápidamente las armas de los enemigos derrotados con un simple movimiento hacia arriba en medio del combate.

Puedes correr en autos en una pista de verdad

(Image credit: Rockstar Games)

Conducir por Leonida es una experiencia increíble, pero los jugadores también podrán participar en carreras en una pista de carreras real, con autos y motos, si buscan un desafío a alta velocidad.

Muchas actividades acuáticas

(Image credit: Rockstar Games)

Los jugadores podrán conducir lanchas de hélice, motos acuáticas y canoas, y explorar las aguas de Leonida. Hay que admitir que la lancha de hélice parece un poco menos emocionante que algunas secuencias del video…

Puedes practicar salto base

(Image credit: Rockstar Games)

Como se ve en una toma cerca del final del video extendido, el jugador guía a Lucía para que corra y salte desde un rascacielos antes de abrir su paracaídas y disfrutar de una vista increíble de Vice City.

Destrucción del medio ambiente

(Image credit: Rockstar Games)

Durante las persecuciones policiales, Jason y Lucía pueden disparar a las llantas de quienes los persiguen, lo que hará que los autos de policía vuelquen y se estrellen, provocando una destrucción dinámica del entorno que se ve increíblemente cinematográfica.

Habrá una gran variedad de personas que te contratarán para distintos trabajos

(Image credit: Rockstar Games)

Aunque todavía no conocemos los detalles específicos de la historia, parece que Jason y Lucía tienen su propio negocio, en el que trabajarán para diversos clientes. Robarán bancos y tiendas, protegerán a sus clientes, entregarán mercancías y mucho más. Lo típico de GTA, pero es la primera vez que vemos cómo se verá todo esto.

Puedes acariciar al perro

(Image credit: Rockstar Games)

Es lo más importante para algunos de nosotros.

Un HUD mejorado

(Image credit: Rockstar Games)

El HUD del juego se ve mucho más limpio que el de GTA 5 y es más rápido de usar; cambiar entre Lucía y Jason es tan rápido como presionar un botón, y la rueda de armas es sencilla y rápida de usar.

El cambio entre Lucía y Jason es muy rápido

(Image credit: Rockstar Games)

Como acabo de mencionar, el cambio entre los dos coprotagonistas es increíblemente rápido. En un instante, ves a Lucía haciendo base jumping y, cuando el jugador cambia a Jason, solo toma un par de segundos: hay un destello, la cámara hace un zoom hacia el cielo, recorre la ciudad con un paneo y luego hace un zoom hacia abajo hacia un edificio, y ya estamos de nuevo con Jason. ¡Y eso es en la PS5 básica!

Puedes practicar buceo con equipo autónomo (y buceo convencional)

(Image credit: Rockstar Games)

¡Los jugadores podrán sumergirse en las aguas para nadar, pero también hacer buceo para ver todos los hermosos peces que hay debajo de la superficie!

Vuelve el ícono del arma de GTA 4

(Image credit: Rockstar Games)

Durante el combate, el ícono del arma equipada de GTA 4 se puede ver en la esquina superior derecha, debajo de las estrellas de «Wanted» y la munición. No aparecía en la quinta entrega, pero a los fanáticos de la cuarta les dará una sensación cálida y familiar.

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