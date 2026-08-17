“It Happens on PS5” está de regreso con nuevas experiencias inspiradas en los grandes juegos de PlayStation

¡Atención! La compaña "It Happens on PS5" estará de regreso este año, ¿estás listo para celebrar aquellos momentos que hacen del gaming en PS5, una experiencia única? De ser así, no te pierdas todos los detalles a continuación.

PlayStation invita a la comunidad a revivir y descubrir esas historias, enfrentamientos y aventuras que van más allá de la consola. Esos momentos que nadie quiere perderse, que se convierten en conversaciones globales, y terminan formando parte de la cultura popular del gaming.

La campaña se presenta a través de un nuevo anuncio promocional que invita a los jugadores a descubrir las posibilidades que abre PS5 mediante un recorrido lleno de momentos inesperados e intensos. Desde un impresionante despliegue de habilidades de baloncesto protagonizado por Giannis Antetokounmpo hasta una frenética persecución en moto de agua, el anuncio reúne diferentes momentos inspirados en lo que se vive al jugar en PS5, reflejando en el mundo real la intensidad, emoción y variedad de experiencias que pueden vivirse en la consola.

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Grandes aventuras llegan a PS5

"It Happens on PS5" llega en un momento en el que los jugadores tienen una amplia selección de experiencias por descubrir, con títulos ya disponibles y próximos lanzamientos que prometen llevarlos a nuevos mundos.

Entre las aventuras que llegarán a PS5 se encuentran nuevas historias protagonizadas por personajes legendarios como Marvel's Wolverine y God of War: Laufey, junto con el esperado Grand Theft Auto VI. A ello se suma 007 First Light, ya disponible en PS5.

Los momentos más icónicos de PS5 cobran vida

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La campaña irá más allá de la pantalla a través de creadores de contenido, instalaciones especiales y activaciones locales en diferentes partes del mundo.

Con motivo del lanzamiento de Marvel's Wolverine el próximo 15 de septiembre, los jugadores podrán descubrir experiencias inspiradas en el juego, como las cabinas de desafíos de Marvel's Wolverine en Francia y la activación "Modo Berserker" en Australia.

Además, jugadores de Reino Unido, Canadá y España podrán encontrarse con enormes cabezas de Centinelas, junto con otras instalaciones que celebran momentos memorables de algunos de los títulos más populares de PS5.

Con "It Happens on PS5", PlayStation invita a los jugadores a descubrir su próximo título favorito y celebrar todos esos momentos que hacen que jugar en PS5 sea una experiencia única.