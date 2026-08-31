PlayStation confirma nuevos State of Play con anuncios y gameplay para septiembre
State of Play y State of Play Japón regresan el 3 de septiembre con nuevos anuncios
¡Atención gamers! Les tenemos noticias increíbles, sobre todo si son fans de PlayStation, pues "State of Play" regresa en unos días, (3 de septiembre), pero eso no es todo, ya que esta vez tendremos una segunda transmisión de "State of Play Japón". A continuación todos los detalles.
Primero, tendremos las sorpresas de un nuevo State of Play con novedades y anuncios de PlayStation Studios y socios externos. Además, para cerrar, PlayStation promete un vistazo detallado al vasto mundo de Final Fantasy VII Revelation de Square Enix.
A continuación, no te pierdas un nuevo episodio de State of Play Japón, con Yuki Kaji nuevamente como presentador. State of Play Japón ofrecerá adelantos de próximos juegos de estudios de Japón y Asia, con nuevos videos de jugabilidad, anuncios y mucho más.
¿Cómo y cuándo ver?
Puedes ver ambas transmisiones en vivo el 3 de septiembre a partir de las 7:00 a. m. Ciudad de México | 10:00 a. m. Buenos Aires en YouTube y Twitch. State of Play se emitirá en inglés y contará con subtítulos en japonés. State of Play Japón se emitirá en japonés y contará con subtítulos en inglés.
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