Konami Press Start: fecha, hora y todo lo que presentará la compañía
¡No te lo puedes perder! Konami anunció Konami Press Start, una transmisión simultánea en vivo con las novedades que tiene preparadas la compañía.
Cabe mencionar que KONAMI PRESS START se transmitirá a nivel mundial a partir de las 8:00 a.m. PDT (9:00 am, hora de la Ciudad de México, 10:00 am en Colombia, 11:00 am en Chile y 12:00 pm en Argentina) del jueves 3 de septiembre.
¿De qué se trata Konami Press Start?
KONAMI PRESS START es un programa informativo que presenta las últimas noticias sobre los próximos títulos de KONAMI y los juegos ya disponibles. En esta transmisión, KONAMI presentará información sobre su línea más reciente —que incluye SILENT HILL: Townfall (lanzamiento para el 24 de septiembre), Castlevania: Belmont's Curse (lanzamiento para el 15 de octubre) y el recientemente anunciado RPG, Rev. NOiR— presentando además nuevo gameplay y mensajes en video de los desarrolladores.
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