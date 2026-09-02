Konami Press Start: fecha, hora y todo lo que presentará la compañía

Noticias
Por
Publicado
Konami
(Crédito de imagen: Konami)

¡No te lo puedes perder! Konami anunció Konami Press Start, una transmisión simultánea en vivo con las novedades que tiene preparadas la compañía.

Cabe mencionar que KONAMI PRESS START se transmitirá a nivel mundial a partir de las 8:00 a.m. PDT (9:00 am, hora de la Ciudad de México, 10:00 am en Colombia, 11:00 am en Chile y 12:00 pm en Argentina) del jueves 3 de septiembre. 

¿De qué se trata Konami Press Start?

KONAMI PRESS START es un programa informativo que presenta las últimas noticias sobre los próximos títulos de KONAMI y los juegos ya disponibles. En esta transmisión, KONAMI presentará información sobre su línea más reciente —que incluye SILENT HILL: Townfall (lanzamiento para el 24 de septiembre), Castlevania: Belmont's Curse (lanzamiento para el 15 de octubre) y el recientemente anunciado RPG, Rev. NOiR— presentando además nuevo gameplay y mensajes en video de los desarrolladores.

Latest Videos FromTechRadar
Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor