Descubre todas las novedades del State of Play de septiembre

¿Te lo perdiste? Como te habíamos adelantado, PlayStation preparó un nuevo State of Play durante septiembre, y a decir verdad nos dejó grandes sorpresas. ¿Estás listo para conocer todas las novedades? De ser así, no te pierdas toda la información a continuación:

Resident Evil (Película), un vistazo extendido

A 15 días de su estreno oficial el próximo 18 de septiembre, la nueva película de Resident Evil reveló un vistazo extendido a la escena dónde Bryan, el personaje principal de la cinta que dirige Zack Cregger, correo por una calle donde varios zombies se avientan al vacío y se ve bastante terrorífico.

Welverine

Insomniac nos trae una aventura de acción bastante oscura y visceral enfocada en Logan, donde seguiremos su búsqueda por respuestas sobre su pasado a través de locaciones como Madripoor, Canadá y Tokio. El juego destaca por un combate bastante sangriento con sus garras, la aparición de personajes como Mystique y Omega Red, y llegará este 15 de septiembre corriendo a 60 FPS.

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Conq

Conq se presentó con su primer tráiler, que muestra una nueva experiencia bélica ambientada en un mundo abierto compartido. Podrás liderar ejércitos por tierra y mar, asaltar fortalezas enemigas, construir máquinas de asedio y luchar por tu facción en batallas a gran escala.

Crimson Desert: Charting the Unknown

La enorme aventura de acción de Pearl Abyss crecerá todavía más con Charting the Unknown, una expansión colosal que llegará a PlayStation Store el 15 de octubre. El tráiler anterior, grabado en una PS5 Pro, ofrece un adelanto de la gran variedad de experiencias de juego que te esperan mientras Kliff, Oongka y Damiane emprenden un viaje para descubrir su propósito y forjar su futuro.

Daba: Land of Water Scar

Daba: Land of Water Scar, desarrollado por Dark Star Games como parte del China Hero Project de PlayStation, llegará a PS5 en febrero de 2027. Un nuevo tráiler ofrece otro vistazo a su mundo fantástico, donde asumirás el papel de un hombre de arcilla que recorre una tierra cuyas aguas se han secado.

Digimon Time Stranger: A Hero’s Eternal Legacy

Digimon Story Time Stranger: A Hero’s Eternal Legacy es una nueva expansión que llegará a PS5 en 2027. Ambientada tres años después del juego principal, presenta a un nuevo protagonista y su compañero, además de alrededor de 50 Digimon nuevos.

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Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3 llegará a PS5 en 2027. El tráiler presentado hoy en State of Play ofrece un vistazo a esta nueva aventura de Dragon Ball, en la que podrás crear tu propio héroe, desarrollar un estilo de lucha propio y enfrentarte a poderosos oponentes.

Dragon Quest Monsters: The Withered World

Un nuevo tráiler de Dragon Quest Monsters: The Withered World ofreció otro vistazo a los dos jóvenes domadores de monstruos y a las criaturas con las que traban amistad mientras recorren un misterioso mundo alternativo. El juego llegará a PS5 el 3 de diciembre.

Fate/Extra Record

Ya se confirmó que Fate/Extra Record se lanzará el 28 de enero de 2027 para PS5 y PS4. Un nuevo tráiler muestra más del remake completo, incluida su versión ampliada de la Guerra del Santo Grial en la Luna y el renovado sistema de combate con cartas de comando y construcción de mazos, que incorpora un nuevo componente estratégico al combate.

Final Fantasy Resonance

Junto con un nuevo vistazo a la acción en HD-2D que podrás disfrutar el 22 de octubre, el tráiler presentado hoy en State of Play incluye dos grandes anuncios de Final Fantasy Resonance. En primer lugar, el legendario Ángel de una sola ala, Sephiroth, hace notar su inconfundible presencia al sumarse al elenco de personajes clásicos de la franquicia. En segundo lugar, el primer capítulo completo del juego ya está disponible en PlayStation Store coincidiendo con el inicio de las reservas. Además, podrás transferir los datos guardados de la demo al juego completo.

Final Fantasy VII Revelation

Anota la fecha, porque el ambicioso proyecto de Square Enix para rehacer su legendario juego de rol en tres partes llegará a su fin el próximo año. Final Fantasy VII Revelation se lanzará el 8 de abril de 2027 para PS5. Es una ocasión trascendental, por lo que resulta apropiado que el juego cierre el State of Play de hoy con una presentación detallada de su mundo ampliado, que podrás explorar tanto desde los cielos a bordo del Highwind como en tierra, usando ganchos y chocobos para recorrer sus pueblos y paisajes. Descubre el sistema de combate FITS y sus poderosas sinergias.

Ghost of Yōtei

La cacería de Atsu aún no termina. Los más buscados, un nuevo modo de supervivencia y combate diseñado para evaluar tu fuerza y poner a prueba tu resistencia, se lanzará el 1 de octubre como parte de la edición completa del juego.

Enfréntate a oleadas de enemigos y a nuevos y desafiantes jefes. Te esperan nuevas recompensas de todo tipo: consigue nuevas armas, elementos cosméticos e incluso personajes jugables que podrás desbloquear.

State of Play Japan presenta un nuevo tráiler de la expansión Ecos de Sekigahara, que explora el pasado de Atsu y lo que vivió durante la batalla de Sekigahara. Durante el programa, escuchamos a Fairouz Ai, la actriz que interpreta a Atsu en japonés, hablar sobre su forma de abordar el personaje, los momentos memorables del papel y su regreso como Atsu en este nuevo capítulo. Ecos de Sekigahara llegará el 1 de octubre como parte de la edición completa.

Gran Turismo 7

Mientras la franquicia se prepara para celebrar su 30.º aniversario, la actualización Spec IV llegará en dos partes a finales de este año. Dos circuitos nuevos, 12 autos, modos de juego y mucho más se distribuirán entre los lanzamientos de octubre y diciembre. Esta actualización en dos partes incluye Pruebas de derrape en línea, donde podrás poner a prueba tu control, precisión y estilo; Carreras aleatorias, que modifican las condiciones de cada carrera; y un modo Familiar, que permitirá sumarse a la comunidad a jugadores con distintos niveles de experiencia al volante.

Gundam Rogue Orbit

El nuevo tráiler de Gundam Rogue Orbit, presentado en State of Play, se centra en su contundente sistema de combate y revela que el juego saldrá a la venta el 5 de marzo de 2027. El productor de Gundam Rogue Orbit, Yuya Tomiyama, también participa en State of Play Japan para hablar sobre los vertiginosos combates entre Gundams y las amplias opciones de personalización del juego. Nos cuenta más sobre los tipos de armas y las habilidades tácticas recién presentados, y explica cómo las distintas piezas del traje móvil pueden cambiar la forma en que tu Gundam se desplaza y combate. También podrás personalizar los colores de tu unidad o equipar un aspecto MOD para adoptar la apariencia icónica del RX-78-2 Gundam.

Hunter’s Moon

Hunter’s Moon es un juego histórico de terror folclórico en primera persona que transcurre durante una única noche y llevará sus horrores a PS5 el 26 de octubre. Inspirado en la historia real de la caza de brujas en Inglaterra, descubrirás los secretos de un pueblo disfuncional al borde del colapso mientras encarnas a una mujer acusada que huye para salvar la vida. Buscas un lugar seguro. No deben verte. Bajo la luz de la luna llena, escucha a escondidas a los aldeanos y huye por una aldea rural ambientada en una recreación envolvente de la Inglaterra del siglo XVII, en plena Edad Moderna. Encuentra actores folclóricos ataviados con trajes tradicionales y evita que los cazadores de brujas te capturen.

Keeper

De la mano de Double Fine Productions, Keeper es una hermosa y surrealista aventura de rompecabezas en tercera persona, de gran riqueza atmosférica, que cuenta una historia sin palabras. En una isla de un mar olvidado hace mucho tiempo, un faro abandonado permanece inactivo a la sombra de la lejana cima de una montaña. Cuando unos zarcillos marchitos se extienden y confluyen, el faro despierta. Impulsado por un misterioso propósito y acompañado por un vivaz pájaro marino, se embarca en una reconfortante historia de una amistad improbable, una odisea marcada por una desconcertante metamorfosis y un viaje inesperado hacia el centro de la isla y reinos que escapan a toda comprensión. Esta luminosa aventura se estrena hoy en PS5.

Maneater 2

Conviértete en una inesperada, y definitivamente mortal, atracción submarina que queda suelta en un parque temático de ultralujo situado en una isla privada, en esta exitosa secuela que nadará hasta PS5 el próximo año. Para los propietarios, se trata de un evento de preestreno exclusivo por invitación que ofrece a los visitantes todo tipo de excesos acuáticos y tecnológicos. Para el tiburón toro devorador de humanos que eres, es una oportunidad para comer, explorar y evolucionar mientras te abres camino hacia la libertad.

Metro 2039

4A Games presenta las primeras imágenes de jugabilidad del shooter de supervivencia en PS5 Pro. Vive una impactante aventura de Metro a través de una intensa historia para un jugador que combina exploración, supervivencia, combate y sigilo en un mundo de una belleza tan inquietante como letal. Acompaña al misterioso Forastero mientras se adentra en el oscuro corazón de la Moscú posapocalíptica, en medio de un conflicto desgarrador por el alma misma del Metro. Metro 2039 se lanzará para PS5 el 4 de febrero de 2027.

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Cazador, prepárate. Monster Hunter Wilds evoluciona con la expansión masiva Monster Hunter Wilds: Ascendance, que llegará a PS5 en 2027. El repentino asedio de un dragón gigante anuncia cambios en las Tierras Prohibidas, tanto en tierra como en el cielo. Ante el peligro, el Equipo de Expedición se arma de valor mientras aparecen dragones ancianos conocidos y desconocidos, y una nueva e inquietante amenaza merodea por estas tierras. Te esperan nuevos monstruos y desafíos, acciones y mecánicas de caza renovadas, una nueva zona y el siguiente capítulo de la historia del Equipo de Expedición.

El productor de Monster Hunter Wilds: Ascendance, Ryozo Tsujimoto, también participa en State of Play Japan para compartir más detalles sobre el nuevo Nido Celestial, la nueva acción de ignición y los dragones ancianos a los que te enfrentarás, incluido el recién presentado Gundoraja. Podrás probar Ascendance por primera vez en el Tokyo Game Show 2026 mediante una demo que incluye una cacería contra el nuevo monstruo Araketa.

PlayStation Plus

Durante el evento se anunciaron cuatro juegos para PlayStation Plus. Mycopunk es un shooter cooperativo de saqueo para entre uno y cuatro jugadores, con amplias opciones de personalización, que se incorporará al Catálogo de juegos en octubre. Te enviarán junto con tu escuadrón de robots destartalados a limpiar un planeta infectado por hongos. Derrota y saquea monstruosidades mecánicas para construir nuevas armas. Este año también llegarán al Catálogo de clásicos de PlayStation Plus Premium Mega Man X: Command Mission, en septiembre, además de Dino Crisis 2 y el Ratchet & Clank original.

Rhapsody in Scarlet

En Rhapsody in Scarlet, Konami presenta una nueva aventura de acción que combina la Nueva York de los años veinte, el jazz y las bestias mágicas. La maga Ellie Myers queda atrapada en un misterio que involucra a una turbia organización mafiosa.

El productor Takanori Murayama presenta en State of Play Japan un tráiler independiente centrado en la historia y nos cuenta más sobre el emocionante combate d

Rematch

Rematch se une a Blue Lock en una nueva colaboración que llegará a PS5 el 24 de septiembre e incorporará a los Egoists de Blue Lock al juego de fútbol multijugador en línea de Sloclap.

Rev. Noir

Tras debutar en el State of Play de febrero, el RPG Rev. Noir hace su esperado regreso. La editora Konami participó hoy en ambas presentaciones con nuevos tráilers de jugabilidad y confirmó que el juego se lanzará en 2027. La historia sigue a Asch y Finé en su viaje para detener la catástrofe mortal conocida como la lluvia de luz y ofrece un vistazo al destino que les espera.

Slash Zero

Ya está disponible en PS5 una demo por tiempo limitado de Slash Zero, que incluye tres personajes jugables, combates contra jefes y más de 10 horas de contenido. Este roguelike de acción y desplazamiento lateral se lanzará en la primavera de 2027, y un nuevo tráiler ofrece otro vistazo a su trepidante acción a través de líneas temporales fragmentadas.

Stupid Never Dies

Ya está disponible en PS5 una demo de Stupid Never Dies que te permite jugar las primeras horas y transferir los datos guardados a la versión completa cuando se lance el 22 de octubre. Un nuevo tráiler también mostró más de su desenfrenada acción con zombis, incluida la posibilidad de robar habilidades a monstruos poderosos para hacerte más fuerte.

Sword Art Online: Echoes of Aincrad (DLC)

Genesis Maiden, el primer contenido descargable de Sword Art Online: Echoes of Aincrad, llegará este invierno. La expansión presenta una nueva historia ambientada en los primeros pisos de Aincrad. Mito se suma al combate y también se incorporan nuevas mecánicas de juego.

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes

Se presentó The Eminence in Shadow: Phantom Echoes, el primer juego de la serie para consolas, que llegará a PS5 en 2027. El primer tráiler ofrece un vistazo a la acción roguelite centrada en las Siete Sombras y a una historia original creada bajo la supervisión del autor de la serie, Daisuke Aizawa.

Uncanyon

De los cambios de escala en la perspectiva y los recuerdos al desplazamiento de realidades que dejan de ser paralelas. Graceful Decay, creador de Maquette, regresa con Uncanyon, que llegará a PS5 el próximo año. Esta aventura centrada en los acertijos se desarrolla en un mundo olvidado que surgió entre los pliegues de universos no paralelos en plena convergencia. Podrás controlar las convergencias, fusionar realidades y explorar la combinación que acabas de crear.

Until Dawn 2

El juego de terror de Firesprite llegará a PS5 el 28 de enero de 2027 para ponerte los pelos de punta. Además de revelar la fecha de lanzamiento, el tráiler presentado hoy en State of Play muestra al equipo de Dead True afrontando una doble misión en su búsqueda de lo sobrenatural: primero, con el regreso de la franquicia al Sanatorio Blackwood; después, en la isla de Akishima, donde le esperan decisiones difíciles. Descubre algunos detalles de la narrativa del juego, determinada por tus decisiones… y las consecuencias que estas provocan.

Where the Seeds Fall

Cygames presenta CygamesEdge, un nuevo subsello centrado en crear experiencias de juego audaces y experimentales, y su primer título, Where the Seeds Fall. Este juego de acción y aventura llegará a PS5 el 5 de noviembre de 2026. La historia sigue a un soldado y a un niño caído mientras descienden por el Árbol del Mundo hacia la superficie azotada por la Plaga, abriéndose paso entre ruinas, fuertes vientos y peligrosos precipicios.

World Phasebound Control Authority: WPCA

World Phasebound Control Authority: WPCA es un nuevo RPG de acción que llegará a PS5 en 2028. En este juego ambientado en Seúl, encarnarás a un agente de contención que se adentra en zonas de contención para enfrentarse a extraños fenómenos sobrenaturales.