Se lanzarán dos nuevos audífonos PlayStation Pulse con un montón de nuevas funciones, drivers magnéticos planos "inspirados en los estudios" y compatibilidad nativa con PS Portal

Los controladores planos son una característica clave de los próximos modelos.

Sony ha presentado dos nuevos audífonos para PlayStation

Están diseñados para reemplazar a los modelos anteriores de PlayStation Pulse

Aún no se ha dado a conocer el precio

Sony acaba de presentar la "próxima línea de productos de audio para PS5" con dos nuevos audífonos inalámbricos para videojuegos PlayStation Pulse.

Ambos modelos están diseñados para reemplazar al antiguo PlayStation Pulse Elite, que salió al mercado en 2024. El nuevo PlayStation Pulse Edge cuenta con controladores magnéticos planos personalizados que ofrecen un sonido «inspirado en los estudios» y tiene ocho imanes en su interior.

Viene con un micrófono de brazo desmontable que ofrece supresión de ruido con IA, además de un adaptador USB Tipo-C y un estuche de transporte de alta calidad.

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Entre sus características principales se incluyen controles de volumen integrados que se sincronizan con el sistema operativo de la consola, un control deslizante para equilibrar el audio del juego y el chat, y cancelación activa de ruido.

PULSE Edge Wireless Headset - Features Trailer | PlayStation - YouTube Watch On

Por el contrario, los próximos PlayStation Pulse se posicionan como un modelo más básico. Reducen el número de imanes de los controladores a cuatro, lo que probablemente signifique menos graves y menor claridad. Tampoco cuentan con un micrófono de brazo, por lo que tendrás que usar el micrófono integrado.

Además, no incluyen la función de equilibrio entre el audio del juego y el chat, carecen de cancelación activa de ruido y no vienen con ningún tipo de estuche.

Sony se ha mostrado bastante reservada en cuanto al precio, sin dar detalles sobre cuánto costará cada modelo en el blog oficial de PlayStation. Esto hace que sea difícil determinar si esta línea renovada ofrecerá una buena relación calidad-precio, especialmente dada la gran cantidad de excelentes audífonos que ofrecen actualmente marcas de terceros como SteelSeries y Corsair.

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Sin embargo, sí sabemos que ambos modelos estarán disponibles en blanco y negro, y llegarán a las tiendas a principios del próximo año.

Además, se conectarán al PlayStation Portal de inmediato, gracias a su compatibilidad nativa con PlayStation Link.

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