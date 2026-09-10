En lugar de convencernos de que los juegos exclusivamente digitales son, en secreto, algo bueno, Sony fue descubierta probando nuevamente los precios dinámicos en PlayStation 5

Al parecer, Sony ha sido sorprendida probando nuevamente los precios dinámicos

Los usuarios de PS5 están viendo diferentes descuentos en los juegos de Star Wars según factores desconocidos relacionados con sus cuentas

Algunas regiones parecen no verse afectadas por el experimento

Los precios dinámicos vuelven a ser noticia en el mundo de los videojuegos, ya que los jugadores de PS5 están presenciando una vez más la enorme disparidad entre los descuentos aplicados al mismo juego —y su futuro totalmente digital se siente cada vez más como una pesadilla.

Al intentar comprar Star Wars Jedi: Fallen Order mientras estaba conectado a su cuenta de PlayStation, al usuario de Reddit Bluemonkey88 se le indicó que le costaría CA$19.24, lo que representa un descuento de aproximadamente el 65 % respecto al precio de venta recomendado. Por su parte, la secuela, Jedi: Survivor, le costaría CA$23.39 (un ahorro del 74 %). Tan pronto como cerró sesión, el precio de Fallen Order bajó a CA$10.99, una reducción del 80 % respecto al precio completo, y el de Survivor cayó a CA$13.49, lo que representa un descuento del 85 %.

En las respuestas, podemos ver que a algunas personas se les ofrecen los juegos por 13,99 dólares canadienses y 18,19 dólares canadienses; sin embargo, para complicar aún más las cosas, un par de usuarios de EE. UU. —uno con PS Plus y otro sin él— ven los juegos a 7,99 dólares y 10,49 dólares, lo que sugiere que no todas las regiones ni todos los usuarios están sujetos a la misma prueba de precios.

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¿Qué es la fijación dinámica de precios?

Si aún no lo sabías, la fijación dinámica de precios consiste en que el costo de un producto varía según quién lo compre o cuándo lo compre.

También se conoce con otros nombres que tal vez hayas visto, como el “precio dinámico” de Uber: cuando todos intentan reservar un taxi, por ejemplo, justo al terminar un concierto o si el clima empeora, verás que los precios suben porque la demanda aumenta.

(Image credit: Uber)

En el caso de Sony, la fijación de precios parece más algorítmica. Hay una oferta inagotable de juegos digitales, por lo que el monto del descuento que ven los usuarios parece basarse en la probabilidad de que compres el producto, y ajustan la oferta hasta que te convenza por fin.

Por ejemplo, alguien que tal vez juegue un par de juegos al año o que no sea un gran fanático de Star Wars o de los juegos de acción y aventura podría ver un descuento considerable, ya que necesitará más motivos para convencerse. En cambio, un gran fanático de Star Wars, o un jugador que se come un nuevo título cada dos semanas, podría estar dispuesto a pagar más.

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Es similar a cómo se acusa a las aerolíneas y los hoteles de aumentar los precios para quienes han llenado su historial de búsqueda con planes de vacaciones a un destino de ensueño: si están desesperados por ir, digamos, a París, entonces estarán dispuestos a pagar tal vez un poco más en comparación con un viajero más indiferente.

No, gracias

No es la primera vez que se descubre a Sony probando los precios dinámicos. De hecho, ya se viene llevando a cabo algún tipo de experimento desde noviembre del año pasado.

Y es una práctica tan despreciable ahora como lo era entonces, y seguirá siendo tan terriblemente contraria a los intereses de los consumidores como otras medidas recientes de Sony (por ejemplo, la eliminación de los soportes físicos de los juegos).

Aunque si estás pensando en cambiarte a Xbox, también la han pillado metiendo la mano en el tarro de los precios dinámicos. En su caso, parece que Microsoft está ofreciendo descuentos más grandes en Game Pass a algunas cuentas que a otras, y los suscriptores actuales no pueden ver la oferta en absoluto.

(Image credit: Microsoft)

Un futuro de los videojuegos exclusivamente digital ya presenta tantos inconvenientes en cuanto a la propiedad, el archivo de juegos, el acceso sin conexión y otros aspectos, que simplemente no necesitamos agregar los precios dinámicos a la ecuación.

Quizás Sony cambie de rumbo, aunque sus acciones durante el último año sugieren que los precios dinámicos llegaron para quedarse. Lo mejor que podemos hacer es señalarlo cada vez que lo detectemos y asegurarnos de no dejarnos engañar por precios más altos.

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