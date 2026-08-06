Genial, los precios de las GPU podrían volver a subir. Aquí te dejo mi consejo de experto sobre por qué deberías comprarla ahora (y qué tarjeta gráfica elegir)

Se rumorea que las tarjetas gráficas de Gigabyte están a punto de sufrir un gran aumento de precio

Podría tratarse de un incremento de entre el 20 % y el 40 %, y otros rumores también apuntan a subidas importantes en los precios de las GPU en general

Esto significa que probablemente sea un buen momento para comprar, especialmente en el caso de ciertas tarjetas que, hasta ahora, se han librado de lo peor de las subidas

Los precios de las GPU de escritorio están a punto de subir si los rumores son ciertos —y ya se ha difundido otra predicción en ese sentido—; y aunque las tarjetas gráficas ya son caras en algunos casos, tal vez sea el momento de comprar ciertos modelos, según un nuevo resumen de los precios promedio.

En primer lugar, analicemos la última noticia pesimista que circula sobre los precios de las GPU, cortesía de @momomo_us en X (vía Wccftech), quien se hizo eco de un aviso de CFD (un proveedor japonés de componentes) que advierte sobre aumentos sustanciales en los precios de las tarjetas gráficas Gigabyte.

El aumento anunciado (hay que tomarlo con pinzas, por supuesto) es del orden del 20 % al 40 %, por lo que, en el extremo superior de esa escala, nos enfrentamos a precios que se disparan casi a la mitad en algunos casos. Los pedidos existentes de minoristas que compran placas a CFD podrían incluso ser cancelados, según indica el aviso.

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Quizás no le daría tanta importancia a esto, salvo que se hace eco de una oleada de informes recientes que sostienen que están a punto de producirse grandes aumentos de precios en el mundo de las GPU, lo que lo hace aún más creíble.

Ayer mismo informé sobre la situación en Corea del Sur, donde se rumorea que los modelos RTX 5000 sufrirán aumentos de precio de hasta un 30%. Así que, de nuevo, se trata de un aumento considerable, y se suma a otras especulaciones sobre que Nvidia cobrará más a sus socios por la memoria de video (lo que, por supuesto, elevará los costos).

Esta aparente medida de Gigabyte afectará tanto a las tarjetas gráficas de Nvidia como a las de AMD en Japón, y también han surgido rumores de que Team Red tiene previstas subidas de precios para las Radeon debido al aumento del costo de la VRAM. Esto tiene sentido, ya que si la VRAM se está encareciendo para Nvidia, también lo hará para AMD. Y aunque algunos de estos informes se basan en la actividad regional, los problemas de costos seguramente se aplicarán a nivel mundial; ninguno de estos mercados existe en una burbuja.

Creo que es hora de comprar, sobre todo con ciertas GPU

(Image credit: Gigabyte)

La crisis de la RAM tiene mucho que ver en esto, y todo apunta a que los precios de las tarjetas gráficas aumentarán considerablemente durante el resto de 2026, siendo la memoria de video el principal factor detrás de esta situación. Ante este panorama, parece que si estás pensando en actualizar tu GPU, probablemente este sea el momento adecuado para hacerlo, en lugar de esperar y terminar pagando precios más altos.

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Esto es especialmente cierto si estás considerando una tarjeta gráfica de 16 GB (una opción que cada vez más jugadores buscan), ya que los productos con mayor cantidad de VRAM serán los más afectados por los aumentos de precio conforme los módulos de memoria se vuelvan todavía más caros.

Si queremos tener una fotografía del mercado actual de GPUs y sus precios, por fortuna, TechSpot acaba de publicar un extenso análisis de precios (en múltiples regiones) actualizado hasta finales de julio, el cual destaca algunos puntos importantes.

En primer lugar, las GPUs de gama baja todavía se mantienen relativamente protegidas, con opciones como la RTX 5050, la RTX 5060 de 8 GB y la versión de 8 GB de la RTX 5060 Ti, que hasta ahora no han experimentado grandes aumentos debido a la crisis de la RAM. Sin embargo, la versión de 16 GB de la RTX 5060 Ti sí ha sufrido incrementos importantes, reforzando la idea de que los modelos con 16 GB son los más afectados por el aumento de precios. (Por ejemplo, esta tarjeta ha subido más de 40% desde noviembre de 2025 en Estados Unidos, y muestra un incremento del 14% desde abril de 2026).

En el siguiente nivel, la RTX 5070 mantiene un precio razonable, y aunque los precios por debajo del MSRP que vimos a finales del año pasado ya desaparecieron por completo, sigue siendo una compra bastante atractiva. (Siempre y cuando puedas aceptar contar con 12 GB de VRAM en este rango de precio, claro está; sin duda, esa es una de las razones por las que esta GPU no ha sido tan afectada).

Por encima de este nivel, las tarjetas gráficas de Nvidia han experimentado algunos de los aumentos de precio más agresivos, como probablemente ya hayas notado.

Del lado de AMD, la situación luce más favorable, especialmente en el caso de la Radeon RX 9070 y la RX 9070 XT. TechSpot encontró que los modelos de 16 GB pertenecientes a la familia RDNA 4 no han sufrido tanto como las propuestas GeForce de Nvidia. El precio de ambas tarjetas de la serie 9070 se ha mantenido estable durante los últimos meses y, en muchas regiones, apenas han aumentado alrededor de 10% en comparación con finales de 2025. (La RX 9070 XT es una excepción en Estados Unidos, donde ha subido cerca de 20% desde el año pasado).

Si estás interesado en una de estas Radeon de gama media o en la RTX 5070 de Nvidia, recomendaría comprarlas ahora en lugar de esperar, basándome en lo que se está comentando en los rumores del sector. Las tarjetas gráficas más económicas también podrían valer la pena adquirirlas pronto, ya que sus precios podrían comenzar a subir antes de lo esperado. Eso sí, cabe destacar que la RX 9060 XT de 16 GB ya se ha vuelto considerablemente más cara, al igual que su rival directa, la RTX 5060 Ti de 16 GB.

Como mencionamos, las tarjetas gráficas de gama alta de Nvidia (RTX 5070 Ti y superiores) ya han sufrido aumentos de precio preocupantes, pero es probable que la situación empeore todavía más. Por ello, podría ser mejor mantener la cartera cerrada y esperar, posiblemente durante bastante tiempo, ya que actualmente no resulta sencillo recomendar estas GPUs incluso con sus precios actuales.

El problema es que no sabemos cuánto tiempo continuará la crisis de la RAM, y algunas estimaciones al respecto son bastante pesimistas; incluso sugieren que podría extenderse durante el resto de esta década. En este punto, parece que tendremos que lidiar con problemas prolongados en los precios de los componentes para PC, razón por la que considero que comprar una GPU ahora puede ser la mejor decisión, al menos en los modelos mencionados, siempre que tengas la posibilidad de hacerlo.

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