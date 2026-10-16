La promesa de actualizaciones de Android de tu celular podría no estar garantizada: Sony acaba de retractarse de su compromiso con el Xperia 10 VI
Una promesa incumplida
- Sony no lanzará la última actualización de Android que había prometido para el Xperia 10 VI
- Esto se debe a problemas con la configuración de almacenamiento del teléfono
- Aunque la explicación parece razonable, también demuestra que estos compromisos de soporte técnico podrían no ser garantías
Hoy en día, la mayoría de los teléfonos Android se venden con la promesa de un número fijo de actualizaciones importantes de la versión de Android; los teléfonos de gama alta, como la serie Samsung Galaxy S26 y la línea Google Pixel 11, prometen la impresionante cifra de siete. Pero parece que estas promesas podrían, en algunos casos, ser más una esperanza que una garantía.
Si bien ni Google ni Samsung han dado hasta ahora señales de incumplir sus compromisos de actualización, Sony acaba de hacerlo con el Xperia 10 VI.
En una publicación de soporte técnico detectada por Phandroid, la empresa explicó que, si bien originalmente había prometido que el Sony Xperia 10 VI recibiría tres actualizaciones de versión de Android, en realidad solo recibirá dos, ya que «debido a limitaciones relacionadas con la configuración de almacenamiento del dispositivo, el Xperia 10 VI no admite una experiencia de actualización a Android 17 que consideremos adecuada».
Al menos, el teléfono seguirá recibiendo los cuatro años de actualizaciones de seguridad prometidos, y Sony afirma que este problema no afectará a otros modelos, pero esto demuestra que estas promesas de soporte no son tan inquebrantables como cabría esperar.
Esta podría ser la primera de muchas reversiones
Por supuesto, si actualizar el Sony Xperia 10 VI realmente hubiera empeorado la experiencia de uso, probablemente Sony tomó la decisión correcta al no hacerlo. Pero eso es un consuelo de poco valor para cualquiera que haya comprado el teléfono basándose en el compromiso de actualización de Sony.
¿Y quién puede asegurar que algo similar no podría suceder con otros teléfonos, ya sean de Sony o de otras marcas? De hecho, los teléfonos de gama alta y de alto precio podrían correr aún más riesgo de que no se cumplan los compromisos, ya que la mayoría promete hasta siete años de actualizaciones; siete años es mucho tiempo en el mundo de la tecnología, así que ¿quién puede asegurar que Android 24 realmente funcionará bien en un teléfono que se lanzó este año?
Por lo tanto, si aún no lo hacías, probablemente deberías tomar cualquier compromiso de soporte como una meta en lugar de una garantía.
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