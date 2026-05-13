El Sony Xperia 1 VIII sale al mercado con una función de asistencia fotográfica al estilo del Google Pixel y un nuevo diseño

Sony ha lanzado el Xperia 1 VIII

Cuenta con un módulo de cámara rediseñado, un nuevo sensor teleobjetivo, un asistente de cámara con IA y un chipset de gama alta

Además, cuesta más que la mayoría de los teléfonos de gama alta y no está disponible en gran parte del mundo

Con la precisión de un reloj, se ha anunciado el Sony Xperia 1 VIII, justo un año después del Sony Xperia 1 VII. Pero, aunque la fecha es la misma, los detalles son diferentes, ya que Sony le ha dado a su nuevo teléfono un rediseño muy necesario.

Esto se ha traducido principalmente en un cambio en el bloque de la cámara, por lo que, en lugar de la línea vertical de lentes en la esquina superior izquierda que hemos visto desde el Sony Xperia 1 II, ahora hay un bloque de cámara cuadrado, con la carcasa metálica que envuelve el borde izquierdo del teléfono.

Aparte de algunos nuevos tonos inspirados en piedras preciosas (Negro Grafito, Plata Iolita, Rojo Granate y Oro Nativo), ese es el único cambio visual importante, pero hace que el nuevo teléfono se vea drásticamente diferente.

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El otro gran cambio de este año también tiene que ver con las cámaras, ya que incluyen un nuevo Asistente de cámara con IA que sugerirá opciones como lentes, efectos bokeh y tonos de color, según la escena y el sujeto, para ayudar a garantizar que tus fotos se vean lo mejor posible. Suena un poco como la función Camera Coach de la serie Google Pixel 10 Pro, así que no es una idea totalmente nueva, pero de todos modos es una implementación de la IA potencialmente útil.

Por cierto, las cámaras incluyen una gran angular de 48 MP con f/1.9, una ultra gran angular de 48 MP con f/2.0, un teleobjetivo de 48 MP con f/2.8 y una distancia focal de 70 mm, para un zoom óptico de aproximadamente 2.9x, y una cámara frontal de 12 MP con f/2.0.

En general, son los mismos objetivos que el año pasado, salvo el teleobjetivo, que antes solo tenía 12 MP y un sensor aproximadamente cuatro veces más pequeño, pero que contaba con zoom óptico continuo, lo que permitía hacer zoom óptico a mayores distancias. En cambio, en el nuevo teléfono, se puede utilizar el recorte del sensor para conseguir un zoom de calidad casi óptica a otras distancias.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sony) (Crédito de la imagen: Sony)

Otras especificaciones del Sony Xperia 1 VIII incluyen un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de gama alta, una batería de 5.000 mAh con una autonomía prometida de dos días, una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, certificación IP68, y altavoces estéreo de gran potencia, lo que probablemente significa que obtendrás un mejor sonido que con la mayoría de los altavoces de los teléfonos.

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También sigue contando con características que el resto de la industria de los teléfonos inteligentes está abandonando en gran medida, como un conector para audífonos de 3,5 mm y una ranura para tarjetas microSD, además de biseles considerables arriba y abajo de la pantalla, en lugar de una cámara con perforación.

Un precio elevado y una asistencia técnica relativamente limitada

Por desgracia, esos biseles no son el único punto negativo del Sony Xperia 1 VIII, ya que solo se prometen cuatro actualizaciones importantes del sistema operativo Android, además de seis años de actualizaciones de seguridad. No es nada del otro mundo, pero queda en nada comparado con la serie Samsung Galaxy S26 y la línea Google Pixel 10, para las que se prometen siete años de actualizaciones de Android.

Y no es que el Sony Xperia 1 VIII sea un teléfono más barato; de hecho, cuesta más, con un precio inicial de 1399 £ para una versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que sube a 1849 £ para un modelo con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

No está disponible en EE. UU. ni en Australia, pero a modo de comparación, el Samsung Galaxy S26 Ultra tiene un precio inicial de 1299 $ / 1279 £ / 2199 dólares australianos, el Pixel 10 Pro XL cuesta desde 1199 dólares / 1199 libras / 1999 dólares australianos, y el iPhone 17 Pro Max cuesta desde 1199 dólares / 1199 libras / 2149 dólares australianos. Por lo tanto, el teléfono de Sony cuesta más que cualquiera de estos, lo que probablemente lo haga difícil de justificar para la mayoría de los posibles compradores.

Sin embargo, si quieres el Sony Xperia 1 VIII y vives en un lugar donde está disponible, ya puedes reservarlo, con una fecha de envío estimada en el Reino Unido para el 19 de junio. Y si lo reservas, al menos recibirás de regalo un par de audífonos Sony WH-1000XM6, que por sí solos valen $449 / £399 / AU$699.

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