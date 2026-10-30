"Creo que es un gran momento para hacer algo nuevo": Sam Altman, CEO de OpenAI, cree que los jóvenes de la Gen Z que se incorporan al mundo laboral deberían romper las reglas y seguir su propio camino

Sam Altman afirma que la Generación Z debe hacer algo diferente en la era de la IA

Pensar fuera de lo convencional podría ser clave para conseguir un empleo, según el director ejecutivo de OpenAI

La IA comenzará a asumir muchas funciones muy pronto, predice Altman

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha dicho que cree que los jóvenes que se incorporan hoy al mercado laboral deberían buscar ir más allá de las ideas tradicionales e intentar algo diferente para destacar en el mundo actual, dominado por la inteligencia artificial.

En una charla reciente en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford, Altman señaló que la disrupción causada por la IA en las empresas de todo el mundo tal vez apenas esté comenzando, y que los nuevos trabajadores deberían reaccionar ante esta incertidumbre y verla como una oportunidad.

“Mi decepción crónica con los estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que estaba de moda hace cinco años en lugar de intentar algo nuevo”, dijo Altman. “Creo que este es un gran momento para hacer algo nuevo.”

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Falta de compromiso

Quizás como era de esperarse, Altman se mostró dispuesto a resaltar los efectos que las habilidades y los servicios de IA podrían tener en el mundo laboral moderno, y señaló que «gran parte» de los trabajos que conocemos actualmente pronto serán manejados por completo por la IA.

«Es totalmente cierto que una gran cantidad de tareas que las personas realizan hoy en día serán realizadas mejor, más baratas y más rápido por la IA, y de una manera completamente diferente», dijo Altman.

«Si en este momento te estás lanzando al mundo laboral para dedicarte a algo, creo que te conviene comenzar tu carrera en un momento de grandes cambios, cuando el campo de juego está más abierto».

«Creo que las personas con gran potencial, motivación, ideas, una nueva forma de ver las cosas y nuevas habilidades suelen desempeñarse relativamente bien cuando el terreno está más agitado».

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El propio Altman fundó Loopt —una aplicación móvil de redes sociales basada en la ubicación— en 2005, cuando tenía 19 años y había abandonado la universidad, antes de fundar OpenAI como copresidente junto a Elon Musk en 2015.

“Hay muchas empresas que pueden construirse a partir de la tecnología que OpenAI ha lanzado al mundo y que serán mucho más grandes y, espero, más importantes que OpenAI”, dijo.

Esta no es la primera vez que Altman reflexiona sobre el futuro del trabajo en la era de la IA, ya que el multimillonario ha expresado sus opiniones al respecto en varias ocasiones en el pasado.

En mayo de 2026, criticó las afirmaciones de que el creciente uso global de la tecnología de IA en todo el mundo conduciría a un «apocalipsis laboral», a pesar de los numerosos reportes sobre despidos en las principales empresas.

Y en julio de 2026, Altman señaló que no espera un cambio en la sociedad ni en las prácticas laborales por un buen tiempo, a pesar de las promesas generalizadas de que la IA impulsaría nuestra productividad y eficiencia en todos los ámbitos.

A través de Fortune

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