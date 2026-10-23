ChatGPT tiene una nueva integración con Chrome; la probé para ver si realmente mejora la experiencia de navegación

OpenAI ha actualizado su extensión para Chrome con el fin de llevar gran parte de la experiencia habitual de ChatGPT directamente al navegador de Google.

La integración agrega una barra lateral que puede funcionar al mismo tiempo que lo que estés viendo, comprender la información de varias pestañas abiertas y, a través de ChatGPT Work, interactuar con sitios web en tu nombre.

Básicamente, convierte a ChatGPT en un compañero que te acompaña por Internet, listo para ayudarte sin que tengas que salir de la página que estás leyendo.

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A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome. First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you. If you’re in Chat, it can look across your open tabs and gather info. If you’re in Work, ChatGPT can control your Chrome tabs to get things, like sending messages, filling out forms, or downloading files. It can even help you organize and group that pile of tabs you have open.October 15, 2026

El momento es interesante, ya que Google ha estado trabajando para que Gemini ocupe un lugar más destacado en Chrome, lo que le da a su propio asistente de IA una ventaja natural en el navegador más popular del mundo. Es evidente que OpenAI tiene poco interés en permitir que Google convierta a Chrome en un hogar cómodo para los usuarios de Gemini, mientras que ChatGPT permanece en un lugar completamente distinto.

OpenAI quiere que los usuarios de Chrome sigan confiando en ChatGPT, incluso mientras navegan dentro del propio ecosistema de Google. Se trata de una competencia cada vez más directa por captar la atención de las personas que, de otra manera, podrían encontrar a Gemini más fácil de usar simplemente porque ya está ahí.

Para empezar, hay que instalar la extensión oficial de ChatGPT desde la Tienda web de Chrome e iniciar sesión en tu cuenta. A partir de ahí, la barra lateral te permite acceder a ChatGPT junto con las páginas web, mientras que la integración también puede funcionar con la información de las pestañas abiertas una vez que se otorgan los permisos necesarios. A través de ChatGPT Work están disponibles interacciones más avanzadas con sitios web, dependiendo del acceso de tu cuenta.

(Image credit: OpenAI)

Investigación sin cambiar de pestaña

El mayor atractivo es lo familiar que resulta toda la experiencia. Si ya estás acostumbrado a pedirle a ChatGPT que te explique algo confuso o te ayude a resolver un problema, integrar esas capacidades en Chrome elimina un paso adicional sorprendentemente molesto. Puedes seguir utilizando el navegador con normalidad y tener tu asistente de IA disponible junto a lo que estés haciendo.

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Esto hace que la integración resulte especialmente atractiva para la investigación. Imagina que tienes varios artículos abiertos sobre el mismo anuncio y le pides a ChatGPT que compare su cobertura, identifique discrepancias o explique algún aspecto que siga sin quedar claro. En lugar de copiar fragmentos en una conversación aparte, puedes pedirle al asistente que trabaje con las páginas que ya tienes abiertas.

Las compras ofrecen otra aplicación evidente. Comparar productos en distintas tiendas normalmente implica cambiar repetidamente de pestaña, revisar especificaciones e intentar recordar qué publicación tenía la mejor oferta. ChatGPT puede examinar las páginas relevantes en conjunto y ayudarte a organizar esa información, aunque conviene verificar los precios y los detalles importantes de los productos.

La barra lateral también hace que las interacciones más pequeñas se sientan más naturales. Es, en esencia, la misma experiencia de ChatGPT, pero con la ventaja de estar más conectada con la navegación que ya realizas.

Podría decirse que esa familiaridad es la mayor fortaleza de la integración. OpenAI no tiene que convencer a las personas de que necesitan otro asistente de IA ni enseñarles a los usuarios actuales de ChatGPT un flujo de trabajo completamente nuevo. Simplemente hace más accesible algo que ya utilizan y, para quienes disfrutan tener ChatGPT disponible durante todo el día, eso representa una mejora considerable.

Aun así, hay razones para revisar sus respuestas con cuidado. Leer varias páginas web no garantiza que ChatGPT interprete correctamente todos los detalles, especialmente cuando un sitio tiene un formato poco habitual o información importante oculta detrás de elementos interactivos. La comodidad de obtener un resumen convincente nunca debe sustituir la consulta de la fuente cuando la precisión es importante.

OpenAI invade Google

Las funciones más ambiciosas llegan a través de ChatGPT Work, que puede interactuar con sitios web y realizar tareas, en lugar de limitarse a responder preguntas sobre ellos.

Como experimento, utilicé ChatGPT en Chrome para completar un formulario. Abrí una página de registro para un seminario web gratuito sobre tecnología y le pedí a ChatGPT Work que llenara el formulario, con instrucciones explícitas de detenerse antes de enviar cualquier dato. No tenía todas las respuestas, ya que, al seleccionar una categoría de industria, hizo una pausa para pedirme una aclaración. Aun así, la revisión final fue esencial, pues incluso un pequeño error en un formulario de registro puede resultar más molesto que llenarlo manualmente.

Esa supervisión es importante, sobre todo cuando una IA puede interactuar con sitios web en los que ya has iniciado sesión. Darle a ChatGPT acceso a la información de distintas pestañas también implica pensar detenidamente en lo que contienen y en qué sitios web está autorizado a utilizar el asistente. OpenAI incluye controles de permisos, pero los usuarios siguen teniendo que decidir con criterio a qué puede acceder un agente de IA.

Cabe destacar que la competencia también se está desarrollando dentro del propio Chrome. Google tiene una ventaja evidente porque controla el navegador y puede integrar Gemini directamente en la experiencia. La respuesta de OpenAI consiste en hacer que ChatGPT se sienta casi igual de natural dentro de Chrome, reduciendo el incentivo para que sus usuarios cambien de asistente simplemente porque la alternativa de Google está al alcance de la mano.

Chrome ofrece a Google una vía valiosa para presentar Gemini a una audiencia enorme, pero también permite que OpenAI llegue a esos mismos usuarios. El navegador se está convirtiendo en otro campo de batalla en la competencia por lograr que un asistente de IA sea la opción predeterminada para las tareas informáticas cotidianas.

Para quienes ya prefieren ChatGPT, esta integración ofrece razones convincentes para seguir utilizándolo. La posibilidad de incorporar conversaciones y asistencia conocidas a la experiencia de navegación, junto con la capacidad de reconocer las páginas web abiertas, hace que ChatGPT resulte más útil sin exigir un cambio de hábitos. Las funciones de automatización más avanzadas son prometedoras, aunque su valor dependerá de su fiabilidad y del nivel de supervisión que requieran.

No creo que todos los usuarios de Chrome necesiten de repente tener a ChatGPT vigilándolos por encima del hombro. Pero si ChatGPT ya forma parte habitual de tu día, integrar gran parte de esa experiencia directamente en Chrome es una mejora realmente atractiva.

En la práctica, OpenAI ha encontrado la manera de convertir el navegador de Google en otro hogar para ChatGPT. Esto podría ser una excelente noticia para los usuarios que valoran la comodidad, aunque probablemente Google preferiría que pasaran más tiempo hablando con Gemini. El verdadero ganador podría ser el asistente que consiga que navegar por internet sea más sencillo sin complicar aún más la experiencia.

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