La nueva función "Chats bloqueados" de ChatGPT parece genial para la privacidad… hasta que lees la letra pequeña

ChatGPT puede almacenar una gran cantidad de información sobre sus usuarios, ya sea porque personalizaste deliberadamente el chatbot de IA o simplemente porque dejaste activada la función de memoria durante las conversaciones. OpenAI parece considerar que eso podría incluir detalles que preferirías que un amigo o familiar no descubriera, y ha tomado medidas para disipar esos temores con su nueva función «Chats bloqueados».

«Chats bloqueados» protege conversaciones específicas con ChatGPT mediante un PIN de cuatro dígitos o una verificación biométrica en dispositivos móviles. Abre el menú que se encuentra debajo de los tres puntos en la esquina superior derecha de la ventana de chat, toca «Bloquear chat» y confirma. Tendrás que crear un PIN de cuatro dígitos si aún no lo has hecho, o vincularlo al reconocimiento facial o la huella digital que usas para desbloquear tu dispositivo.

Además, asegúrate de recordar tu PIN. Puedes cambiarlo más adelante si lo deseas, pero si lo olvidas y tienes que restablecerlo, ChatGPT eliminará de forma permanente todos los chats bloqueados y los archivos protegidos por el PIN anterior.

Keep sensitive conversations out of view with Locked Chats in ChatGPT. Move chats out of your regular history and search into a protected space you can unlock with a PIN on web and desktop, or a PIN, Face ID, Touch ID, or device unlock on supported mobile devices. New messages sent in locked chats won't update the memory used in your regular chats. Rolling out starting today to Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise, and Edu plans.October 20, 2026

ChatGPT creará un nuevo proyecto específicamente para los chats bloqueados. Las conversaciones desaparecerán de tu historial habitual y de los resultados de búsqueda, a menos que se desbloqueen. Alguien que navegue por tu cuenta sin más no debería poder encontrarlas sin autenticarse.

Pero, si bien los chats bloqueados impedirán que otros lean tus conversaciones, la información contenida en tus intercambios con la IA es otra historia.

El truco de la conversación que se desvanece

Imagina usar ChatGPT para planear un regalo de cumpleaños sorpresa para tu pareja, quien, sin darse cuenta, podría tomar prestado tu celular, buscar información en el chatbot y descubrir tus planes. Eso es lo que OpenAI parece tener en mente: una conversación que querrías mantener disponible sin que aparezca cuando alguien más revise tu celular. Pero lo que parece ser una mejora sencilla en materia de privacidad tiene un par de salvedades importantes.

Por un lado, si usas esta función, la conversación puede permanecer abierta en la misma pestaña del navegador inmediatamente después de bloquearla, y los dispositivos que se hayan abierto previamente podrían mostrar temporalmente su título hasta que se actualicen. Así que asegúrate de cerrar o actualizar la pestaña correspondiente y revisar cualquier otro dispositivo si es importante mantenerla oculta.

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(Image credit: OpenAi)

Además, al desbloquear el proyecto protegido obtienes acceso temporal, pero el bloqueo no se restablecerá de inmediato a menos que selecciones “Bloquear” nuevamente cuando hayas terminado. No puedes dar por sentado que el hecho de salir de la página haya vuelto a proteger la conversación.

Lo mismo aplica para cualquier información que ya se haya filtrado. Si creaste un enlace compartido a una interacción de ChatGPT mientras planeabas un viaje para que un amigo pudiera verlo, bloquearlo para mantener parte del itinerario como sorpresa después no servirá de mucho. Esos enlaces compartidos siguen funcionando, sin importar su estado de bloqueo posterior. Tienes que eliminar el enlace compartido para cerrar esa brecha. Bloquear una conversación restringe el acceso dentro de tu cuenta, pero no retira las copias que ya hayas compartido.

Detalles que se escapan

(Image credit: South House Studio via Shuttertsock)

Pero incluso una buena disciplina con el bloqueo de ChatGPT no siempre funcionará si la IA selecciona algún detalle de la conversación para incorporarlo a su función de memoria antes de que puedas girar la llave digital. La información recordada antes de que se bloqueara la conversación sigue formando parte de la memoria habitual de ChatGPT y puede influir en respuestas posteriores. La información no se borra automáticamente. Tienes que ingresar manualmente a la sección de memoria y eliminarla.

Afortunadamente, eso deja de ser un problema una vez que se activa el bloqueo. Los detalles recién recordados permanecen separados de la memoria habitual de ChatGPT y pueden utilizarse dentro de otras conversaciones bloqueadas, pero no se filtrarán a otras conversaciones. Por lo tanto, si sabes que vas a querer bloquear un chat en algún momento, hazlo antes de que comiencen las discusiones delicadas.

Para conversaciones especialmente delicadas, el chat temporal puede ser la opción más adecuada. Las conversaciones temporales no aparecen en el historial habitual, no generan recuerdos ni son guardadas por OpenAI para su programa de mejora de modelos. En algunos casos, eso compensa el inconveniente de no poder volver a la conversación.

Los chats bloqueados son sin duda una adición atractiva para las preocupaciones cotidianas sobre la privacidad con ChatGPT, pero no es una solución integral ni totalmente automática. Controlar quién puede abrir una conversación es útil, pero es irrelevante si la información queda almacenada en la memoria de ChatGPT o en un enlace compartido. Mantener un control sobre el contenido requiere un poco más de esfuerzo que simplemente confiar en cuatro números y tus rasgos faciales para mantener tus secretos.

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