Meta Muse ya ha batido un récord: supera a todos sus competidores en la recopilación de datos, advierte Surfshark

Muse es el chatbot que más datos consume, advierte Surfshark

Solo lo supera Meta AI

La VPN reitera la precaución a la hora de confiar tus datos a las grandes empresas tecnológicas

Muse, de Meta, lleva apenas un mes en el mercado, pero ya se ha llevado el título de chatbot que más datos consume.

La advertencia proviene de Surfshark, una de las mejores VPN, que recientemente llevó a cabo un estudio para clasificar los chatbots de IA que más invaden la privacidad. Según sus hallazgos, el agente de IA de Meta, Muse —encarnado por Jolly, el personaje al estilo Labubu que promete realizar tareas en tu nombre—, ya ha superado a todos sus competidores en lo que respecta a la recolección de datos.

Solo otra herramienta de IA se interpone entre Muse y el primer lugar: su hermana mayor, Meta AI, sigue siendo la líder indiscutible en la recolección de datos.

Ávido de datos

(Image credit: Surfshark)

“Meta es imbatible en la recopilación de datos”, destaca Surfshark. En su último análisis, la VPN respalda su argumento comparando 13 chatbots de IA de uso generalizado y los tipos de datos que recopilan, tal como figuran en la App Store de Apple.

De hecho, Muse y Meta AI de Meta recopilan casi el doble de tipos de datos que sus competidores: 31 y 33 de un total de 35 tipos, respectivamente.

Le sigue Google Gemini con 24 tipos. Este trío recopila, de manera única, información altamente sensible, incluyendo datos étnicos, orientación sexual, afiliación sindical, opinión política, datos genéticos y biométricos.

ChatGPT ocupa el cuarto lugar con 17 tipos de datos —una cifra que ha aumentado de manera alarmante en un 70 por ciento desde el año pasado, ya que el chatbot ahora amplía su recopilación de datos a la salud y el estado físico, las grabaciones de audio y el historial de búsqueda—.

Gemini, Meta AI, Muse y Perplexity también recopilan datos de ubicación, mientras que ChatGPT, DeepSeek, Claude y Copilot obtienen información aproximada sobre la ubicación.

Los ganadores del título de «menos intrusivos» son Pi, Duck.ai y Mistral Vibe; cabe destacar que Pi recopila únicamente el identificador de usuario, la interacción con el producto y los datos de fallos del sistema.

(Image credit: Future)

NUEVO: Leave No Trace — Un boletín semanal sobre privacidad digital y vigilancia en línea.

Leave No Trace investiga a las empresas y los gobiernos que ponen en riesgo nuestra libertad digital, así como a las personas que luchan contra ello.

📩 Suscríbete ahora para recibir cada edición en tu bandeja de entrada todos los viernes, a partir de este mes de septiembre.

¿Mis datos a Meta? Lo voy a pensar

Aunque Muse se promociona como una herramienta capaz de comprender los objetivos de los usuarios y perseguirlos de manera autónoma, Surfshark señala que las prácticas de recopilación de datos a gran escala empleadas por esta aplicación de IA agéntica representan una preocupante amenaza para la privacidad en línea.

De hecho, la naturaleza invasiva de Muse le permite recopilar una cantidad extraordinaria de información altamente sensible de calendarios, correos electrónicos y cuentas bancarias. Después combina esta información con los datos contextuales obtenidos de las interacciones del usuario, lo que le permite elaborar un perfil excepcionalmente preciso de tu identidad digital.

Esta información puede combinarse posteriormente con otros conjuntos de datos con fines publicitarios o de entrenamiento, dejando a los usuarios con muy poco control sobre cómo se almacenan, venden, filtran potencialmente o corrompen sus datos.

De hecho, un investigador de seguridad ya advirtió que Muse puede ser manipulado para enviar tus grabaciones de voz al servidor de un hacker. Los usuarios también han reportado casos en los que, presuntamente, la herramienta leyó sus mensajes personales sin permiso y después mintió al respecto, así como situaciones en las que sus graves fallas de ejecución terminaron afectando a los usuarios y exponiendo información sensible.

Y aunque existe un debate sobre si Muse realmente es útil para lo que afirma ofrecer o si de verdad ayuda a los usuarios a desempeñarse mejor en lugar de simplemente hacerles perder el tiempo, otras personas expresan una creciente preocupación ante la posibilidad de entregar las llaves de su vida digital a una empresa que nunca mostró remordimiento por monetizar los datos de los usuarios.

De hecho, Meta también enfrenta actualmente fuertes multas, que van desde los $18 mil millones relacionados con la adicción entre menores, hasta €1,200 millones por el manejo indebido de los datos de los usuarios en 2023. Esta también es la misma compañía conocida por sus “gafas de pervertido”, capaces de grabar a otras personas sin su consentimiento y que han generado una gran controversia, ya que, según se ha informado, han sido utilizadas para acosar y vigilar a otras personas.

Teniendo todo esto en cuenta, mantenerse alejado de este importante recopilador de datos durante un tiempo más podría ser simplemente una excelente idea.

Se necesita una mayor capacidad de aplicación

Además, aunque estas multas puedan parecer exorbitantes, resulta preocupante que el impacto financiero de tales sanciones rara vez sirva como elemento disuasivo para estas grandes empresas tecnológicas, cuya capitalización bursátil alcanza los cientos de mil millones de dólares.

En su investigación, Proton había descubierto anteriormente que los 7.8 mil millones de dólares en multas por privacidad y competencia impuestas a las grandes empresas tecnológicas en 2025 podrían ser pagados en conjunto por estas firmas en menos de un mes.

Sin embargo, Costa sostiene que el tema es más complejo y que los reguladores podrían estar trabajando para implementar cambios específicos. «En primer lugar, los reguladores están aumentando las consecuencias económicas, inclinándose hacia sanciones masivas como los acuerdos extrajudiciales de 1,5 mil millones de dólares de Anthropic y de 1,4 mil millones de dólares de Meta».

Además, un gran desafío en este momento es, de hecho, la aplicabilidad de las sanciones, especialmente porque algunas empresas ya han estado aprovechando vacíos legales para evitar pagar multas. Clearview AI, por ejemplo, logró evitar el pago de 105 millones de dólares en multas impuestas por cuatro autoridades reguladoras europeas diferentes al argumentar que no estaba sujeta a la jurisdicción europea.

«Aunque estas primeras multas sean manejables para los gigantes tecnológicos, su verdadero valor radica en establecer precedentes legales sólidos que regirán cómo debe funcionar la IA en el futuro», concluye Costa.