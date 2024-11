La oferta de VPN del Black Friday de Surfshark no será fácil de superar

Surfshark siempre ha sido conocido por su precio inmensamente bajo. Por lo tanto, si me hubieras dicho hace seis meses que nuestra mejor VPN barata también reclamaría el título de "mejor oferta de VPN para el Black Friday", no me habría sorprendido, y la oferta de este año ha logrado exactamente eso.

La oferta del Black Friday 2024 de Surfshark subraya su alta posición en nuestra clasificación de las mejores VPN. Ofreciendo un plan de 24 meses desde solo $ 1.99 por mes, y con hasta seis meses gratis, puede obtener un servicio VPN ampliamente mejorado por menos de lo que cuesta tu café de la mañana.

Surfshark: planes de 24 meses + 4 meses adicionales desde $1.99/mes (facturado como $55.72 por adelantado)

La mejor VPN barata (y la más rápida)

El 2024 de Surfshark es un verdadero espectáculo. Con las velocidades más rápidas que existen, confirmadas después de múltiples rondas de pruebas, además de funciones como el bloqueo de anuncios y la ID alternativa incluidas en todos los planes, una suscripción Starter está lejos de ser básica. Actualice a uno de sus planes One o One+ y tendrá acceso a funciones como alertas de violación en tiempo real, un navegador de búsqueda privado y protección antivirus las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Por qué Surfshark?

Velocidades ridículas (más de 950 Mbps cuando se usa WireGuard)

Desbloqueo impecable de contenido restringido geográficamente

Un conjunto completo de herramientas de seguridad disponibles con planes específicos

2024 ha sido un gran año para Surfshark. Después de añadir varias herramientas de seguridad impresionantes a sus planes premium y seguir ofreciendo las velocidades de VPN más rápidas de la actualidad, Surfshark subió en nuestra clasificación hasta ocupar el segundo lugar por primera vez.

Anteriormente habíamos notado un puñado de fallas que habían limitado nuestra recomendación de Surfshark, sobre todo el problema con su interruptor de apagado. Sin embargo, el proveedor resolvió la situación al tiempo que agregó una serie de mejoras al servicio.

Aunque Surfshark es un servicio superrápido, está bastante a la altura de Proton VPN y NordVPN, que también alcanzaron los 950 Mbps durante nuestras pruebas. Apenas notaría la diferencia entre los proveedores. En términos de seguridad, rara vez nos desviamos de recomendar ExpressVPN como la VPN más segura de la actualidad. Sin embargo, Surfshark ofrece una seguridad probada en batalla, y su principal punto de venta es su impresionante bandeja de funciones.

De hecho, el conjunto de herramientas de seguridad en línea de Surfshark solo rivaliza realmente con NordVPN. Así que sí, aunque la seguridad debería ser tu prioridad número uno, la oferta del Black Friday de Surfshark lo convierte en una opción tentadora para las personas que quieren herramientas sólidas para aumentar la privacidad, pero no les preocupa marcar todas y cada una de las casillas.

Para contextualizar, si eliges comprar un plan Surfshark One (que comienza en solo $ 2.49 / mes con 4 meses adicionales durante el Black Friday) obtienes:

La VPN (¡obviamente!)

Bloqueo de anuncios

Bloqueo de ventanas emergentes de cookies

ID alternativo (datos personales enmascarados, dirección de correo electrónico y número de teléfono)

Alertas de violación de correo electrónico en tiempo real

Alertas de violación de tarjetas de crédito e identidad en tiempo real

Informes de seguridad de datos personales

Un motor de búsqueda privado

Protección antivirus 24/7

Protección de la cámara web

Protección antivirus, antispyware y malware

Además, si eliges optar por un plan One+, también obtienes la eliminación de datos de las bases de datos de empresas y los sitios de búsqueda de personas.