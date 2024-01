Los mejores JRPG's 2024

The Legend of Heroes: ...

Included in this guide:

Los mejores JRPG se basan en las sólidas tradiciones establecidas por los juegos de rol japoneses clásicos con nuevas innovaciones y características. Conocidos por su narración teatral, drama convincente y elencos bien escritos, los mejores juegos de rol japoneses (JRPG) ofrecen experiencias inolvidables.

Hemos jugado una cantidad asombrosa de JRPG aquí en TechRadar Gaming. Desde espectáculos triple A como Final Fantasy 7 Remake hasta delicias independientes como Sea of Stars , hemos probado JRPG de todas las formas y tamaños para separar el trigo de la paja. Ahora estamos listos para transmitirte nuestros hallazgos y ayudarte a encontrar el JRPG perfecto para jugar.

Cuando se trata de mecánicas, los mejores JRPG varían desde asuntos tradicionales por turnos hasta ofertas cinematográficas más orientadas a la acción. Dicho esto, el compromiso con el drama y la narración inmersiva es casi universal en todo el género. Continúa leyendo para descubrir nuevos mundos, personajes encantadores y aventuras en las que perderse.

Los mejores JRPG para jugar en 2024

¿Por qué puedes confiar en TechRadar? Nuestros revisores expertos pasan horas probando y comparando productos y servicios para que pueda elegir el mejor. Obtenga más información sobre cómo probamos.

Chained Echoes (Image credit: Ark Heiral)

¿Por qué nos encanta? Chained Echoes no es solo una carta de amor a los JRPG pasados, sino que también los mejora. Gracias al sistema Overdrive, nunca hay un momento aburrido en el combate mientras te esfuerzas por usar los ataques correctos en el momento adecuado para evitar que tu grupo se extienda demasiado.

Plataformas disponibles : PS5, PS4, Xbox Series X |S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Chained Echoes es un proyecto independiente que supera con creces su peso y se asegura fácilmente un lugar en nuestra lista de los mejores JRPG. A primera vista, es un homenaje a la era clásica de los JRPG de 16 bits. Los fanáticos de Chrono Trigger y Final Fantasy VI se sentirán como en casa gracias a la rica narración grupal del juego. Sin embargo, Chained Echoes agrega un estilo moderno a la antigua fórmula, ofreciendo un diálogo inteligente y consciente junto con cambios bienvenidos en el combate tradicional por turnos.

Lo cautivador de Chained Echoes es cómo cada aspecto del juego refuerza a los demás. Al prescindir de batallas aleatorias, el desarrollador Matthias Linda optó por ubicar deliberadamente los encuentros en todo el mundo, dándoles una sensación de lugar y profundidad. El título también cuenta con imágenes lujosas que logran captar la atención y conmover el corazón. Chained Echoes demuestra que no necesitas gráficos de vanguardia para crear un juego de vanguardia.

Final Fantasy 7 Remake (Image credit: Square Enix)

¿Por qué nos encanta? Final Fantasy 7 Remake se ve exactamente como los fanáticos imaginaron el original en 1997. El juego es la realización de una ambición cinematográfica de décadas y vale la pena jugarlo solo por ese motivo. Cloud y sus amigos nunca se vieron tan bien.

Plataformas disponibles: PS5, PS4, PC

Final Fantasy 7 Remake es una reencarnación moderna del clásico Final Fantasy 7 de 1997, mejorado con gráficos y mecánicas de juego modernos. También es mucho más. Final Fantasy 7 Remake es una carta de amor al original, que toma los polígonos irregulares y los cuadros de texto blancos sobre azul del original y los realiza como los fanáticos siempre lo han imaginado. Es más, la historia también ha evolucionado. A los personajes secundarios se les da su tiempo bajo el sol y la trama central culmina en un gran giro que tiene ramificaciones impactantes para la serie.

Para aquellos que buscan una experiencia más completa, también está Final Fantasy 7 Remake Intergrade , una edición mejorada que cuenta con imágenes mejoradas y contenido adicional de historias paralelas. Aunque Intergrade es la mejor experiencia, cualquier edición de Remake complacerá a los fanáticos del original y al mismo tiempo ofrecerá una puerta de entrada moderna y accesible a Final Fantasy 7 para los nuevos fanáticos.

Trails from Zero (Image credit: NIS America)

The Legend of Heroes: Trails from Zero Un cuento sobre dos ciudades Today's Best Deals Check Amazon

¿Por qué nos encanta? Trails from Zero es el punto de entrada perfecto a la extensa serie Legend of Heroes de Nihon Falcom. Con su apasionante intriga política y su complejo drama interpersonal, la serie cubre tantas historias entrelazadas que le da Guerra y pazuna competencia por su dinero.

Plataformas disponibles: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Amazon Luna

The Legend of Heroes: Trails from Zero es único entre nuestra lista de mejores JRPG porque abre la puerta a una red en expansión de series de juegos que brinda el Marvel Cinematic Universe una carrera por su dinero. Para los no iniciados, The Legend of Heroes abarca varias series de juegos, todos los cuales existen en un entorno interconectado. A veces, los personajes saltan de una serie a otra en un contexto emocionante de intriga política y conflicto internacional.

En Trails from Zero, seguimos a Lloyd Bannings, un joven que trabaja para la Sección de Apoyo Especial de Crossbell City. Crossbell City se encuentra en la frontera entre dos potencias rivales, las cuales compiten por el control de la ciudad-estado independiente. En la tradición de los JRPG, Lloyd y sus colegas se encuentran atrapados en medio de la lucha. No te duermas con esta emocionante aventura introductoria a la Legend of Heroes

Persona 5 Royal (Image credit: Atlus/SEGA)

¿Por qué nos encanta? Persona 5 te pide que te pongas en la piel de un adolescente y que decidas cómo pasa cada uno de sus días. Al hacerlo, el juego te invita a crecer y madurar junto al protagonista, creando una experiencia de juego rica e íntima.

Plataformas disponibles: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Cuando se trata de estilo, Persona 5 Royal es posiblemente el mejor JRPG aquí. Todo el juego rezuma genialidad, desde la estética del acid-jazz hasta la banda sonora increíblemente pegadiza. Incluso las pantallas de carga son increíblemente ingeniosas. La estética de este juego vive en mi cabeza sin pagar alquiler y, si pruebas el título, es posible que también se instale en la tuya.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Persona 5 es la fuerza de sus personajes. El conjunto es encantador y rápidamente se abre camino en tu corazón con sus diálogos auténticos y dramas identificables. Gracias a esto, surge la historia de alto concepto de Persona 5, que gira en torno a una pandilla de adolescentes que utilizan poderes sobrenaturales para robar los deseos de corruptos. adultos, se siente extrañamente arraigado, lo que le da al juego un atractivo duradero.

NieR: Automata (Image credit: Square Enix)

¿Por qué nos encanta? NieR: Automata no se trata solo de hacer grandes preguntas filosóficas, sino también de cortar robots en pedazos con una espada genial. En muchos sentidos, esta confluencia representa una de las mejores cosas de los JRPG, ya que permite a los jugadores explorar las facetas más duras de la condición humana a través de gloriosos escenarios exagerados.

Plataformas disponibles: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Ninguna lista de los mejores JRPG estaría completa sin NieR: Automata. NieR: Automata , una creación del autor Yoko Taro, sigue la historia de un grupo de androides a los que se les pide recuperar el planeta Tierra de un ejército de máquinas que hace mucho que invadió la superficie del planeta. Espere ingeniosos combates de acción en vivo salpicados de escenas asombrosas.

NieR Automata es todo menos predecible, su trama está llena de suficientes giros, vueltas y falsificaciones para mantener adivinando incluso al fanático más experimentado de JRPG. El título también profundiza en ricas profundidades filosóficas, planteando preguntas sobre el libre albedrío, la agencia humana y la moralidad, todo ello manteniendo ese estilo icónico de Yoko Taro.

Final Fantasy 14 (Image credit: Square Enix)

¿Por qué nos encanta? Final Fantasy XIV es famoso por su comunidad acogedora y su historia principal impresionantemente bien trazada. Es irónico que un MMO tenga una de las mejores historias para un jugador en la historia de los JRPG, pero los personajes memorables y los arcos argumentales inolvidables hablan por sí solos.

Plataformas disponibles: PS5, PS4, PC

Es posible que Final Fantasy XIV tenga la historia más sólida en esta lista de los mejores JRPG. A diferencia de cualquier otro juego aquí, Final Fantasy 14 es un MMO que ofrece años de contenido para nuevos jugadores. Aunque tarda en comenzar, la historia principal del juego es fantástica, teje hilos argumentales que llevan años de desarrollo y dota a sus personajes de toda la humanidad y el espíritu que respetarías de un Final Fantasy de primer nivel.

Final Fantasy XIV aborda algunos temas importantes a lo largo de sus cientos de horas de narración. Ambientada en un mundo de alta fantasía plagado de agitación política, la historia sigue a un elenco de personajes mientras desentrañan una conspiración apocalíptica que amenaza con desmoronar toda la creación. Es más, el héroe de esta historia es tuyo para personalizarlo y crearlo tú mismo, una característica que rara vez se ve en los JRPG. Ven a disfrutar de los cortes de pelo de anime, pero quédate con los conmovedores ritmos de la historia y los adorables personajes.

Xenoblade Chronicles 3 (Image credit: Monolith Soft)

¿Por qué nos encanta? Xenoblade Chronicles 3 no rehuye los aspectos más oscuros del conflicto y plantea grandes preguntas sobre por qué los seres humanos luchan y qué significa estar atrapado en un ciclo de violencia. Los seis personajes principales también son encantadores y hacen que sea fácil enamorarse del mundo del juego.

Plataformas disponibles: Nintendo Switch

Quizás el mejor JRPG de Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 3 cuenta la historia de un mundo atrapado en una guerra perpetua, por razones olvidadas hace mucho tiempo por la mayoría de los combatientes. No es necesario ningún conocimiento previo de la serie Xenoblade para disfrutar de la historia bien trazada o de los entornos asombrosos, pero el juego recompensa a los fanáticos de toda la vida con algún que otro huevo de Pascua.

El juego sigue a un elenco principal de seis personajes, todos los cuales tienen una gran química y cobran vida mediante interpretaciones de voz reflexivas y diálogos encantadores. El título aborda temas pesados, que van desde el dolor personal hasta el complejo militar-industrial . En lo que a nosotros respecta, es una compra obligada para los fanáticos de JRPG que poseen una Nintendo Switch.

Sea of Stars (Image credit: Sabotage)

¿Por qué nos encanta? Tan encantador como gentil, Sea of Stars es un homenaje a los días de los JRPG de 16 bits, pero ofrece un estilo de escritura moderno y consciente de sí mismo que divierte y encanta. Además de esto, el sistema de batalla es una agradable fusión de lo antiguo y lo nuevo, aportando un elemento de tiempo rápido a la fórmula tradicional por turnos.

Plataformas disponibles: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Sea of Stars es una joya independiente que ofrece una recreación amorosa de los JRPG de 16 bits de la década de 1990. Aunque todo el juego es un guiño a algunos de los mejores JRPG jamás creados, Sea of



Stars no se encadena innecesariamente al pasado. El último juego de rol de Sabotage Studio incorpora mejoras modernas en lo que respecta tanto a los sistemas de juego como a la narración. Lleno de diálogos ingeniosos que parecen inspirados en títulos como Undertale, Sea of Stars tiene una integridad que complacerá a los fanáticos de clásicos acogedores como Stardew Valley y Animal Crossing: New Horizons .

Es más, el juego ofrece un giro astuto en el combate por turnos, pidiendo al jugador que presione los botones en el momento para atacar y bloquear para obtener bonificaciones. Es un pequeño cambio, pero sirve para que las batallas sean mucho más complicadas, manteniéndote alerta mientras juegas. En nuestra reseña, Cat Bussell de TRG lo llamó "una aventura saludable llena de risas, peligros y giros".

Fire Emblem: Three Houses (Image credit: Intelligent Systems)

¿Por qué nos encanta? Fire Emblem: Three Houses es una clase magistral sobre cómo controlar el ritmo, captar tu atención y luego no soltarla nunca. Las batallas se dividen por el tiempo dedicado a conocer a tus soldados, lo que, a su vez, hace que los combates sean más emocionantes y desgarradores, ya que corres el riesgo de dañar a tus queridos estudiantes.

Plataformas disponibles: Nintendo Switch

Fire Emblem: Three Houses trae la estrategia a nuestra lista de mejores JRPG a lo grande. La serie Fire Emblem es antigua y siempre se ha centrado en batallas tácticas por turnos donde la amenaza de la muerte permanente se cierne sobre cada decisión. Los juegos de Fire Emblem consisten en aprender más sobre tus soldados y llegar a amarlos, a veces antes de que mueran trágicamente, dejándote con el corazón roto.

Three Houses eleva esto a 11, haciéndote asumir el papel de profesor en una academia militar. Entre batallas, entrenas a tus alumnos y formas vínculos con ellos, decidiendo cómo aprovechar mejor tu tiempo como profesor. A medida que juegas y se desarrolla la historia principal, te involucrarás emocionalmente en el amplio elenco de personajes del JRPG de estrategia. Incluso si desactivas la muerte permanente, algunas muertes no se pueden evitar, así que trae pañuelos.