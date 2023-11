Dónde comprar PlayStation Portal

A medida que nos aproximamos al fin de semana, la situación de disponibilidad de productos en el portal de PlayStation es preocupante. Se observa que las tiendas están prácticamente desabastecidas, e incluso se están presenciando nuevamente casos de revendedores que intentan aprovecharse de los consumidores, generando una situación similar a la escasez de existencias que experimentamos con la PlayStation 5 en el pasado. Algunos de estos revendedores han colocado anuncios en plataformas como Amazon y Walmart, y nuestro consejo es que te abstengas de involucrarte y no caigas en la tentación de contribuir a este ciclo perjudicial.

En lugar de eso, te sugerimos que tengas un poco de paciencia y que confíes en tiendas y enlaces de confianza, como los que se encuentran en esta página. Nunca se sabe, podría ocurrir que se cancelen pedidos, que existencias inesperadas aparezcan repentinamente, o que la fortuna te sonría y logres obtenerlo.

Como un recordatorio de por qué estamos tan emocionados con el Portal, creemos que para muchas personas, especialmente aquellas que juegan principalmente en PS5, el accesorio PlayStation Portal podría representar un avance significativo, proporcionando nuevas oportunidades y más tiempo de juego. Ya ha dejado una impresión duradera en mí, y puedes obtener más información en nuestro análisis completo del PlayStation Portal. Si aún estás indeciso y necesitas más orientación para determinar si este dispositivo es adecuado para ti, te invitamos a consultar nuestra guía sobre si deberías adquirir un PlayStation Portal, junto con nuestra comparación entre PlayStation Portal y Backbone One.

Además de las inminentes ofertas del Black Friday y el Black Friday de PS5, encontrar dónde adquirir un PlayStation Portal durante estas vacaciones podría ser uno de los aspectos más emocionantes de las rebajas de este año para los aficionados a los videojuegos.

A continuación, te presentamos una lista de todos los distribuidores y minoristas que vale la pena explorar en este momento. Sin embargo, si buscas una vista rápida, nuestra herramienta de búsqueda de precios te proporcionará la mejor tarifa, oferta y disponibilidad que puedas encontrar, justo debajo, antes de sumergirnos en los detalles.

Dónde comprar PlayStation Portal

Consultar existencias en Amazon No hay que perder de vista al gigante minorista en línea: si las existencias pueden reaparecer en cualquier lugar de forma rápida y repentina, éste es un lugar tan bueno como cualquier otro.

Comprobar existencias en Walmart Hasta hace muy poco, este era el minorista en el que había existencias y sus niveles de stock siguen yendo y viniendo, así que diríamos que no es mala idea echar un ojo a Walmart esta semana si prefieres comprar allí.

Comprobar existencias en Best Buy Nos han informado de que ya hay existencias en Best Buy, por lo que no hay que perderlo de vista, y desde luego en tu localidad, ya que parece que las tiendas locales tienen algunas unidades para comprar.

Consultar existencias en GameStop El minorista especializado en juegos tuvo existencias durante mucho tiempo y ha experimentado fluctuaciones en las últimas semanas, por lo que merece la pena marcarlo y vigilarlo.

Consultar existencias en PlayStation Direct La propia PlayStation Direct no tiene existencias ahora, pero recomienda a los fans que vuelvan al sitio a "principios de diciembre". Es de esperar que entonces haya más existencias, pero, como en el caso de PS5, siempre merece la pena actualizar la página mientras tanto, por si acaso.

Consultar existencias en Newegg En un momento dado, Newegg era la única tienda fuera de PlayStation Direct que aún tenía existencias, pero ahora también indica que el Portal está agotado. No obstante, vale la pena comprobarlo, al igual que todos estos minoristas.

Comprobar existencias en Target Target ha tenido en existencia, por lo que es un candidato que merece la pena vigilar dada la situación actual, aunque creemos que es más probable que uno de los minoristas mencionados consiga existencias primero.

Where to buy PlayStation Portal - UK

Consultar existencias en Amazon Las existencias del portal de PS han sufrido altibajos, sobre todo en las dos últimas semanas. Sin embargo, al igual que con los problemas de stock de PS5, vale la pena echar un vistazo a esta página, ya que puede cambiar muy rápidamente.

Consultar stock en Argos Es posible que tengas suerte con tu código postal y la disponibilidad por lo que todavía vale la pena intentarlo.

Así que ahí lo tienes, estos son los mejores sitios donde puedes probar ahora mismo a hacer un pedido anticipado de PlayStation Portal. Haremos todo lo posible por mantener la página actualizada para dirigirte a los mejores lugares en los que probar a medida que cambien los niveles de existencias.

