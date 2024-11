Precio Disney Plus: cuánto cuesta cada plan

El precio de Disney Plus ha cambiado mucho desde que el servicio se lanzó por primera vez en 2019. Hoy en día, hay dos puntos de precio diferentes para suscribirse al servicio que más o menos se reducen a si desea anuncios o una experiencia sin publicidad, siendo esta última más cara.

En 2022 se lanzó por primera vez en Estados Unidos un plan con publicidad, que más tarde se trasladó al Reino Unido, donde hay disponible un tercer plan de Disney Plus que ofrece una oferta más intermedia entre estándar y premium. Hasta marzo de 2024, los de Australia sólo tenían un plan de Disney Plus disponible, pero desde entonces también se ha puesto en marcha un nivel premium.

El último año ha visto muchas fluctuaciones en lo que respecta al precio de Disney Plus, ya que su plan más barato con publicidad llegó a todo el mundo. Pero a pesar de otra subida de precios en Estados Unidos en octubre de 2024, el gigante del streaming espera que su plan con publicidad, la represión del uso compartido de contraseñas de Disney Plus y los paquetes de Disney Plus atraigan a más suscriptores. Ese plan también parece estar funcionando, ya que alrededor del 30% de la base global de fans del streamer posee actualmente una cuenta con publicidad en septiembre de 2024.

Nuestro equipo de escritores está constantemente atento a los próximos cambios en el precio de Disney Plus, así que asegúrese de volver a consultar esta página para mantenerse al día con todas las últimas novedades. Si ya tienes una cuenta, asegúrate de consultar nuestra selección de las mejores películas y programas de Disney Plus para aprovechar al máximo tu suscripción.

Precios de Disney Plus en un vistazo

(Image credit: Disney / Becca Caddy)

La última subida de precios de Disney Plus se produjo el 17 de octubre de 2024 en Estados Unidos, cuando el precio del servicio se elevó por segunda vez en 12 meses, lo que obligó a los miembros a desembolsar 1-2 dólares más en Estados Unidos.

El plan con publicidad subió de 7,99 dólares al mes a 9,99 dólares al mes. Para renunciar a los anuncios, ahora pagará $ 15.99 al mes en lugar de la tarifa anterior de $ 13.99 al mes. En ese momento, se implementaron aumentos de precios similares en Hulu y ESPN Plus.

Un salto similar en el precio de Disney Plus se produjo el 17 de octubre de 2024 en el Reino Unido, donde el coste del plan Estándar (sin anuncios) subió de 7,99 a 8,99 libras al mes y el plan Premium pasó de 10,99 a 12,99 libras. El plan Estándar (con anuncios) se mantuvo sin cambios.

También llegó un aumento de precio a Disney Plus en México en junio de 2024 en forma de un nuevo nivel más caro. Esto significaba que, si los suscriptores querían seguir transmitiendo en 4K y Dolby Atmos, tenían que gastar 269 pesos mexicanos al mes (el nuevo plan estándar seguía teniendo el mismo precio de 179 pesos).

Disney Plus también introdujo una ofensiva global contra el uso compartido de contraseñas en septiembre de 2024, lo que significa que cualquier persona que no pertenezca al hogar del titular de la cuenta debe ser añadida como "Miembro Extra" a su suscripción o registrarse para obtener una nueva cuenta. Esto cuesta $ 6.99 adicionales al mes con anuncios y $ 9.99 sin anuncios.

En cuanto a los paquetes de Disney Plus, estos planes también experimentaron un aumento en los costos debido a los aumentos de precios. Esta es la lista de cuánto cuesta cada paquete en los EE. UU.:

Disney Bundle Duo Basic (Hulu con anuncios) pasó de $9.99 a $10.99

pasó de $9.99 a $10.99 Disney Bundle Duo Premium (Hulu sin anuncios) todavía cuesta $ 19.99

todavía cuesta $ 19.99 Disney Bundle Trio Basic (Hulu y ESPN con anuncios) pasó de $14.99 a $16.99

pasó de $14.99 a $16.99 Disney Bundle Trio Premium (Hulu sin anuncios y ESPN con anuncios) pasó de $24.99 a $26.99

pasó de $24.99 a $26.99 El paquete Disney Plus, Hulu, Max (con anuncios) todavía cuesta $ 16.99

todavía cuesta $ 16.99 El paquete Disney Plus, Hulu, Max (sin anuncios) todavía cuesta $ 29.99

Planes de Disney Plus de un vistazo

Only Murders in the Building is one of the best Hulu shows on Disney Plus. (Image credit: Disney)

Con la introducción del plan con publicidad en diciembre de 2022 en Estados Unidos y en noviembre de 2023 en el Reino Unido, Europa y Canadá, que añade 4 minutos de anuncios por cada hora de contenido, hay dos precios para quienes quieran suscribirse a Disney Plus en Estados Unidos.

El plan anual de Disney Plus sigue demostrando ser una de las mejores ofertas de streaming, ya que básicamente ofrece 12 meses por el precio de 10. Este es el caso también de los mercados internacionales (más información a continuación).

Precios internacionales de Disney Plus

Tras el despliegue más amplio de un plan con publicidad en Disney Plus, ahora hay tres niveles para elegir: Estándar con anuncios, Estándar y Premium.

El plan Estándar cuesta lo mismo que las tarifas anteriores, aunque solo obtendrá transmisiones de 4K si actualiza a Premium. Actualmente, en Australia y Nueva Zelanda, todavía solo tiene la opción de un plan sin publicidad.

How does the Disney Plus price compare to other streaming services?

New Marvel movie Deadpool and Wolverine is on Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Para tener una buena idea de cómo se comparan los precios de Disney Plus con los de sus competidores, hemos compilado una tabla que compara los planes sin publicidad de las plataformas más grandes.

Swipe to scroll horizontally Servicio de Streaming Tarifa sin anuncios Disney Plus $15.99 al mes Netflix $15.49-$22.99 al mes Max $16.99-$20.99 al mes Hulu $18.99 al mes Paramount Plus $12.99 al mes Apple TV Plus $9.99 al mes Peacock TV $11.99 al mes

¿Cómo se compara el precio de Disney Plus con el de Netflix?

One of the best Netflix shows Arcane is available to stream now. (Image credit: Netflix/Riot Games)

Con una biblioteca comparativamente escasa, pero repleta de franquicias comercialmente lucrativas y contenido de los principales estudios cinematográficos, Disney Plus parece estar preparado para rivalizar con Netflix como el servicio de streaming más popular del mundo.

Sin embargo, Netflix tiene casi el doble de suscriptores y casi cinco veces más contenido, con juegos como Arcane, Wednesday y The Night Agent que son grandes éxitos para el streamer.

Un plan básico de Netflix costará $ 6.99 al mes, que incluye dos transmisiones simultáneas de cualquiera de las mejores películas de Netflix y los mejores programas de Netflix en resolución HD. Una suscripción estándar cuesta $ 15.49 e incluye dos transmisiones simultáneas y resolución HD, mientras que un plan Ultra HD Premium de cuatro pantallas le costará $ 22.99.

¿Qué significa esto? Al menos en las guerras de precios, Netflix sale ganando con sus muy asequibles 6,99 dólares al mes para un plan con anuncios. En cuanto a la suscripción sin anuncios, Netflix es solo un poco más barato a $ 15.49 en comparación con los $ 15.99 de Disney Plus.

¿Quieres saber más sobre la batalla actual entre estos dos servicios? Hemos analizado Disney Plus vs Netflix: ¿quién ganará?

¿Cómo se compara el precio de Disney Plus con el de Prime Video?

The Rings of Power is one of the best Prime Video shows. (Image credit: Amazon Studios)

El servicio de video en línea del gigante en línea Amazon ha producido muchos grandes éxitos originales como The Rings of Power, The Boys y Fallout. Puede que no haya producido tantos éxitos de streaming como Netflix, pero puede presumir de una biblioteca mucho más profunda que su rival, con cuatro veces más películas y acceso a la televisión clásica de primera categoría. Solo en noviembre, Prime Video agregó más de 170 nuevas películas a su catálogo de contenido y hay más contenido de televisión gratuita que se asociará con PBS, luego de su reciente decisión de cerrar el servicio de transmisión gratuita Amazon Freevee.

Una sola membresía de Amazon Prime cuesta $ 14.99 por mes o $ 139 por año si elige pagar anualmente, lo que le permite transmitir contenido a dos dispositivos a la vez. Si bien esto puede parecer costoso en comparación con el precio de Disney Plus, también incluye la membresía de Amazon Prime, lo que le brinda acceso a envíos el mismo día o en un día en compras Amazon.com, además de almacenamiento de fotos y acceso a ofertas exclusivas en momentos como en Amazon Prime Day. Es mucho más que un servicio de streaming.

Echa un vistazo a las mejores películas de Prime Video y los mejores programas de Prime Video para ver qué más ofrece, así como todo lo nuevo en Prime Video este mes.

¿Cómo se compara el precio de Disney Plus con el de Max?

The Penguin has become a huge hit for Max. (Image credit: Macall Polay/HBO)

Max es la tentadora oferta bajo demanda de WarnerMedia. Alberga una deliciosa aglomeración de programas como El Pingüino, The Last of Us y The White Lotus. Mientras que Disney Plus apoya al Equipo Marvel, HBO Max es incondicionalmente el Equipo DC con personajes como The Peacemaker.

Recientemente rebautizado como 'Max' como conclusión de su fusión con Discovery Plus, Max ahora también es el hogar de un montón de programas de telerrealidad sin guión. Con él, tres nuevos niveles de precios máximos.

A partir de $ 9.99 al mes para su plan With Ads, su plan sin publicidad cuesta $ 16.99 al mes. Sin embargo, si quieres transmisiones en 4K, tendrás que estirarte hasta el nuevo plan Ultimate Ad-Free, que cuesta $ 20.99 al mes. Esto es diferente a Disney Plus, donde las transmisiones 4K están disponibles en todos los niveles. Sin embargo, con la inminente represión de Max contra el uso compartido de contraseñas, los precios también aumentarán si desea compartir su cuenta.

Para ver las mejores películas y programas de televisión de Max, se pueden ver, entre otros dispositivos: aplicaciones en iOS y Android, Apple y Android TV, PC y Mac a través del sitio web de HBO Max, así como en consolas como Xbox One y PlayStation 4. Y finalmente, también puedes obtener HBO Max en Roku y en Fire Stick.

¿Cómo se compara el precio de Disney Plus con el de Apple TV Plus?

Shrinking is one to watch on Apple TV Plus. (Image credit: Apple TV Plus)

Apple TV Plus es una utopía de programas de ciencia ficción, con series como Severance, Dark Matter y Silo convirtiéndose en grandes éxitos para el streamer. Se centra en la calidad más que en la cantidad, por lo que fue coronado como el servicio de streaming del año de TechRadar. No solo es el hogar de la ciencia ficción, sino que también alberga programas estelares como Ted Lasso, Bad Monkey, Shrinking y Slow Horses.

Tras un aumento de precio de su tarifa económica de 6,99 dólares, Apple TV Plus ahora cuesta 9,99 dólares al mes (99,99 dólares para un plan anual), que aún se las arregla para rebajar el precio de la mayoría de sus competidores sin anuncios y con transmisiones 4K como estándar. Simplemente ya no es tan barato como el plan económico con publicidad del tío Walt.

Disney Plus ofrece una gran cantidad de entretenimiento muy solicitado. Tiene un total de alrededor de 1,200 películas y programas de televisión, mientras que Apple TV Plus solo tiene 90. La diferencia puede parecer marcada. Pero Apple TV Plus produce en gran medida contenido completamente nuevo, y está acumulando gradualmente una biblioteca diversa y lograda de títulos, por lo que cancelamos Prime Video para Apple TV Plus este mes.

Mientras que Disney Plus tiene un atractivo de marca, los mejores programas de Apple TV Plus cuentan con celebridades de primera línea y una programación emocionante y original. Y, si aún no tiene suficiente contenido para satisfacer su apetito de VOD, al menos es una guarnición emocionante.

¿Cómo se compara el precio de Disney Plus con el de Hulu?

The Bear is a Hulu hit. (Image credit: Hulu)

A pesar de ser un servicio mayoritariamente propiedad de Disney, Hulu es, en cierto modo, un competidor de Disney Plus.

Con populares originales de Hulu como The Bear, Only Murders in the Building y American Horror Stories, el servicio a la carta también puede ser reforzado por el paquete Hulu with Live TV, que agrega más de 95 canales de televisión en vivo, incluidas transmisiones deportivas en vivo. Hulu tiene tres niveles de precios principales; una opción básica con publicidad de $ 7.99 al mes, un nivel mensual sin publicidad de $ 17.99 y el paquete Live TV mencionado anteriormente que comienza en $ 76.99.

La última opción puede parecer costosa, pero obtienes montones por ese precio, incluido el paquete completo de Disney Plus sin costo adicional. Eso incluye Disney Plus (obviamente), la biblioteca a la carta de Hulu de las mejores películas de Hulu y los mejores programas de Hulu, y ESPN Plus.

Por supuesto, también puede obtener el paquete desde $ 10.99 al mes sin los

¿Cómo se compara el precio de Disney Plus con otros servicios de streaming?

Disney Plus does not offer live sports streaming. (Image credit: Justin Casterline/Getty Images)

Disney Plus ha seguido ofreciendo un valor fantástico, rebajando el precio de Netflix, Amazon Prime y Max. Pero una cosa que le falta es acceso en vivo a sus propios canales de televisión, como Freeform o Disney Junior. Por lo tanto, si está buscando principalmente un reemplazo de cable en línea, sería prudente consultar los siguientes proveedores OTT. Cada uno ofrece una prueba gratuita de diferentes duraciones a los nuevos suscriptores.

Por $ 72.99 al mes, YouTube TV tiene un plan único que le brinda 85 canales o más según su ubicación, en noticias, deportes, entretenimiento y TV para niños. Además, tiene la inimitable función Unlimited Cloud DVR. Pero aún más completo es FuboTV. El plan Pro de $ 74.99 ofrece más de 154 canales, un tercio de los cuales están relacionados con los deportes. Y puedes pagar para agregar extras como Showtime ($ 10.99 al mes) o International Sports Plus si quieres más.

Pero si esas tarifas mensuales lo golpean duramente en el saldo bancario, entonces Sling TV es una excelente alternativa de bajo costo. En primer lugar, elija un paquete básico en función de sus preferencias televisivas. Sling Blue ofrece más de 40 canales, en su mayoría redes de noticias y entretenimiento como A&E, CNN, FX y Comedy Central, mientras que Sling Orange tiene menos canales, pero incluye Freeform, propiedad de Disney, las redes ESPN y Disney Channel. Ambos cuestan desde $ 40 al mes, aunque por un cargo adicional puede agregar canales individuales o paquetes adicionales temáticos.

¿Qué puedes ver en Disney Plus?

Inside Out 2 is one of the highest grossing animated movie. (Image credit: Disney)

Best movies and shows on Disney Plus Para obtener más información sobre lo que vale la pena ver en Disney Plus, visita nuestras mejores películas de Disney Plus y las mejores guías de programas de Disney Plus.

Disney Plus tiene una excelente relación calidad-precio con su gran cantidad de contenido que incluye películas clásicas de Disney y Pixar como Inside Out 2, expansiones de Marvel como Agatha All Along y Moon Knight, así como una variedad de nuevas películas y programas de televisión de Star Wars originales como The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Skeleton Crew y Andor.

Con documentales perspicaces de National Geographic, como Free Solo y Endurance, que también forman parte de su biblioteca, los mercados internacionales también están impulsando que el servicio sea más que solo cosas para niños.

Los suscriptores fuera de los EE. UU. obtienen acceso al centro de Star. Esto hace que se añadan nuevos títulos de Hulu cada mes, que son perfectos para cuando quieres algo un poco más descarnado que el contenido limpio y reluciente del que Disney es sinónimo, y todo ello a un precio de Disney Plus increíblemente bueno.

Precio de Disney Plus: FAQs

Agatha All Along is available to stream on Disney Plus. (Image credit: Disney Plus)

¿En qué países puedo registrarme en Disney Plus? Inicialmente, podías registrarte en Disney Plus en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos cuando se lanzó en noviembre de 2019. Luego se expandió a Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa antes de llegar a Japón y América Latina. Ahora está disponible en más de 106 países.