Las medidas contra las cuentas compartidas de Disney Plus empiezan en junio, pero puede que no te afecten de inmediato

Disney Plus users won't be able to share their accounts with people who live in separate households soon.

¡Es oficial! A partir de junio ya no podrán compartir cuentas de Disney Plus, pero tranquilos, puede que no les afecte de inmediato.

En declaraciones a la CNBC, Bob Iger, Consejero Delegado de Disney, ha confirmado que los suscriptores de Disney Plus no podrán compartir su cuenta con nadie que viva en otro hogar a partir de mediados de 2024. Se trata de un ligero cambio con respecto a la última información que recibimos sobre la restricción de contraseñas de Disney Plus, ya que Disney sugirió previamente (el 7 de febrero) que sus normas contra el uso compartido de contraseñas entrarían en vigor a principios de 2024.

Sin embargo, al igual que Netflix, que introdujo sus propias medidas contra el uso compartido de cuentas en mayo de 2023 (para más información, lea nuestro artículo sobre el uso compartido de contraseñas en Netflix), Disney no pondrá en marcha su plan en todo el mundo en junio. De hecho, Iger reveló que se introduciría en países seleccionados en menos de dos meses (en el momento de escribir estas líneas) antes de expandirse globalmente a finales de 2024.

"El uso compartido de contraseñas está [en camino]", dijo. "En junio, lanzaremos nuestra primera incursión real en el uso compartido de contraseñas en unos pocos mercados, pero luego crecerá significativamente con un despliegue completo en septiembre".

No está claro qué países se verán afectados primero por la restricción de contraseñas de Disney Plus. Si la historia sirve de indicación, yo esperaría que Canadá, España y algunos países de América Latina - los primeros lugares en los que se introdujo la represión del uso compartido de cuentas de Netflix a principios de 2023 - sean igualmente afectados por Disney con su despliegue inicial de represión de contraseñas. Para más detalles cuando los tengamos, mantente atento a nuestro centro de compartición de contraseñas de Disney Plus.

¿Cómo funcionará el uso de cuentas compartidas de Disney Plus?

You should really watch the hugely popular Shogun series before Disney Plus' password crackdown begins. (Image credit: FX Networks)

Entonces, ¿por qué Disney Plus se une a Netflix en el tren de la prohibición de compartir contraseñas? En resumen, todo tiene que ver con las finanzas de la empresa. Es bien sabido que Disney ha estado perdiendo dinero recientemente; de hecho, como se ha revelado en las llamadas a los inversores y en los informes trimestrales de ganancias de los últimos años, Disney ha *ejem* sentido el coste de meterse en el sector del streaming, en rápida expansión.

Es una de las principales razones por las que Iger, que se jubiló en diciembre de 2021, volvió a dirigir el barco menos de un año después de que le sucediera Bob Chapek. Como señaló Iger en su entrevista más reciente en la CNBC: "Las pérdidas eran de 4.000 millones de dólares al año; claramente, eso no era sostenible ni aceptable". Desde su regreso, Disney ha dado un giro a su suerte financiera, registrando una pérdida mucho menor de 137 millones de libras en el periodo de tres meses comprendido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Iger sugiere que Disney volverá a ser rentable también a finales de año.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Qué tiene que ver todo esto con la restricción de contraseñas de Disney Plus? Como ya ha demostrado Netflix, impedir que la gente comparta sus cuentas entre hogares impulsa el crecimiento de suscriptores. En enero de 2024, Netflix tenía 260,28 millones de usuarios, más de 22 millones más que seis meses antes. Este aumento de nuevos usuarios se debe a la prohibición de compartir cuentas, cuya puesta en marcha provocó inicialmente un descenso de usuarios. De hecho, la prohibición de compartir contraseñas de Netflix tuvo un comienzo terrible, ya que los aficionados cancelaron sus suscripciones para tratar de demostrar que el mejor servicio de streaming del mundo se equivocaba al poner en marcha un plan de este tipo.

The Bear is another terrific show you'll want to stream on Disney Plus and Hulu before the account sharing ban starts. (Image credit: Hulu)

Sin embargo, la confianza de Netflix en que los usuarios volverían no iba desencaminada. La campaña de descifrado de contraseñas de Netflix empezó a funcionar apenas un mes después de su puesta en marcha. Cuatro semanas después, la campaña seguía teniendo éxito y su base de abonados seguía creciendo. Esto, a su vez, dio lugar a un aumento de los ingresos, lo que reforzó sus márgenes de beneficio.

Con uno de sus mayores rivales del entretenimiento beneficiándose de su propio plan de bloqueo de cuentas compartidas, era inevitable que Disney introdujera su propio plan para sus dos plataformas de streaming. Así es, Disney Plus no es el único servicio propiedad de Disney que impedirá a los usuarios compartir cuentas entre hogares: Hulu también se unirá a Netflix y Disney Plus en la represión del uso compartido de contraseñas.

Si has estado esperando para ver en streaming algunos de los mejores programas y películas de Disney Plus, mi consejo es que empieces a trabajar en tu catálogo de fondo de inmediato. Junio no está tan lejos y, aunque se te conceda un aplazamiento de la ejecución y no te afecten las medidas represivas hasta septiembre, ya estamos a una cuarta parte del año 2024, así que septiembre llegará antes de que te des cuenta. Así que ponte a ver esos proyectos de Marvel y Star Wars que has estado posponiendo cuanto antes.