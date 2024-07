¿Listo para ver Deadpool & Wolverine? Te recomendamos veas antes estas 3 pelis de Marvel y los X-Men.

Como habrás notado, Deadpool & Wolverine se estrena esta semana (en México ya se estrenó) y es un gran éxito. La quinta película de Marvel de este año trae consigo un montón de expectativas por parte de los fans de este chistoso rompedor de la cuarta pared, y literalmente me dirigiré al cine IMAX para verla tan pronto como termine este artículo.

Si, como nosotros, quieres asegurarte de disfrutar al máximo del "mercenario bocazas" (como lo llaman en España) y su amigo divertidamente intenso, es posible que quieras ver primero estas tres películas en Disney Plus. Porque dos cosas son seguras: habrá muchas referencias y nadie tiene tiempo para ver todas las películas de X-Men y Marvel relevantes antes de llegar al cine esta semana.

Deadpool

Deadpool | Official HD Trailer #1 | 2016 - YouTube Watch On

Lo sabemos: es obvio. Pero si bien es absolutamente posible disfrutar de Deadpool y Wolverine en sus propios términos, la primera película de Deadpool es tan divertida que es un placer absoluto volver a verla una y otra vez. Nos brinda la historia completa del origen de Wade Wilson, un romance muy conmovedor y trágico y un montón de gags visuales.

Logan

Logan | Trailer 2 [HD] | 20th Century FOX - YouTube Watch On

La décima película de los X-Men y la última entrega de la trilogía de Wolverine es bastante oscura y se parece más a un western trágico que a un festival de peleas con efectos especiales de colores brillantes. Es la película de superhéroes como arte, Los imperdonables con garras de adamantium, y la descripción "No es país para viejos X-Men" lo resume de manera hermosa. Y esa seriedad, ese peso, esa sensación de ser "una película importante" prepara a Wolverine para la tontería y la burla de Deadpool vs Wolverine.

Deadpool 2

Deadpool 2 | Official HD Trailer #2 | 2018 - YouTube Watch On

La segunda película de Deadpool y su divertidísima versión para toda la familia con Fred Savage no es tan buena como la primera. Pero hay un montaje de superhéroes volando que es realmente una de las cosas más divertidas que he visto en un cine, y esa sección me hizo reír tanto y de manera tan incontrolable que pensé que me iban a echar de la película. Es gloriosamente tonta, hace un trabajo maravilloso al mostrar cómo los otros X-Men ven a nuestro antihéroe y es exactamente el amuse bouche que necesitas antes de ir a ver la tercera entrega esta semana.