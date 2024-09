Por fin fue presentada la consola PS5 Pro. Te dejamos todas sus características, especificaciones, precio y diseño

La PS5 Pro ha sido confirmada por Sony y revelada en una presentación técnica de PlayStation 5 dirigida por Mark Cerny el 10 de septiembre.

La presentación solo duró poco menos de diez minutos, pero vimos una imagen completa de la consola, obtuvimos una fecha de lanzamiento, una fecha de pedido anticipado, un precio y algunas de las mayores especificaciones y mejoras que ofrecerá la consola.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre la PlayStation 5 Pro en un solo lugar para que tengas toda la información a mano. Es un momento emocionante para considerar actualizar la PS5 o la PS5 Slim de lanzamiento y hay mucho para leer y aprender.

PS5 Pro: directo al grano

¿Qué es? La consola de mitad de generación que reemplaza a PlayStation 5

La consola de mitad de generación que reemplaza a PlayStation 5 ¿Cuánto costará? $699,99 dólares (precio para México aun no ha sido revelado)

$699,99 dólares (precio para México aun no ha sido revelado) ¿Cuándo se estrenará? 7 de noviembre de 2024

7 de noviembre de 2024 ¿Cuáles serán sus mejoras? Un aumento del 45 % en la GPU, un SSD de 2 TB, tecnología de mejora de escala impulsada por IA llamada PlayStation Spectral Super Resolution y trazado de rayos mejorado.

PS5 Pro: fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento de PS5 Pro se ha confirmado para el 7 de noviembre de 2024. Al momento de escribir este artículo, faltan aproximadamente dos meses.

También nos enteramos de que los pedidos anticipados de PS5 Pro comenzarán el 26 de septiembre, es decir, dentro de solo dos semanas aproximadamente para aquellos interesados en comprometerse con anticipación.

PS5 Pro: Precio

Se ha revelado el precio de la PS5 Pro y comenzará desde $ 699,99 dólares (el precio para México aún no se ha revelado)

Decimos "desde el principio" porque el precio de la PS5 Pro tiene dos grandes inconvenientes. El primero es que la consola no viene con una unidad de disco por defecto, por lo que tendrás que comprarla por separado. Y, al igual que con la PS5 Slim, lo mismo ocurre con el soporte vertical, que también te seguramente será algo caro

Todo esto se suma para obtener un dispositivo de alta calidad y alto precio, pero que ofrecerá una experiencia de primera calidad, afirma Sony.

PS5 Pro: Especificaciones

No conocemos todas las especificaciones de PS5 Pro tras la presentación técnica de Mark Cerny, pero se pueden llenar algunos vacíos.

GPU mejorada con un 67 % más de unidades de cómputo y una memoria un 28 % más rápida, lo que da como resultado una renderización un 45 % más rápida

Trazado de rayos avanzado

Mejora de escala impulsada por IA conocida como PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Unidad de estado sólido de 2 TB

Mejora de juego para PS5 Pro

Unidad de disco opcional

Compatibilidad con juegos VRR y 8K

Es una pena que Sony no haya revelado todos los detalles sobre cada componente principal de la PS5 Pro, lo anterior nos da una imagen muy clara de las actualizaciones que se ofrecen.

Mark Cerny habló de los "tres grandes" en lo que respecta a liberar más potencia gráfica de la PS5 Pro. Estos fueron la tarjeta gráfica mejorada, el trazado de rayos avanzado y el escalado impulsado por IA conocido como PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Estas especificaciones permitirán que los juegos se ejecuten a resoluciones más altas, sean más detallados, presenten más y mejores efectos de iluminación y sombras, y se ejecuten a velocidades de cuadros más altas de manera mucho más consistente y estable.

El SSD de 2 TB de la PS5 Pro es una mejora de especificaciones muy bienvenida. Esto permitirá que se puedan instalar y jugar muchos más juegos de PS5 directamente desde el almacenamiento de la consola. Es probable que sea más grande debido a que los juegos mejorados tienen tamaños de archivo más grandes y al hecho de que la PS5 Pro es una consola solo digital por defecto.

Lo que nos lleva a la unidad de discos Blu-ray 4K UHD opcional, que se confirmó que será una característica opcional de la PS5 Pro. Esto dolerá un poco para aquellos entusiastas que quieran la consola de mayor rendimiento y tengan grandes colecciones de juegos físicos, ya que necesitarán desembolsar algo de dinero extra.

También hay Wi-Fi 7, lo que hará una gran diferencia, especialmente considerando el comienzo totalmente digital de la vida de una PS5 Pro, y Sony afirma que los juegos 8K, junto con VRR, también serán compatibles.

Actualizaremos esta página tan pronto como podamos con más especificaciones y detalles cuando se confirmen.

PS5 Pro: Últimas noticias y rumores

PS5 Pro anunciada y revelada oficialmente por Sony

Sony ha revelado oficialmente la consola PS5 Pro , confirmando su existencia, así como una serie de características sobre la actualización de mitad de generación, como especificaciones, diseño y capacidades.

Sony parece confirmar accidentalmente el anuncio de la PS5 Pro antes de la presentación técnica

Se subió un video no listado a YouTube y algunos fanáticos con ojos saltones notaron que se titulaba "PS5 Pro" por un corto tiempo antes de que lo modificaran. Si bien todavía no podemos estar realmente seguros, esta es una pista tan buena como cualquier otra de que, sí, estamos a punto de descubrir la consola PS5 Pro.

Confirmada la presentación técnica de PlayStation 5 para el 10 de septiembre, presentada por Mark Cerny

Parece que ahora estamos a solo unas horas de una posible (¿probable?) presentación de la PS5 Pro (al momento de escribir esto) ya que Sony ha anunciado que mañana 10 de septiembre tendrá lugar una presentación técnica de la PlayStation 5, organizada por el arquitecto principal Mark Cerny. Después de constantes filtraciones y rumores en las últimas semanas, parece extremadamente probable que este sea el anuncio y podamos ver más de cerca el futuro de la PS5.

Sony parece confirmar la existencia y el diseño de una nueva obra de arte para el aniversario de PlayStation, o al menos adelantarlo

El diseño que Sony ha utilizado para promocionar el próximo 30.º aniversario de la primera consola PlayStation parece al menos adelantar el diseño de la PS5 Pro y, potencialmente, confirmar su existencia. Parece la primera vez que Sony hace un guiño oficial a la tan rumoreada y publicitada consola de mitad de generación, y el diseño parece increíblemente parecido a una filtración de 'Billbil-kun' (ver más abajo).

Información filtrada sobre el diseño podría darnos el primer vistazo a la PS5 Pro

Nueva información del confiable filtrador 'Billbil-kun', publicada en el blog del sitio de lenguaje francés dealabs , posiblemente confirme cómo se vería la PS5 Pro. El filtrador afirma haber visto el empaque de la PS5 Pro y afirma que insinúa que la nueva consola podría tener mucho en común con el modelo PS5 Slim.

Nuevos rumores sugieren que la PS5 Pro podría tener 2 TB de almacenamiento y podría funcionar de manera mucho más silenciosa y fría que la consola base

Moore's Law is Dead, un experto de la industria, afirma haber visto un kit de desarrollo de PS5 Pro y afirma además que el kit de desarrollo tenía 2 TB de almacenamiento , aunque esto no significa automáticamente que la unidad de consumo lo tendrá. También señaló que parecía tener el mismo enchufe de alimentación, por lo que no se está llevando al límite ni se está consumiendo una gran cantidad de energía, y podría indicar una máquina que funcionará de manera mucho más silenciosa y a menor temperatura en comparación con el modelo base.

La PS5 Pro sigue en camino de lanzarse a fines de 2024 y podría costar bastante dinero

Según informes recientes , la PS5 Pro todavía está programada para salir este año y podría costar alrededor de $600 en el lanzamiento. Este informe provino del comentarista Jeff Grubb, quien también dijo que probablemente habrá una presentación State of Play en septiembre, pero no dijo si esta incluiría el anuncio de la PS5 Pro.

Las últimas especificaciones rumoreadas de la PS5 Pro sugieren un gran salto en potencia

Según nuevos documentos filtrados sobre la consola PS5 Pro, los expertos en tecnología de juegos Digital Foundry informaron que su GPU podría ser enormemente más poderosa que la consola base, por un factor de hasta 227% en términos de aumento de teraflops.

Según se informa, la PS5 Pro se centrará en el trazado de rayos y Sony pedirá a los desarrolladores que preparen los juegos para la optimización

Según se informa , Sony ha estado pidiendo a los desarrolladores que preparen sus juegos para la PS5 Pro , tanto los juegos existentes lanzados como los títulos en desarrollo. Aparentemente, el gigante tecnológico está preparando una etiqueta "Trinity Enhanced" (en referencia al nombre en código interno de la PS5 Pro) para indicar que un juego ha sido optimizado para la próxima PS5 más potente.

La PS5 Pro podría ofrecer una importante actualización de GPU según una filtración "precisa"

Según Tom Warren de The Verge y su presunta vista de la documentación de desarrollo , Sony se está preparando para un aumento del 10% en la velocidad de la CPU para la PS5 Pro, pero un enorme aumento del 45% en la potencia de la GPU de la Pro.

PS5 Pro: ¿Deberías esperar?

En este momento, con la presentación técnica de PlayStation 5 que tendrá lugar hoy, 10 de septiembre, recomendamos absolutamente esperar. Esta presentación es casi con certeza la revelación de la PS5 Pro y, de ser así, es probable que escuchemos mucha más información para que puedas escuchar más sobre el tipo de actualización que ofrece y el salto en especificaciones que podría representar con respecto a la PS5 "normal". Si estás indeciso al respecto, entonces, ahora mismo, vale la pena esperar para escuchar la presentación y obtener más detalles.

Sin embargo, en términos más generales, la cuestión de si es mejor esperar a que llegue la PS5 Pro antes de saltar al mundo de la PlayStation 5 puede estar en la mente de muchos en el período previo al inevitable lanzamiento de la consola. Sin embargo, francamente, esto dependerá de sus necesidades, deseos y anhelos específicos en lo que respecta a las consolas de juegos.

Si has esperado a que se completara la biblioteca de juegos de la PS5 y solo te interesa encontrar una forma de jugar a esos juegos existentes, entonces la PS5 "básica" o estándar o la PS5 Slim serán más que suficientes para ti. Es una consola espléndida que ofrece una gran cantidad de características atractivas y medios para aprovechar al máximo los juegos, y los presenta de manera hermosa. También estamos viendo caídas de precio semirregulares ahora, dado que la consola tiene casi cuatro años (al momento de escribir esto), por lo que probablemente puedas ahorrar dinero en el proceso.

Este último punto es particularmente pertinente en vista de lo que probablemente será un precio relativamente alto para la PS5 Pro. Algunos de los últimos rumores apuntan a una consola que costará más de $600, tal vez incluso $700, por lo que si tienes un presupuesto limitado, una PS5 estándar o una PS5 Slim por menos de $500 te ofrecerán una gran relación calidad-precio en comparación.

Si quieres la consola con el mejor rendimiento (un enfoque legítimo, que comparto yo) y buscas la mejor experiencia y presentación de juegos posibles, definitivamente vale la pena esperar a la PS5 Pro. Si no tienes una PlayStation 5 ahora, entonces no deberías tener que esperar muchos meses para tener la oportunidad de obtener algo aún más poderoso y, por lo que dicen los rumores, la PS5 Pro será un salto muy atractivo en cuanto a especificaciones.

PS5 Pro: Preguntas frecuentes

¿Realmente necesitamos una PS5 Pro? Técnicamente, no, pero en el futuro, es posible que veamos a los desarrolladores enfrentarse a más obstáculos debido al envejecimiento del hardware de la PS5, lo que da lugar a notables concesiones en los juegos, como velocidades de cuadro o resoluciones más bajas. Una PS5 Pro podría revitalizar muchos juegos antiguos si se mejoran como vimos en la PS4 Pro, y la potencia adicional debería garantizar que los títulos más nuevos tampoco se vean perjudicados.

¿La PS5 Pro soportará 8K?

No hace mucho tiempo que Sony aparentemente comenzó a eliminar el logotipo "8K" del empaque de la PS5, lo cual era una especificación o característica de la consola que siempre parecía un poco exagerada.

Sin embargo, ¿podría Sony estar "guardando" el logotipo de 8K para una PS5 Pro? Tal vez, pero parece que una consola de mediados de generación que sea capaz de reproducir juegos en 8K nativos o "adecuados" es un gran salto. Nuestra suposición honesta en esta etapa sería que no podrá reproducir en una resolución real de 8K.

Por supuesto, para ser claros, y al igual que cualquier otra consola doméstica en la actualidad, puedes usar una PS5 o cualquier futura PS5 Pro con un televisor 8K, simplemente no será una imagen 8K real.

¿La PS5 Pro tendrá mejores gráficos que la PS5?

Esta es una gran pregunta que llega al núcleo de si valdría la pena actualizar de la PS5 a la PS5 Pro cuando salga.

En términos generales, siempre que sale una consola más potente (ya sea un salto generacional o una actualización a mitad de generación), los juegos suelen tener un mejor aspecto y la ventaja de tener mejores gráficos. Los "gráficos" se presentan de varias formas, ya sea calidad general, fidelidad fotorrealista, aumento de la velocidad de fotogramas o incluso cosas específicas como reflejos, iluminación y precisión del humo. Esperamos que la PS5 Pro ofrezca una mejora en todos esos elementos, especialmente en el trazado de rayos, que potenciará la reproducción en tiempo real de la iluminación y los reflejos (conocidos por consumir energía y recursos) sin comprometer la calidad general ni el rendimiento.