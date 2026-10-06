Los gigantes de la IA, en la mira de los bots de scraping: ChatGPT y Perplexity entran por primera vez en la lista de los sitios web más afectados por el scraping

Las empresas están monitoreando la IA a medida que los consumidores cambian hacia patrones de compra impulsados por inteligencia artificial.

Las redes sociales también son un área importante para monitorear las tendencias de los consumidores.

Los canales minoristas convencionales, como Walmart y eBay, han caído.

Las plataformas de IA se han vuelto sinónimo de extraer información de otros sitios web, pero no todos los días se escucha que los propios sitios de IA se conviertan en objetivos. Sin embargo, la última investigación de Decodo reveló precisamente eso, ya que ChatGPT y Perplexity aparecen entre los cinco primeros.

Decodo sostiene que esto marca un cambio fundamental en lo que las organizaciones buscan actualmente en la web. "Hace dos años, las empresas rastreaban la web para saber qué estaba buscando la gente", señaló el CEO Vaidotas Juknys.

"Ahora rastrean las plataformas de IA para saber qué se les está diciendo a las personas. El caso de uso de la recopilación de datos está cambiando".

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Las plataformas de IA como ChatGPT están siendo objeto de scraping

Además de las plataformas de IA, Decodo descubrió que siete de los 10 sitios principales son en realidad nuevos participantes, mientras que solo TikTok (en el primer lugar), Google (segundo lugar) y Amazon (octavo lugar) volvieron a aparecer como reincidentes.

ChatGPT, en tercer lugar, representó el 14% de la actividad observada por el análisis, lo que podría deberse a que las empresas están comprobando cómo la herramienta de IA posiciona sus productos frente a los de la competencia, monitoreando cómo describe a la compañía, midiendo la frecuencia con la que menciona la marca, registrando las citas de ChatGPT y más.

Perplexity representó el 10% de los datos, lo que la colocó en el quinto lugar, mientras que TikTok registró la mayor cantidad de scraping, con casi uno de cada cinco casos (18%).

Pero con varios de los sitios que aparecieron entre los 10 primeros en 2025 fuera de la lista, incluidos Walmart, eBay y Airbnb, los datos de Decodo muestran mucho más que el simple crecimiento de la IA. También son un indicador mucho más amplio de cómo y dónde compran los consumidores, incluyendo la IA y las redes sociales.

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De cara al futuro, la compañía también anticipa que Gemini y Copilot podrían aparecer entre los 10 primeros del próximo año. Pero, como muestra de un cambio todavía mayor, Decodo también predice que los agentes de IA podrían reemplazar a los humanos a la hora de iniciar estos procesos de scraping.

"El próximo año, los agentes podrían ser quienes tomen las decisiones en lugar de simplemente leer las respuestas", añadió Juknys.

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