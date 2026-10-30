The Gundam Base regresa a la CDMX por segundo año consecutivo

¡Es oficial! The Gundam Base llega a México por segundo año consecutivo para ofrecer una experiencia única a los fans.

Cabe mencionar que en The Gundam Base podrás encontrar piezas únicas de Gunpla, más de 40 máquinas de Gashapon; además, por primera vez, estará disponible un IchibanKuji de Gundam y los clásicos de Banpresto.

"The Gundam Base es un punto de encuentro para todos los fans de la saga de Gundam y está diseñada bajo la filosofía: comprar, descubrir y construir. En 2025, Bandai Namco decidió impulsar The Gundam Base Pop-Up World Tour, una gira internacional para celebrar el 45° aniversario de Gunpla y llevar esta experiencia a más de 20 ciudades alrededor del mundo incluyendo París, Londres, Sídney, Singapur, Kuala Lumpur, Chicago, Barcelona, Vancouver, Bangkok, Ciudad de México entre otras ciudades estratégicas", comentó César Muratalla, director Comercial de Bandai Namco México.

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Una experiencia creada para la creciente comunidad Gunpla en México

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Bandai Namco) (Crédito de la imagen: Bandai Namco) (Crédito de la imagen: Bandai Namco) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Para esta segunda edición, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que combinará una selección especial de artículos exclusivos de The Gundam Base, productos de evento disponibles por tiempo limitado, exhibiciones icónicas, actividades interactivas y espacios diseñados para celebrar la cultura Gunpla. Además, los visitantes encontrarán modelos altamente buscados por la comunidad, incluyendo el MG 1/100 Gundam Exia, MG 1/100 Gundam Astray Red Frame Kai, HG 1/144 Gundam Double X y HG 1/144 Booster Bed for νGundam, entre muchos más.

La experiencia estará acompañada por exhibiciones temáticas y las emblemáticas estatuas del RX-78-2 Gundam y Nu Gundam, que acercarán a los visitantes cada vez más a la franquicia y convertirán cada recorrido en una experiencia digna de compartir.

Laboratorio de armado

Durante los fines de semana, los asistentes podrán experimentar el proceso de armado de su primer Model Kit de Gunpla; el espacio contará con mesas disponibles para armar una figura y ofrecerá a los builders un lugar para hacer comunidad y disfrutar de una de las partes más representativas de la cultura del modelismo.

Compromiso social

Además, la tienda contará con una estación de reciclaje activa para recolectar el plástico generado por los runners de Gunpla y las cápsulas vacías de Gashapon. Los asistentes están invitados a llevar los runners y cápsulas que tengan en casa para depositarlos en los contenedores especiales. Todo el material será entregado al Banco de Tapitas, organización que transforma este plástico en recursos directos para el tratamiento de niños con cáncer.

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De esta forma, The Gundam Base se convierte en la pop-up especializada en Gunpla de Bandai Spirits, creada para acercar a los fans a este universo a través de modelos, productos de colección, exhibiciones y experiencias relacionadas con el modelismo.

Esta propuesta integral de compra, descubrimiento y armado será un espacio dedicado tanto a los coleccionistas experimentados como a quienes se acercan por primera vez. El acceso será gratuito y se podrá visitar a finales de este año; en los próximos días se comunicará la fecha oficial de apertura.