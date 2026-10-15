ASUS ROG Xbox Ally X20 llega a México: precio, disponibilidad y todo lo que necesitas conocer

¡La espera terminó! La nueva ROG XBOX Ally X20 ya está disponible para su compra en México, ¿estás listo para disfrutar de tus juegos favoritos en donde quieras?

Esta consola portátil, que es a la vez un homenaje a los videojuegos de hace dos décadas y una visión de lo que está por venir, cuenta con un chasis negro translúcido y una estructura interna en un vibrante color dorado. La nueva XBOX Ally X20 incorpora la nueva pantalla Nebula HDR de ROG, con un panel OLED de 7.4 pulgadas, así como el procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, que ofrece una gran potencia para los videojuegos. Con una serie de actualizaciones de software que mejoran la experiencia del usuario, la ROG XBOX Ally X20 está lista para jugar en cualquier lugar.

La XBOX Ally X20 es una evolución y un homenaje a todo lo que hizo especial a la ROG XBOX Ally original. Con un chasis de plástico negro translúcido, evoca una época distintiva de los videojuegos que los veteranos recordarán con cariño. Esta translucidez también permite echar un vistazo bajo la carcasa al renovado sistema de enfriamiento de alto rendimiento y al increíble chip portátil de AMD, con solo un atisbo de la estructura interna con detalles dorados.

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Diseñada exclusivamente para el 20.º aniversario de la fundación de Republic of Gamers en 2006, esta edición especial de la XBOX Ally X20 sin duda lucirá increíble en cualquier colección. Los gamers pueden elegir su configuración perfecta y celebrar los 20 años de ROG.

Equipada con sensores magnéticos TMR en los joysticks, diseñados para reducir significativamente la posibilidad de desviación de la palanca y con una zona muerta ajustada del 3%, la XBOX Ally X20 ofrece a los jugadores precisión milimétrica sin el efecto de “snapping” de cuatro ejes gracias a un nuevo algoritmo. Una gran ventaja para los profesionales de los juegos de lucha, la XBOX Ally X20 cuenta con un D-pad transformable que puede cambiar sin problemas de movimiento de cuatro direcciones a ocho, sin necesidad de herramientas. Los botones frontales se han diseñado para quedar al ras del chasis cuando se presionan por completo y, al combinarse con una fuerza de accionamiento más ligera, ofrecen una respuesta fluida. Los nuevos agarres recubiertos de goma aumentan el control y la comodidad durante sesiones prolongadas, y los gatillos de impulso brindan retroalimentación háptica envolvente para que cada acción se sienta precisa.

El bundle ROG XBOX Ally X20 también incluye un par de lentes de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20. Ya sea en casa o en cualquier lugar, estas gafas mejoran la inmersión en los juegos con una pantalla virtual de 171 pulgadas a 4 metros. El campo de visión de 57° cubre el 95% del área de visión enfocada, y la pantalla Micro-OLED ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz con un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0.01 ms. El seguimiento nativo de 3DoF permite que la pantalla siga los movimientos de la cabeza, y el Modo Ancla la mantiene fija en un lugar durante el juego. Acompañadas de un Killswitch personalizado de dbrand para ROG XBOX Ally X20 con una carcasa exclusiva y tapas para los joysticks, además de un estuche protector Pelican personalizado con espacio para todos los accesorios del paquete, este es un verdadero artículo de coleccionista.

(Image credit: Asus)

Rendimiento increíble

La ROG XBOX Ally X20 también cuenta con mejoras internas. Su sistema de enfriamiento se ha rediseñado para dirigir el flujo de aire a través de tres vías principales: detrás del panel OLED, hacia las aletas del disipador de calor y directamente al procesador. Este enfoque triple mantiene bajas las temperaturas de los componentes, al tiempo que conserva una temperatura agradable en las empuñaduras, lo cual es fundamental para la comodidad durante sesiones prolongadas de juego. Los ventiladores también se han rediseñado, con menos aspas pero un diámetro mayor, mejorando el flujo de aire general en un 20 % y aumentando la superficie de las aletas del disipador de calor en un 11 %.

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La ROG XBOX Ally X20 también es compatible con la tecnología de frecuencia de actualización variable (VRR), que adapta dinámicamente la frecuencia de actualización de la pantalla a la tasa de fotogramas del juego para ayudar a reducir el desgarro de imagen y brindar una experiencia más fluida cuando se producen caídas inesperadas en la tasa de fotogramas durante el juego, con el fin de eliminar el desgarro de imagen.

Experiencia de software renovada

El lanzamiento de la nueva ROG XBOX Ally X20 también marca un nuevo capítulo para Armoury Crate Special Edition, el software personalizado que impulsa a la familia ROG Ally. Un conjunto de nuevas funciones mejora cada aspecto de la experiencia del usuario, lo que les permite dedicar más tiempo a jugar.

Se ha perfeccionado el escalado de la interfaz de usuario, lo que facilita la legibilidad en los menús y las bibliotecas de juegos. La funcionalidad Aura Sync también se ha mejorado para el XBOX Ally X20 y ahora cuenta con dos nuevos modos: “Reactive” e “Immersion”. El modo “Reactive” se ilumina en la dirección en que se mueve el joystick, mientras que el modo “Immersion” se ilumina en la dirección de los sonidos del juego.

Con su nueva pantalla OLED ROG Nebula, la ROG XBOX Ally X20 también ofrece dos modos para que los jugadores optimicen su experiencia HDR. El modo HDR Native reproduce fielmente los colores originales del creador, así como los detalles de iluminación y sombras con brillantes reflejos HDR, mientras que el modo HDR Vivid realza los colores y la intensidad para lograr una imagen aún más vibrante.

Personalizar los estilos de juego ahora es más fácil que nunca con el Perfil de juego predeterminado 2.0. Cada vez que un jugador ajuste manualmente su configuración de rendimiento, podrá guardar al instante su configuración óptima —como la potencia y los límites de energía— directamente en el perfil de un juego específico con solo un clic. Las teclas de acceso rápido más importantes en todos los dispositivos ROG Ally, incluyendo los botones de Command Center, Biblioteca y Acción, ahora son personalizables. Desde un sencillo menú de ACSE, los jugadores pueden asignar fácilmente estos botones a otras funciones para adaptar el dispositivo a su estilo de juego específico.

Además, un nuevo Modo de Viaje limita automáticamente la potencia de carga a 65 W, ofreciendo una mejor compatibilidad al cargar en aviones o trenes mediante los enchufes integrados en los asientos. Esta función se activa automáticamente cuando se habilita el Modo Avión, o los usuarios pueden activarla manualmente.

Por último, Armoury Crate SE también está cambiando la forma en que maneja las actualizaciones importantes. Ahora se puede acceder a las funciones de vanguardia de manera opcional en un canal de vista previa para usuarios avanzados, lo que permitirá obtener comentarios valiosos antes de lanzarlas como actualizaciones automáticas para la base de usuarios más amplia.

Disponibilidad y precio en México

La ROG XBOX Ally X20 Bundle ya se encuentra disponible en México a través de la eshop de ASUS y retailers seleccionados: